126 вибухів пролунало на прикордонні Сумщини протягом дня

Упродовж дня 3 серпня росіяни здійснили 37 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 126 вибухів.

Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Дружбівська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.

Новослобідська громада: 1 міну скинули росіяни на територію громади. Також завдано атаки FPV-дронами (4 вибухи).

Краснопільська громада: з території РФ здійснено атаку FPV-дронами (1 вибух).

Білопільська громада: зафіксовано атаку FPV-дронами (6 вибухів), скидання з БПЛА вибухового пристрою (4 вибухи), артобстріл (7 вибухів).

Дружбівська громада: ворог бив з артилерії (5 вибухів).

Хотінська громада: здійснено обстріли з артилерії (8 вибухів) та мінометів (10 вибухів), атаку FPV-дронами (1 вибух).

Шалигинська громада: були артилерійські обстріли (10 вибухів).

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Миропільська громада: ворог завдав авіаудару – пуски КАБ (3 вибухи), обстріл з мінометів (8 вибухів).

Юнаківська громада: зафіксовано авіаудар – пуски КАБ (2 вибухи), танковий обстріл (3 вибухи).

Зноб-Новгородська громада: росіяни вдарили з артилерії (14 вибухів).

Великописарівська громада: 7 мін скинув ворог на територію громади. Також завдано атаку FPV-дронами (1 вибух).

Середино-Будська громада: з території РФ здійснено атаки FPV-дронами (6 вибухів), обстріл з РСЗВ (8 вибухів), артобстріл (3 вибухи).

Есманьська громада: 13 мін скинули росіяни на територію громади. Також зафіксовано атаку FPV-дронами (1 вибух).

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