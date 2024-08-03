126 вибухів пролунало на прикордонні Сумщини протягом дня
Упродовж дня 3 серпня росіяни здійснили 37 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 126 вибухів.
Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Дружбівська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.
- Новослобідська громада: 1 міну скинули росіяни на територію громади. Також завдано атаки FPV-дронами (4 вибухи).
- Краснопільська громада: з території РФ здійснено атаку FPV-дронами (1 вибух).
- Білопільська громада: зафіксовано атаку FPV-дронами (6 вибухів), скидання з БПЛА вибухового пристрою (4 вибухи), артобстріл (7 вибухів).
- Дружбівська громада: ворог бив з артилерії (5 вибухів).
- Хотінська громада: здійснено обстріли з артилерії (8 вибухів) та мінометів (10 вибухів), атаку FPV-дронами (1 вибух).
- Шалигинська громада: були артилерійські обстріли (10 вибухів).
- Миропільська громада: ворог завдав авіаудару – пуски КАБ (3 вибухи), обстріл з мінометів (8 вибухів).
- Юнаківська громада: зафіксовано авіаудар – пуски КАБ (2 вибухи), танковий обстріл (3 вибухи).
- Зноб-Новгородська громада: росіяни вдарили з артилерії (14 вибухів).
- Великописарівська громада: 7 мін скинув ворог на територію громади. Також завдано атаку FPV-дронами (1 вибух).
- Середино-Будська громада: з території РФ здійснено атаки FPV-дронами (6 вибухів), обстріл з РСЗВ (8 вибухів), артобстріл (3 вибухи).
- Есманьська громада: 13 мін скинули росіяни на територію громади. Також зафіксовано атаку FPV-дронами (1 вибух).
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