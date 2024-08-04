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Понад 13 тис. споживачів знеструмлено через негоду у чотирьох областях, - Міненерго

знеструмлення

Унаслідок погіршення погодних умов у Київській, Сумській, Чернігівській та Запорізькій областях знеструмлено понад 13 тисяч споживачів.

Про це повідомили в Міненерго, передає Цензор.НЕТ.

Донецька область

Унаслідок ворожих обстрілів минулої доби знеструмлено 10,9 тисячі абонентів у 43 населених пунктах. Енергетики заживили понад 10 тисяч абонентів у 44 населених пунктах. На ранок залишається без напруги 145 населених пунктів, загалом – 80,6 тисячі абонентів.

Запорізька область

Через негоду знеструмлено 197 споживачів у 3 населених пунктах. Внаслідок бойових дій залишаються без напруги 3,7 тисячі споживачів у 51 населеному пункті.

Київська область

Після проходження грозового фронту знеструмлено 5,5 тисячі абонентів у 42 населених пунктах.

Також читайте: Негода знеструмила пів сотні населених пунктів на Львівщині

Сумська область

Через несприятливі погодні умови без напруги залишається 34 населені пункти - 2,5 тисячі абонентів. Енергетики заживили 72 абоненти у 3 населених пунктах, які були знеструмлені внаслідок бойових дій. Загалом без електропостачання залишаються понад 6 тисяч абонентів у 102 населених пунктах, з них 3,5 тисячі через бойові дії.

Харківська область

На ранок внаслідок бойових дій без електропостачання 44,2 тисячі споживачів.

Херсонська область

Загалом у м. Херсон без електропостачання залишається 2866 абонентів. Наразі у 48 населених пунктах області без світла понад 26 тисяч абонентів.

Чернігівська область

Внаслідок бойових дій без світла залишаються 1,2 тисячі споживачів у 22 населених пунктах. Через негоду знеструмлено 4,8 тисячі споживачів у 17 населених пунктах.

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Автор: 

негода (755) Міненерго (1399) знеструмлення (63)


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як не с.ачка то пе.дячка...
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04.08.2024 12:45 Відповісти
мало кацапні так ще й лядська негода...
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04.08.2024 12:53 Відповісти
Тепер що ел. енергія буде коштувати по 9? Хоча 9 це вище за базарну, потрібно по 7.
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04.08.2024 13:03 Відповісти
 
 