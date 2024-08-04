Доба на Харківщині: ракетні удари по Чугуєву та обстріли Харкова і Куп’янська: пошкоджено цивільну інфраструктуру

За добу, 3 серпня 2024 року, по Харківській області ворог застосував проти цивільних людей та цивільних об’єктів інфраструктури 16 КАБ, 3 ракети різного типу, 1 FPV-дрон.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Обстріли Харківщини

4 серпня 00:25 Чугуївський р-н, Чугуївська ТГ, с. Піщане. Внаслідок обстрілу пошкоджено шість будинків.

19:28 м. Харків, Шевченківський р-н. Обстріл по відкритій території. Без постраждалих та руйнувань.

23:00 м. Чугуїв. Внаслідок ракетного удару пошкоджена цивільна інфраструктура. Без постраждалих.

18:02 Куп'янський р-н, Кіндрашівська ТГ, с. Соболівка, за межами. Внаслідок обстрілу горіла трава.

15:22 Харківський р-н, Дергачівська ТГ, за межами населеного пункту. Внаслідок обстрілу горіла трава.

15:15 Куп'янський район, м. Куп'янськ. Внаслідок обстрілу горів приватний будинок та дві господарчі споруди.

14:52 Куп'янський р-н, м. Куп'янськ. Внаслідок обстрілу БПЛА горів будинок.

14:42 Куп'янський р-н, Вільхуватська ТГ, біля с. Приколотне, за межами. Внаслідок обстрілу горіла трава.

13:05 Куп'янський р-н, с. Пристін. Внаслідок обстрілу КАБ горіла господарча споруда.

13:05 Куп'янський р-н, Курилівська ТГ, с. Глушківка. Внаслідок обстрілу ФАБ-250 горіла трава.

12:15 Куп'янський район, Великобурлуцька ТГ, с. Малий Бурлук, за межами населеного пункту. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 2,5Га.

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Бойові дії на Харківщині

На Харківському напрямку ворог три рази атакував оборонні рубежі наших воїнів неподалік Глибокого, Тихого та Вовчанська, де наразі триває одне боєзіткнення.

На Куп’янському напрямку противник провів 14 наступальних дій в районах Синьківки, Колесниківки, Глушківки, Стельмахівки, Андріївки та Берестового. Дванадцять атак - зупинено, дві - продовжуються.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що війська РФ наступають у Вовчанську для розширення зони контролю у північній та центральній частинах міста.