Удар РФ по Полтавщині: пошкоджено близько 40 домогосподарств у Миргородському районі

Унаслідок ворожого обстрілу вчора було пошкоджено залізничну інфраструктуру на Полтавщині.

Це підтвердив у телеграм-каналі голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, інформує Цензор.НЕТ.

За даними ОВА, у Миргородському районі пошкоджено близько 40 домогосподарств.

Профільна комісія вже відпрацювала на обʼєктах, люди отримають допомогу.

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Раніше в "Укрзалізниці" зазначали, що внаслідок обстрілу пошкоджено залізничну інфраструктуру на Полтавщині. Також повідомлялося, що окупанти атакували Полтавщину, працювала ППО.