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Окупований Маріуполь заполонили бродячі тварини, - Центр нацспротиву

Маріуполь

Бродячі тварини і сказ. У тимчасово окупованому Маріуполі вулицями вештаються бродячі тварини, які залишилися після загибелі своїх господарів і досі не були прилаштовані. Вони створюють небезпеку для місцевого населення. Адже є переносниками небезпечних захворювань.

Про це повідомили у Центрі нацспротиву, передає Цензор.НЕТ.

"До прикладу нещодавно у тимчасово окупованому Криму були зафіксовані випадки захворювання бродячих тварин сказом. І що примітно – дві третини тварин зі сказом, які були виявлені тут з початку цього року, – домашні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Від початку року окупанти організували понад 15 "рейсів" з українським збіжжям з порту Маріуполя до РФ, - Центр нацспротиву

Про ставлення окупантів до тварин ми писали неодноразово. Уся їх садистська сутність проявляється саме у цьому відношенні. Взяти хоча б до прикладу Луганський зоопарк. Тут більшість із звірів страждають від хвороб і виснаження. Але їх стан абсолютно не бентежить місцевих колаборантів. Ті не соромляться ще й збирати кошти із мешканців Луганська за можливість побачити страждання тварин", - додали у Центрі нацспротиву.

Автор: 

тварини (459) Маріуполь (3222) Центр національного спротиву (808)


