Встановлено воєнних злочинців з числа екіпажу знищеного бомбардувальника Ту-22М3, - ГУР. ВIДЕО (оновлено)
Співробітники Головного управління розвідки Міністерства оборони України встановили дані членів екіпажу російського бомбардувальника Ту-22М3, знищеного 19 квітня.
Про це повідомили в ГУР, передає Цензор.НЕТ.
Також у ГУР МО оприлюднили відео з ексклюзивними деталями операції.
Як зазначається, літак з бортовим номером "11" належав до складу 52-го важкого бомбардувального авіаполку (в/ч 33310, авіабаза "Шайковка" Калузької області РФ). Цей авіаполк входить до 22-ї гвардійської важкої бомбардувальної авіадивізії командування дальної авіації ПКС РФ.
19 квітня 2024 року бомбардувальник Ту-22М3 злетів з північно-кавказької авіабази "Моздок" до станиці Кущевської у Краснодарському краї РФ - рубежу пуску ракет Х-22 по території Україні. Це був його останній політ.
Як розповідав тоді начальник ГУР МОУ Кирило Буданов, літак був уражений на відстані 308 кілометрів.
Згодом Воєнна розвідка України встановила імена та детальні відомості про чотирьох воєнних злочинців зі складу екіпажу знищеного російського бомбардувальника Ту-22М3. Повідомляється, що всі четверо змогли катапультуватися, вижили двоє воєнних злочинців:
- Командир корабля – Колесніков Сергій Анатолійович, заступник командира ескадрильї з військово-політичної роботи, майор, особистий номер Е-199209, проживає у Шайковці, будинок 7, кв.55, розлучений, має дочку.
- Штурман авіазагону – Скрябічев Олександр Володимирович, капітан, особистий номер Е-179241, проживає у Шайковці, будинок 1, кв.8, дружина – Скрябічева Наталія, двоє синів.
- Помічник командира корабля – Кононов Андрій Юрієвич, капітан, особистий номер Ф-193346, проживав у Шайковці, будинок 1, кв. 41, дружина – Кононова Світлана, дві доньки. Ліквідований разом з літаком ТУ-22М3 19 квітня 2024 року.
- Штурман-оператор авіазагону – Грушанін Андрій Олександрович, старший лейтенант, особистий номер МТ- 498741, розлучений, дітей немає. Ліквідований разом з літаком ТУ-22М3 19 квітня 2024 року.
Як зазначили в ГУР, повні профайли на цих льотчиків та інших російських воєнних злочинців із детальним описом їхніх злодіянь розміщено на спеціальному порталі "Книга катів українського народу", який постійно оновлюється і поповнюється.
Нагадаємо, 19 квітня 2024 року повідомлялось, що в Ставропольському краї РФ розбився один зі стратегічних бомбардувальників Ту-22м3, якими окупанти завдають ракетних ударів по Україні.
Згодом стало відомо, що вперше зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил у взаємодії з ГУР знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3.
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Ця залізниця - кацапський фейк.
А той хто пропонує дорогущі ракети витрачати на знищення купи щебню - ліліпутінський троль - такого негайно в БАН!!!
ага!
сбу висунула підозру.
і поїхали в малі та сирію.
а, так да.
потужно, переможно.
вам би десь на банковій поритися... - стільки цікавого нариєте
коли вже буде на йому?
Он, скільки лайнометів, набігло від рашистів у мережу!
Той , хто перекладае , вочевидь , вважає , що українці з кацапами - одіннарод.
Якийсь кацап дуже здивується , якщо його назвуть Сергієм Анатолійовичем , або иншого назвуть Олександром Володимировичем .
Цензор , скільки можна отаке робить ? Це безграмотно ...
Вони самі пішли на УБИВСТВО Українців, Сірійців, Чеченців, Азербайджанців….