Рашисти атакували Херсон: поранено чоловіка
Зранку 4 серпня 2024 року війська РФ обстріляли Херсон.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.
Як зазначається, через російський обстріл у Херсоні постраждав місцевий житель.
"До лікарні шпиталізували 54-річного чоловіка, який зранку потрапив під ворожий удар. Внаслідок "прильоту" в квартирі виникла пожежа. Потерпілий дістав мінно-вибухову травму, поранення ноги, термічні опіки спини і плеча. Йому надають необхідну медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що унаслідок російських обстрілів Херсону та Садового постраждали двоє чоловіків. Також повідомлялося, що 3 серпня окупанти скинули вибухівку з дрона на жителя села Зимівник на Херсонщині.
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Isolda Peres
показати весь коментар04.08.2024 09:37 Відповісти Мені подобається 0
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