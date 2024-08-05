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Встановлено воєнних злочинців з числа екіпажу знищеного бомбардувальника Ту-22М3, - ГУР. ВIДЕО (оновлено)

Співробітники Головного управління розвідки Міністерства оборони України встановили дані членів екіпажу російського бомбардувальника Ту-22М3, знищеного 19 квітня.

Про це повідомили в ГУР, передає Цензор.НЕТ.

Також у ГУР МО оприлюднили відео з ексклюзивними деталями операції.

Як зазначається, літак з бортовим номером "11" належав до складу 52-го важкого бомбардувального авіаполку (в/ч 33310, авіабаза "Шайковка" Калузької області РФ). Цей авіаполк входить до 22-ї гвардійської важкої бомбардувальної авіадивізії командування дальної авіації ПКС РФ.

19 квітня 2024 року бомбардувальник Ту-22М3 злетів з північно-кавказької авіабази "Моздок" до станиці Кущевської у Краснодарському краї РФ - рубежу пуску ракет Х-22 по території Україні. Це був його останній політ.

Як розповідав тоді начальник ГУР МОУ Кирило Буданов, літак був уражений на відстані 308 кілометрів.

Також дивіться: У Ставропольському краї Росії знищили бомбардувальник Ту-22М3 (оновлено). ВІДЕО+ФОТО

Згодом Воєнна розвідка України встановила імена та детальні відомості про чотирьох воєнних злочинців зі складу екіпажу знищеного російського бомбардувальника Ту-22М3. Повідомляється, що всі четверо змогли катапультуватися, вижили двоє воєнних злочинців:

  • Командир корабля – Колесніков Сергій Анатолійович, заступник командира ескадрильї з військово-політичної роботи, майор, особистий номер Е-199209, проживає у Шайковці, будинок 7, кв.55, розлучений, має дочку.
  • Штурман авіазагону – Скрябічев Олександр Володимирович, капітан, особистий номер Е-179241, проживає у Шайковці, будинок 1, кв.8, дружина – Скрябічева Наталія, двоє синів.
  • Помічник командира корабля – Кононов Андрій Юрієвич, капітан, особистий номер Ф-193346, проживав у Шайковці, будинок 1, кв. 41, дружина – Кононова Світлана, дві доньки. Ліквідований разом з літаком ТУ-22М3 19 квітня 2024 року.
  • Штурман-оператор авіазагону – Грушанін Андрій Олександрович, старший лейтенант, особистий номер МТ- 498741, розлучений, дітей немає. Ліквідований разом з літаком ТУ-22М3 19 квітня 2024 року.

Як зазначили в ГУР, повні профайли на цих льотчиків та інших російських воєнних злочинців із детальним описом їхніх злодіянь розміщено на спеціальному порталі "Книга катів українського народу", який постійно оновлюється і поповнюється.

Читайте: Уперше зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил у взаємодії з ГУР знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3, - Олещук

Нагадаємо, 19 квітня 2024 року повідомлялось, що в Ставропольському краї РФ розбився один зі стратегічних бомбардувальників Ту-22м3, якими окупанти завдають ракетних ударів по Україні.

Згодом стало відомо, що вперше зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил у взаємодії з ГУР знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3.

Автор: 

літак (2898) знищення (7138) ГУР (486)


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Топ коментарі
+26
А коли залізницю до Маріуполя знищите?
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04.08.2024 15:12
+21
Вже не дальній і не стратегічний. Татко більше не герой.
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04.08.2024 15:10
+21
А теперь по ихним домам нанести удар дронами. чтобы ихние семьи почуствовали на себе ответственность за своего папашу
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04.08.2024 15:26
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Вже не дальній і не стратегічний. Татко більше не герой.
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04.08.2024 15:10 Відповісти
А коли залізницю до Маріуполя знищите?
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04.08.2024 15:12 Відповісти
малі та сирія важніше!
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04.08.2024 15:15 Відповісти
Володимир Олександрович у 2018-му казав, що : "Україна - порноактриса з німецьких порнофільмів".
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04.08.2024 15:49 Відповісти
А для чого він тоді таке казав?
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04.08.2024 16:10 Відповісти
Тому , що дурне і таке казало .
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04.08.2024 16:24 Відповісти
брешеш. слова "порноактриса" не було.
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04.08.2024 18:09 Відповісти
Було.
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05.08.2024 15:11 Відповісти
брешеш
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05.08.2024 15:39 Відповісти
Пропонуєш стріляти Атакамсами по купах щебню?
Ця залізниця - кацапський фейк.
А той хто пропонує дорогущі ракети витрачати на знищення купи щебню - ліліпутінський троль - такого негайно в БАН!!!
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04.08.2024 16:55 Відповісти
Ну, можна мінувати залізницю і підривати потяги з вантажем.
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05.08.2024 15:12 Відповісти
Після виборів. Тоді і запрацює оборонпром і з'являться наші ракети, які будуть діставати ворога за 1000 км. При цьому будуть розвиватися тільки відоси і марафон.
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04.08.2024 22:14 Відповісти
на всій довжині?
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05.08.2024 13:05 Відповісти
Це неможливо зробити ракетою або навіть десятьма ракетами. Тому що залізницю дуже просто відновити.
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06.08.2024 09:38 Відповісти
встановили дані

