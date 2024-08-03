Найактивніше ворог наступає на Покровському напрямку, концентрує зусилля біля Желанного, - Генштаб

Загалом від початку цієї доби відбулося 102 бойові зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину України, завдають йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту. Найбільш активно ворог наступає на Покровському напрямку.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу щодо ситуації на фронті станом на 22 годину 3 серпня, передає Цензор.НЕТ.

Удари по території України

Російські загарбники завдали по території України три удари шістьма ракетами, та 49 авіаударів, скинувши 62 КАБи. Крім цього, залучили для ураження 542 дрони-камікадзе та здійснили понад 3500 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Обстановка на Харківщині

На Харківському напрямку ворог три рази атакував оборонні рубежі наших воїнів неподалік Глибокого, Тихого та Вовчанська, де наразі триває одне боєзіткнення.

Також читайте: Від початку доби на фронті відбулося 76 боєзіткнень, 18 атак ще тривають, - Генштаб

На Куп’янському напрямку противник провів 14 наступальних дій в районах Синьківки, Колесниківки, Глушківки, Стельмахівки, Андріївки та Берестового. Дванадцять атак - зупинено, дві - продовжуються.

Обстановка на Сході

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники атакували позиції українців поблизу Тернів, Невського та Макіївки. У результаті боєзіткнень - зазнали поразки.

На Сіверському напрямку під час бойових зіткнень оборонці української землі відбивали сім ворожих атак у районах Івано-Дар'ївки, Верхньокам’янського, Спірного та Виїмки. Шість боїв завершено, один - досі триває.

На Краматорському напрямку противник здійснив вісім наступальних дій поблизу Васюківки, Часового Яру та Андріївки. Сили оборони відбили чотири атаки, ще чотири - продовжуються.

На Торецькому напрямку росіяни 16 разів атакували українські війська біля Залізного, Торецька, Нью-Йорка та Північного. Дванадцять боєзіткнень - завершено, ще чотири - тривають.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знищено підводний човен окупантів "Ростов-на-Дону" та пошкоджено ЗРК "Тріумф" у Криму, - Генштаб

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, точилися 34 бої неподалік населених пунктів, зокрема, Пантелеймонівка, Воздвиженка, Іванівка, Желанне, Новоселівка Перша, Калинове, Межове та Яснобродівка. Сили оборони відбили 27 атак, сім - ще продовжуються. Ворог концентрує свої зусилля біля Желанного.

За уточненою інформацією, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 179 окупантів, 66 з них - безповоротно. Також знищено одну САУ, сім БПЛА різних типів та три одиниці автотранспорту. Крім цього, пошкоджено два танки, п’ять гаубиць Д-30, чотири САУ та шість одиниць автотранспорту.

На Курахівському напрямку ворог п’ять разів атакував наші позиції поблизу Красногорівки, Георгіївки, Костянтинівки та Парасковіївки. Чотири атаки - відбито, одна - триває.

Обстановка на Півдні

На Времівському напрямку противник здійснив три наступальні дії у бік Костянтинівки, Роздольного та Водяного, де наразі продовжується одне боєзіткнення.

На Оріхівському напрямку усі ворожі штурми позицій наших підрозділів поблизу Роботиного успіху не мали.

Як зазначили в Генштабі, на інших напрямках ситуація особливих змін не зазнала.

Також читайте: Генштаб підтверджує удар по ворожому аеродрому Морозовськ: влучання в склади з боєприпасами