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Топ коментарі
+22
Бродячі тварини заполонили всю окуповану територію ще у 2022 році. Відстріл триває...
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04.08.2024 01:40
+10
Свино-собаки в Украине - с 14-го.
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04.08.2024 01:43
+9
а хто ви думаєте захопив Маріупіль?
бродячі тварини...
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04.08.2024 02:32
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Бродячі тварини заполонили всю окуповану територію ще у 2022 році. Відстріл триває...
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04.08.2024 01:40 Відповісти
Свино-собаки в Украине - с 14-го.
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04.08.2024 01:43 Відповісти
надолго...?
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04.08.2024 07:53 Відповісти
Ловлять.
І знов на фронт посилають. Навіть поранених.
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04.08.2024 11:30 Відповісти
І окупували "окупованні території", а Україна їх сдала, стало бути, бродячим тваринам? І наши герої ВСУ гинуть у боротьбі с бродячими тваринами? Герхарде, ти або дебіл або кремлівський наймит.
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04.08.2024 08:03 Відповісти
або кремлівський наймит
*********
Впізнаю стиль, і руку майстра.
"совєйскій народ гнєвно осуждаєт продажних наймітов заокєанскіх кукловодов і агрєсівного блока НАТО". (с)
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04.08.2024 09:34 Відповісти
Ще б пак, не впізнати "стиль і руку", особливо якщо сам був "майстром".
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04.08.2024 11:39 Відповісти
а хто ви думаєте захопив Маріупіль?
бродячі тварини...
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04.08.2024 02:32 Відповісти
не бачю новини.
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04.08.2024 02:35 Відповісти
Лиш би ляпнуть, їх тепер кругом хватає.
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04.08.2024 02:50 Відповісти
Чому тепер ? Їх завжди плодили та викидали
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04.08.2024 08:09 Відповісти
Ти хто такий? Реєстрація 14 року Заходив 22 липня Публікація сьогодні??
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04.08.2024 09:58 Відповісти
тута щє таке вспливає, а хто розмінув все,
шо би бродячі тварини захопили Марік так швиденько?
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04.08.2024 02:55 Відповісти
зелені а ну хором - По-ро-шенко!
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04.08.2024 02:59 Відповісти
а хто українські ракетні прогами заасфальтував? - По-ро-шенко!
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04.08.2024 03:05 Відповісти
а на відповідь тішина - "я в першому турі голосував за Кошулінського, а в другому за нікого!"
ага і на вихлопі пісюрціаніст! - вірю зразу і без питань....
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04.08.2024 03:15 Відповісти
Окупований Маріуполь то ще якось можна зрозуміти , а як пояснити знаходження тварин на Банковій та Грушевського у формально не окупованому Києві?
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04.08.2024 05:07 Відповісти
Бродячі собаки це перша ознака країн третього світу
Відносна безпека залишається тільки за вікнамі Лексусу
ні собаки ні ТЦК їх (поки) не чіпають
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04.08.2024 06:04 Відповісти
А койоти в місті, то бродячі чи ні?
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04.08.2024 10:11 Відповісти
В нас койоти вважаються шкідниками (pest) яких можна необмежено відстрілювати без ліцензії
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04.08.2024 13:00 Відповісти
У нас под побом целая страна бродячих тварей.
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04.08.2024 07:22 Відповісти
Так запам'ятайте це - безхатні тварини народжуються вдома !! Це наплодили ваші знайомі , батькі , сусіди тошо. Потім коли потомство підростає , його виносять , вивозять та підкидають. Особливо уроди це роблять у релігійнийне свято. !! Чомусь вони думають що в свято цю тварину обов'язково повинен хтось забрати. Але те що він викидає тварину в такий день … Воно гріхом не бачить. А потім ця потвора пиз… дує до церкви таємна справді навіть про це не згадує. Тому шо не вважає це гріхом. Виродки одним словом. Яка з таким. Європа ? Цих потвор прийдеться ******* мабуть , щоб вони не тягнули країну назад в совок.
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04.08.2024 08:08 Відповісти
Повна несенітниця. Чергова істерія, чергової д...
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04.08.2024 11:01 Відповісти
Ще один такий самий. Реєстрація 13 року Я тут з 13 року, пом'ятаю усіх поіменно
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04.08.2024 10:13 Відповісти
В смысле?Я ник не менял или орки не твари?
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04.08.2024 10:27 Відповісти
Мені цікаво , проблему безпритульних таарин бачать тількі на окупованих територіях ? А давайте ви шановні подивитесь на безпритульних тврин підконтрольній частині . Не треба брати навіть перефкрійні містечка , де населення дике та неосвідчене , яке про стерилізацію знають і чули , але не піднімуть свій зад , щоб покласти край тому , що вони роблять. В самому Києві є безпритульні тварини , в Харкові , в Одесі , в Дніпрі. Кругом вони є. , але наша нешановна влада цього бачити не бажає. В європейській країнах ви ніколи не побачите безпритульна тварину. Наприклад в Німеччині штрафи такі , шо дешевше викинутись самому , ніж викинути тварину. В нас же в кожній хаті плодять, підкидають та завозять. Коли ми будемо в Євросоюзі ви думаєте впм дозволять це робити , негановні жлоби - плодільщики.
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04.08.2024 08:02 Відповісти
Ви мабуть ніколи не були в Греції чи Іспанії, там теж з цим біда. І чому ви так впевнені, що в кожній українській хаті плодять і викидають тварин? По собі судите?
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04.08.2024 08:34 Відповісти
Пройдіться по селам та поцікавтесь в кого стерелізувати коти та собаки. А щеплцвкавтесь кількість тварин в притулках. Наприклад у Старконі , Славута , Ізяслав, Красилів. Там товпи безхатніх собак ба котів. Навколишні села звозять все що вони плодять в найближче місто, смітник , ліси та посадки. Селюки це перші хто робить мерву з тваринами. Треба на законодавчому рівні заборонити селу тримати собак ба котів
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04.08.2024 12:19 Відповісти
А ви поцікавтеся кількістю людей в Україні, які стерилізують своїх тварин. І кількістю волонтерів, які допомагають тваринам. Але вам це нецікаво, бо ваша мета - обісрати всіх українців (крім себе самої, звісно ж).
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04.08.2024 13:15 Відповісти
Мені не треба цікавитись. Я сама волонтер. Ща перший рік війні я прилаштувала 30 тварин. А ви ?
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04.08.2024 15:54 Відповісти
От давайте послухаємо волонтерів !!! Я думаю їм є що сказати на тему « скількі лбдей в країні стерелізують тварин. Особливо в СЕЛАХ !!!!!! І давайте послухаємо мешканців сел , нехай вони розкажуть куди вони дівають приплод від своїх котів та собак. Або може ви пені розповісте те, чого я не знаю. Нажаль не можна тут викласти відео, то я ще наявно продемонструвала куди вони це все викидають та підкидають і це території де війни не було !!!
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04.08.2024 16:00 Відповісти
В Греції не була. Але була вАвстіі , Польші , Німеччині - нема дожної тварини.
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04.08.2024 12:20 Відповісти
Я зустрічав песиків які були цілком вдоволені своїм бродячим статусом , і тікали від людей назад ,на вулицю. От те що вони несамощепляться недобре. І **********. А так вони живуть кращим життям , ніж у багатьох господарів.
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04.08.2024 10:10 Відповісти
Я так разумію що в Європі геть всі тварини геть нещасні. Бо не тікають від людей )) яку освіту ви маєте , шановний ?
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04.08.2024 12:13 Відповісти
А себе ви, схоже, вважаєте освіДченою людиною🥴
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04.08.2024 10:11 Відповісти
Як би ти бувхоч трохи освіченим , то в тебе не виникало таке питання до мене.
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04.08.2024 12:22 Відповісти
Особисто відвезла на стерилізацію 3 знайдені кішки. Кимось загублену і маленьку залишила собі. Дику відпустила, такі не приручаються.
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04.08.2024 10:16 Відповісти
Дякую вам. !! А хто ще з ваших сусідівабг знайомих стерелізує своїх тварин. ? Ви це вийняток.
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04.08.2024 12:14 Відповісти
Кицьк стерилізують, котів ні. Бідолашні коти один одного того.
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04.08.2024 16:39 Відповісти
Бродячі тварини і сказ -- зато без бІндєр,),
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04.08.2024 08:15 Відповісти
Почитайте статистику сказу серед тваринпо областях до війни. Ви будете вражені.
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04.08.2024 12:15 Відповісти
Я в курсі, але-сутність не в тому.
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04.08.2024 12:43 Відповісти
К Мариуполю нужно применить всё, что что достиг японский Отряд 731 во 2-ю мировую войну
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04.08.2024 10:34 Відповісти
 
 