Україна протистоїть російським ударам із повітря. Робимо все, щоб українські Повітряні сили змогли ще більше, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський привітав воїнів Повітряних сил ЗСУ із професійним святом.

Вітальні слова Зеленський розмістив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна завжди буде вдячною всім, хто щодня віддано служить нашій державі і захищає життя наших людей від російського терору", - наголошує глава держави.

"Сьогодні ми особливо дякуємо всім нашим захисникам неба - українським воїнам Повітряних сил Збройних Сил України - за кожну збиту російську ціль, за ефективність та влучність. Від перших днів цієї війни Україна протистоїть російським ударам з повітря. І наші воїни вже знищили тисячі російських ракет та дронів, сотні російських бойових літаків та гелікоптерів. Це значні результати. І ми робимо все, щоб українські Повітряні сили змогли ще більше. Точно зможуть!" - резюмує Зеленський.

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Раніше Сирський наголошував, що агресор думав, нібито повністю знищив українські Повітряні сили, але захисники неба дали загарбникам могутній бій.

За даними командувача ПС Миколи Олещука, за 2,5 року Повітряні Сили знищили понад 8000 повітряних цілей ворога.