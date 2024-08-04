Окупований Маріуполь заполонили бродячі тварини, - Центр нацспротиву
Бродячі тварини і сказ. У тимчасово окупованому Маріуполі вулицями вештаються бродячі тварини, які залишилися після загибелі своїх господарів і досі не були прилаштовані. Вони створюють небезпеку для місцевого населення. Адже є переносниками небезпечних захворювань.
Про це повідомили у Центрі нацспротиву, передає Цензор.НЕТ.
"До прикладу нещодавно у тимчасово окупованому Криму були зафіксовані випадки захворювання бродячих тварин сказом. І що примітно – дві третини тварин зі сказом, які були виявлені тут з початку цього року, – домашні.
Про ставлення окупантів до тварин ми писали неодноразово. Уся їх садистська сутність проявляється саме у цьому відношенні. Взяти хоча б до прикладу Луганський зоопарк. Тут більшість із звірів страждають від хвороб і виснаження. Але їх стан абсолютно не бентежить місцевих колаборантів. Ті не соромляться ще й збирати кошти із мешканців Луганська за можливість побачити страждання тварин", - додали у Центрі нацспротиву.
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І знов на фронт посилають. Навіть поранених.
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Впізнаю стиль, і руку майстра.
"совєйскій народ гнєвно осуждаєт продажних наймітов заокєанскіх кукловодов і агрєсівного блока НАТО". (с)
бродячі тварини...
шо би бродячі тварини захопили Марік так швиденько?
ага і на вихлопі пісюрціаніст! - вірю зразу і без питань....
Відносна безпека залишається тільки за вікнамі Лексусу
ні собаки ні ТЦК їх (поки) не чіпають