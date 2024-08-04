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Україна протистоїть російським ударам із повітря. Робимо все, щоб українські Повітряні сили змогли ще більше, - Зеленський

Повітряні сили

Президент України Володимир Зеленський привітав воїнів Повітряних сил ЗСУ із професійним святом.

Вітальні слова Зеленський розмістив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна завжди буде вдячною всім, хто щодня віддано служить нашій державі і захищає життя наших людей від російського терору", - наголошує глава держави.

"Сьогодні ми особливо дякуємо всім нашим захисникам неба - українським воїнам Повітряних сил Збройних Сил України - за кожну збиту російську ціль, за ефективність та влучність. Від перших днів цієї війни Україна протистоїть російським ударам з повітря. І наші воїни вже знищили тисячі російських ракет та дронів, сотні російських бойових літаків та гелікоптерів. Це значні результати. І ми робимо все, щоб українські Повітряні сили змогли ще більше. Точно зможуть!" - резюмує Зеленський.

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Раніше Сирський наголошував, що агресор думав, нібито повністю знищив українські Повітряні сили, але захисники неба дали загарбникам могутній бій.

За даними командувача ПС Миколи Олещука, за 2,5 року Повітряні Сили знищили понад 8000 повітряних цілей ворога.

Автор: 

Зеленський Володимир (23683) Повітряні сили (2586)


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Топ коментарі
+16
Доки це чмо буде рахуватись президентом, доти жодних перемог не буде ні вчому. Ішак є головною перешкодою в поступальному русі держави. Від цього мудака лише одна шкода.
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04.08.2024 10:21
+13
Що, знову ДБР клістрони вилучить?
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04.08.2024 10:10
+12
Артист.
В реалі зовсім не так: позвільняв вищий командний склад ЗС,тепер зазіхнув на командирів бригад.
І все на руку своєму хазяїну,а не на користь країні,щоб посіяти демотивацію і хаос.
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04.08.2024 10:23
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Зє завжди робив і робить щоб цих ударів було більше,і они були влучнішими.
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04.08.2024 10:10 Відповісти
Кацапи наступають у Донецькій області з темпом у 2-4 км на добу вони вже за 4 км від Гродівки,за Гродівкою Покровськ.використовують виключно піхоту в небі 10-15 суперкамів та зал нашу арту відразу накривають фпв та контрбатарейкою.з нашого боку героїзм та дебільні накази начальників імені сцирського,багато дезертирів.за цю поразку пряму відповідальність несе зелох якщо не змінять головнокомандуючого на більш адекватного буде жопа.
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04.08.2024 11:59 Відповісти
Що, знову ДБР клістрони вилучить?
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04.08.2024 10:10 Відповісти
Ох уж ці клістрони.памятається, тоді одна дівуля з ДБР в Хмельницькому вилучала клістрони і передала їх СБУ, потім, як повідомляв Шевченко, СБУ повторно продала клістрони в ЗСУ. Тільки бігусята встигли наляпати і в рашці посадили на тривалі строки 5-6 продавців. А дівулю зразу ж перевели до Києва. І тоді ж виявилось, що в правдоруба бігуса швагерко працює в гнізді шпіонажу та саботажу Кремля-Россотруднічєстві.
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04.08.2024 11:47 Відповісти
Згідно milaviation.in.ua по "Підсумкам авіації 2015-2021 рік" авіазаводи України відмодернізували бойових літаків

МіГ-29/Су-27/Су-25/Су-24

2016 - 6/4/2/2=14
2017 - 6/4/3/1=14
2018 - 7/5/3/1=16
2019 - 6/2/1/1=10
2020 - 3/1/1/1=6
2021 - 0/1/1/0=2
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04.08.2024 10:13 Відповісти
класний сайт - тільки трохи не відкривається
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04.08.2024 10:19 Відповісти
Куди ,з промови Зеленського,поділись слова: "потужні" і "найпотужніші"? "Найвеличніший" змінив спічрайтера?
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04.08.2024 10:17 Відповісти
Чим менша доза, тим менше потужностi
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04.08.2024 10:54 Відповісти
Доки це чмо буде рахуватись президентом, доти жодних перемог не буде ні вчому. Ішак є головною перешкодою в поступальному русі держави. Від цього мудака лише одна шкода.
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04.08.2024 10:21 Відповісти
Артист.
В реалі зовсім не так: позвільняв вищий командний склад ЗС,тепер зазіхнув на командирів бригад.
І все на руку своєму хазяїну,а не на користь країні,щоб посіяти демотивацію і хаос.
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04.08.2024 10:23 Відповісти
Ворог зе🤢🙃 перевертень з Булавою ! А військові самі винні ! Ні в якій державі не терпіли б ТАКОГО ЗНУЩАННЯ І ПРИНИЖЕННЯ від 4*ухилянта під наглядом ФСБшних агентів Ермака ПАДАЛЯКА ……… Машкі&@Балошвіллі ТАРГАН ВЕРХОВОДИТЬ ЛЄВАМИ !
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04.08.2024 10:31 Відповісти
ти з фронту пишеш?
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04.08.2024 11:30 Відповісти
ти зебіл?
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04.08.2024 11:39 Відповісти
я людина, а ось ти що таке?
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05.08.2024 09:16 Відповісти
Зеля, зроби хоч щось добре-піди геть разом зі своєю зеленою кодлою!
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04.08.2024 10:35 Відповісти
піди геть по замінованому полю...
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04.08.2024 10:46 Відповісти
Може пощастить дійти до камери...
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04.08.2024 14:49 Відповісти
Кацапський блазень усі свої спічі промовляє тіки через кацапську телегу.Навіть youtube цього покидька перестав викладувати окремо,тіки за рахунок алігархичних каналів "зомбомарафону"(1+1 та інших).
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04.08.2024 10:37 Відповісти
Треба цьго посіпаку секти "хабад" представляти ні , як "Президента України", а як " тимчасово виконуючого..", або , як- небудь ще??
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04.08.2024 10:44 Відповісти
Сколько вы с 5-6 наскирдовали, нахомячили ?
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04.08.2024 11:24 Відповісти
Как там зоны отдыха на Чонгаре,прибыль дают?
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04.08.2024 11:56 Відповісти
Авіація буде спроможною тільки після вступу в дію ДРЛО. шведи передають. Головне, щоб Козир не тормознув запуск. Бо Бубон громогласно заявляє, а сіамець Козир негативить. Тоді ППО розпрямить плечі- включив орк локатор, в момент осліп. Недарма ж знищували А-50.
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04.08.2024 11:59 Відповісти
Падло зелене робить усе, щоб знищити країну
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04.08.2024 14:25 Відповісти
Мародер.
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04.08.2024 16:14 Відповісти
 
 