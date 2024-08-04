На Харківщині працює ППО, у небі ворожий дрон, - Повітряні сили
Зранку 4 серпня 2024 року на Харківщині чути вибухи, працюють сили ППО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
"Харківська область - робота ППО по ворожому БпЛА!", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, напередодні окупанти завдали ракетних ударів по Харківській області.
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