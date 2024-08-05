Встановлено воєнних злочинців з числа екіпажу знищеного бомбардувальника Ту-22М3, - ГУР. ВIДЕО (оновлено)

Співробітники Головного управління розвідки Міністерства оборони України встановили дані членів екіпажу російського бомбардувальника Ту-22М3, знищеного 19 квітня.

Про це повідомили в ГУР, передає Цензор.НЕТ.

Також у ГУР МО оприлюднили відео з ексклюзивними деталями операції.

Як зазначається, літак з бортовим номером "11" належав до складу 52-го важкого бомбардувального авіаполку (в/ч 33310, авіабаза "Шайковка" Калузької області РФ). Цей авіаполк входить до 22-ї гвардійської важкої бомбардувальної авіадивізії командування дальної авіації ПКС РФ.

19 квітня 2024 року бомбардувальник Ту-22М3 злетів з північно-кавказької авіабази "Моздок" до станиці Кущевської у Краснодарському краї РФ - рубежу пуску ракет Х-22 по території Україні. Це був його останній політ.

Як розповідав тоді начальник ГУР МОУ Кирило Буданов, літак був уражений на відстані 308 кілометрів.

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Згодом Воєнна розвідка України встановила імена та детальні відомості про чотирьох воєнних злочинців зі складу екіпажу знищеного російського бомбардувальника Ту-22М3. Повідомляється, що всі четверо змогли катапультуватися, вижили двоє воєнних злочинців:

Командир корабля – Колесніков Сергій Анатолійович, заступник командира ескадрильї з військово-політичної роботи, майор, особистий номер Е-199209, проживає у Шайковці, будинок 7, кв.55, розлучений, має дочку.

Штурман авіазагону – Скрябічев Олександр Володимирович, капітан, особистий номер Е-179241, проживає у Шайковці, будинок 1, кв.8, дружина – Скрябічева Наталія, двоє синів.

Помічник командира корабля – Кононов Андрій Юрієвич, капітан, особистий номер Ф-193346, проживав у Шайковці, будинок 1, кв. 41, дружина – Кононова Світлана, дві доньки. Ліквідований разом з літаком ТУ-22М3 19 квітня 2024 року.

Штурман-оператор авіазагону – Грушанін Андрій Олександрович, старший лейтенант, особистий номер МТ- 498741, розлучений, дітей немає. Ліквідований разом з літаком ТУ-22М3 19 квітня 2024 року.

Як зазначили в ГУР, повні профайли на цих льотчиків та інших російських воєнних злочинців із детальним описом їхніх злодіянь розміщено на спеціальному порталі "Книга катів українського народу", який постійно оновлюється і поповнюється.

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Нагадаємо, 19 квітня 2024 року повідомлялось, що в Ставропольському краї РФ розбився один зі стратегічних бомбардувальників Ту-22м3, якими окупанти завдають ракетних ударів по Україні.

Згодом стало відомо, що вперше зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил у взаємодії з ГУР знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3.