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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Найактивніше ворог наступає на Покровському напрямку, концентрує зусилля біля Желанного, - Генштаб

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Загалом від початку цієї доби відбулося 102 бойові зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину України, завдають йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту. Найбільш активно ворог наступає на Покровському напрямку.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу щодо ситуації на фронті станом на 22 годину 3 серпня, передає Цензор.НЕТ.

Удари по території України

Російські загарбники завдали по території України три удари шістьма ракетами, та 49 авіаударів, скинувши 62 КАБи. Крім цього, залучили для ураження 542 дрони-камікадзе та здійснили понад 3500 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Обстановка на Харківщині

На Харківському напрямку ворог три рази атакував оборонні рубежі наших воїнів неподалік Глибокого, Тихого та Вовчанська, де наразі триває одне боєзіткнення.

Також читайте: Від початку доби на фронті відбулося 76 боєзіткнень, 18 атак ще тривають, - Генштаб

На Куп’янському напрямку противник провів 14 наступальних дій в районах Синьківки, Колесниківки, Глушківки, Стельмахівки, Андріївки та Берестового. Дванадцять атак - зупинено, дві - продовжуються.

Обстановка на Сході

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники атакували позиції українців поблизу Тернів, Невського та Макіївки. У результаті боєзіткнень - зазнали поразки.

На Сіверському напрямку під час бойових зіткнень оборонці української землі відбивали сім ворожих атак у районах Івано-Дар'ївки, Верхньокам’янського, Спірного та Виїмки. Шість боїв завершено, один - досі триває.

На Краматорському напрямку противник здійснив вісім наступальних дій поблизу Васюківки, Часового Яру та Андріївки. Сили оборони відбили чотири атаки, ще чотири - продовжуються.

На Торецькому напрямку росіяни 16 разів атакували українські війська біля Залізного, Торецька, Нью-Йорка та Північного. Дванадцять боєзіткнень - завершено, ще чотири - тривають.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знищено підводний човен окупантів "Ростов-на-Дону" та пошкоджено ЗРК "Тріумф" у Криму, - Генштаб

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, точилися 34 бої неподалік населених пунктів, зокрема, Пантелеймонівка, Воздвиженка, Іванівка, Желанне, Новоселівка Перша, Калинове, Межове та Яснобродівка. Сили оборони відбили 27 атак, сім - ще продовжуються. Ворог концентрує свої зусилля біля Желанного.

За уточненою інформацією, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 179 окупантів, 66 з них - безповоротно. Також знищено одну САУ, сім БПЛА різних типів та три одиниці автотранспорту. Крім цього, пошкоджено два танки, п’ять гаубиць Д-30, чотири САУ та шість одиниць автотранспорту.

На Курахівському напрямку ворог п’ять разів атакував наші позиції поблизу Красногорівки, Георгіївки, Костянтинівки та Парасковіївки. Чотири атаки - відбито, одна - триває.

Обстановка на Півдні

На Времівському напрямку противник здійснив три наступальні дії у бік Костянтинівки, Роздольного та Водяного, де наразі продовжується одне боєзіткнення.

На Оріхівському напрямку усі ворожі штурми позицій наших підрозділів поблизу Роботиного успіху не мали.

Як зазначили в Генштабі, на інших напрямках ситуація особливих змін не зазнала.

Також читайте: Генштаб підтверджує удар по ворожому аеродрому Морозовськ: влучання в склади з боєприпасами

Автор: 

Генштаб ЗС (6488) бойові дії (3689)


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Топ коментарі
+5
При чому останнє нас сповістить діпстейт. Генштаб цього не підтверджуватиме щоб не демотивувати нарід
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03.08.2024 23:56
+5
коли в тебе президент клован,
а над військом застигла бегугла-терапевт - яке інше шось ви очікували?
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04.08.2024 00:28
+3
Але винувата Безугла!

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03.08.2024 22:47
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Але винувата Безугла!

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03.08.2024 22:47 Відповісти
Новий стандарт "повідомлень з фронту":
"Найактивніше ворог наступає на Хххххх напрямку, концентрує зусилля біля Ууууууу,"
Через деякий час:
"Українські війська залишили Уууууу".
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03.08.2024 23:22 Відповісти
При чому останнє нас сповістить діпстейт. Генштаб цього не підтверджуватиме щоб не демотивувати нарід
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03.08.2024 23:56 Відповісти
Только тоталитарный режим, как пишут в ваших интернетах, "Сталина" сообщал через Совинформ бюро что после продолжительных боев войска оставили (перечень)
Демократический режим зеленой нечисти "продолжает осуществлять контроль" над рядом населенных пунктос
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04.08.2024 07:51 Відповісти
Люди которые пробовали говорят что что чем выше любовь, тем ниже поцелуи.
Я больше всего в сводках боюсь наносят ему эффективное огневое поражение, истощая по всей линии фронта. Источник:
После таких эпитетов в сухой сводке, становится ясно. Дело пи...ц
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04.08.2024 07:46 Відповісти
А, ну добре що ви в курсі
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03.08.2024 23:23 Відповісти
Без паники, без паники...Спокойно, планомерно отдаем Украину, как и договаривались... в Омане.
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03.08.2024 23:33 Відповісти
Чому ми постійно відступаємо, вже і допомог понадавали, а всерівно,
це ніщо інше як навмисна здача територїї
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04.08.2024 00:02 Відповісти
коли в тебе президент клован,
а над військом застигла бегугла-терапевт - яке інше шось ви очікували?
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04.08.2024 00:28 Відповісти
Головне, що єврейський хлопчик, добре збирігає гарну міну при поганій грі
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04.08.2024 00:03 Відповісти
останні слова 29го панфіловця сані матросова - "камісар ***** товкатися?"
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04.08.2024 00:08 Відповісти
https://t.me/yaaa_s_Donbassa/41688 ✙ Я с Донбасса ✙
Россияне прорвались через водный канал в Часовом Яре и ведут бои в западной части города
Об этом сообщает военный аналитик немецкой газеты Bild Юлиан Рёпке
▪️"Российские силы вторжения форсировали канал Часов Яр и сейчас продвигаются в первый западный квартал города", - написал он в Х
▪️Свой вывод Рёпке сделал из видео, опубликованного вчера подразделением беспилотников "Ясні очі" 23-й омбр ВСУ
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04.08.2024 00:32 Відповісти
57 з нас з 58ми, інші ждуни воздержалися,
вже готові здати ***** Україну - за що базар?
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04.08.2024 00:34 Відповісти
генштаб щось робить чи просто спостерігає ?
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04.08.2024 00:39 Відповісти
зараз безмозла краба дасть і кацапський наступ зупиниться.
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04.08.2024 00:57 Відповісти
Як відрізняється, коли є Головнокомандувач і коли немає!!
Тоді нили "чого так повільно наступаєте, ми тут в тилу втомилися без хароших новин"!!
А зараз - "найактивніше наступають отут" - тобто ворог всюди наступає..
"фортеця Кринки , фортеця і т.д.
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04.08.2024 00:58 Відповісти
Треба повертати Шапталу, Марченка, Наєва ...
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04.08.2024 08:23 Відповісти
Нічого вже не допоможе. Зелена ******* зруйнувала армію. Треба було у лютому 22 пристрелити гундосе лайно, але ж ні в кого не вистачило яєць.
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04.08.2024 09:48 Відповісти
 
 