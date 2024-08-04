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Удар РФ по Полтавщині: пошкоджено близько 40 домогосподарств у Миргородському районі

Обстріл Полтавщини

Унаслідок ворожого обстрілу вчора було пошкоджено залізничну інфраструктуру на Полтавщині.

Це підтвердив у телеграм-каналі голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, інформує Цензор.НЕТ.

За даними ОВА, у Миргородському районі пошкоджено близько 40 домогосподарств.

Профільна комісія вже відпрацювала на обʼєктах, люди отримають допомогу.

Також читайте: Знищено всі дрони, які намагалися атакувати Полтавщину: минулося без постраждалих і ворожих влучань

Раніше в "Укрзалізниці" зазначали, що внаслідок обстрілу пошкоджено залізничну інфраструктуру на Полтавщині. Також повідомлялося, що окупанти атакували Полтавщину, працювала ППО.

Автор: 

обстріл (28212) Полтавська область (1099)


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04.08.2024 10:26 Відповісти
Не той тепер Миргород. Хорол - річка не та.
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04.08.2024 10:29 Відповісти
ще й ТОЙ як ніколи - край патріотів,працьовитих і гарних людей.нє дождьотєсь !!!
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04.08.2024 12:57 Відповісти
93% виборців м.Миргород,проголосували за зе #
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04.08.2024 13:21 Відповісти
це проблема не миргородців,а чужинського інформаційного впливу на українців в масштабах всієї держави.всі ЗМІ в руках картавих і обрізаних - відтіль і бруд в головах людей.
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04.08.2024 14:59 Відповісти
Пропаганда, не робить з людей ідіотів, вона на них розрахована!
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04.08.2024 15:13 Відповісти
це зрозуміло.ну давай тоді їх вбєм всих,залишаться самі розумні.що й відбувається до речі.так ?
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04.08.2024 16:32 Відповісти
Та ні,не так,вмирать всі!
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04.08.2024 19:45 Відповісти
 
 