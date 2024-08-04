Рашисти атакували Херсон: поранено чоловіка

Зранку 4 серпня 2024 року війська РФ обстріляли Херсон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

Як зазначається, через російський обстріл у Херсоні постраждав місцевий житель.

"До лікарні шпиталізували 54-річного чоловіка, який зранку потрапив під ворожий удар. Внаслідок "прильоту" в квартирі виникла пожежа. Потерпілий дістав мінно-вибухову травму, поранення ноги, термічні опіки спини і плеча. Йому надають необхідну медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни атакували Херсон дроном з вибухівкою, загинув чоловік

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що унаслідок російських обстрілів Херсону та Садового постраждали двоє чоловіків. Також повідомлялося, що 3 серпня окупанти скинули вибухівку з дрона на жителя села Зимівник на Херсонщині.