Окупований Маріуполь заполонили бродячі тварини, - Центр нацспротиву

Бродячі тварини і сказ. У тимчасово окупованому Маріуполі вулицями вештаються бродячі тварини, які залишилися після загибелі своїх господарів і досі не були прилаштовані. Вони створюють небезпеку для місцевого населення. Адже є переносниками небезпечних захворювань.

Про це повідомили у Центрі нацспротиву, передає Цензор.НЕТ.

"До прикладу нещодавно у тимчасово окупованому Криму були зафіксовані випадки захворювання бродячих тварин сказом. І що примітно – дві третини тварин зі сказом, які були виявлені тут з початку цього року, – домашні.

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Про ставлення окупантів до тварин ми писали неодноразово. Уся їх садистська сутність проявляється саме у цьому відношенні. Взяти хоча б до прикладу Луганський зоопарк. Тут більшість із звірів страждають від хвороб і виснаження. Але їх стан абсолютно не бентежить місцевих колаборантів. Ті не соромляться ще й збирати кошти із мешканців Луганська за можливість побачити страждання тварин", - додали у Центрі нацспротиву.