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Новини Війна
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На Харківщині працює ППО, у небі ворожий дрон, - Повітряні сили

ппо на Харківщині

Зранку 4 серпня 2024 року на Харківщині чути вибухи, працюють сили ППО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Харківська область - робота ППО по ворожому БпЛА!", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, напередодні окупанти завдали ракетних ударів по Харківській області.

Автор: 

ППО (3143) Харківщина (6054) Повітряні сили (2586)


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