ага!
сбу висунула підозру.
і поїхали в малі та сирію.
а, так да.
потужно, переможно.
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04.08.2024 15:13 Відповісти
кацапня то є кацапня, тут і шукати не треба і не треба бути дебеєром...
вам би десь на банковій поритися... - стільки цікавого нариєте
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04.08.2024 15:22 Відповісти
Справедливо сказано,але ДБР повністю під Зеленським(читай Єрмак)Поки він при владі ніхто з них "рити" на Банковій не буде.Але справжні профі збирають докази вже зараз ...Треба зачекати трохи!
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04.08.2024 15:31 Відповісти
знову не на часі?
коли вже буде на йому?
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04.08.2024 15:36 Відповісти
А теперь по ихним домам нанести удар дронами. чтобы ихние семьи почуствовали на себе ответственность за своего папашу
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04.08.2024 15:26 Відповісти
Кстати да, дом в воздух не поднимешь.
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04.08.2024 15:38 Відповісти
Ну почему же. очень даже возможно поднять дом на воздух
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04.08.2024 15:42 Відповісти
Цукорку з рязані підвзти
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04.08.2024 16:21 Відповісти
На воздух то уже потом.
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05.08.2024 13:57 Відповісти
Там не только семьи обосRUтся, а и ихние коллеги!
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04.08.2024 16:02 Відповісти
Ясен пень. Обычно семьи летчиков и чекистов селят в одном доме или военном городке. Так что одним махом можно уничтожить целое фашистское гнездо.
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04.08.2024 16:09 Відповісти
не на часі
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05.08.2024 13:58 Відповісти
..ну, вже хоча б добре те, що нема відверто-українських прізвищ... бо "своїх" вбивати й досі, українцям, певно, якось, "не по-феншую"... хоча................
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04.08.2024 16:03 Відповісти
Нагадили рашисти по мережі…
Он, скільки лайнометів, набігло від рашистів у мережу!
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04.08.2024 17:09 Відповісти
Прізвища , ім"я та по батькові не перекладаються !!! Ніколи !
Той , хто перекладае , вочевидь , вважає , що українці з кацапами - одіннарод.
Якийсь кацап дуже здивується , якщо його назвуть Сергієм Анатолійовичем , або иншого назвуть Олександром Володимировичем .
Цензор , скільки можна отаке робить ? Це безграмотно ...
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04.08.2024 17:21 Відповісти
Прошу цей список моніторити, коли ці воєнні злочинці виїдуть не відпочинок у Турцію, Грецію, Єгипет, Туніс і т.д. Їх мають зустрічати українські специ на пляжах. СУ
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04.08.2024 22:53 Відповісти
половину списку. Бо одного раки погризли, а другого об землю розїбало.
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05.08.2024 13:08 Відповісти
Ківа із захарченком та кабздоном, уже чекають орків з московії!!
Вони самі пішли на УБИВСТВО Українців, Сірійців, Чеченців, Азербайджанців….
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05.08.2024 13:04 Відповісти
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05.08.2024 13:16 Відповісти
к психиатру - это диагноз конкретный
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05.08.2024 14:18 Відповісти
Всего два подохло? Я тапком больше убиваю.
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05.08.2024 19:37 Відповісти
АПЛОДИСМЕНТИ
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05.08.2024 22:52 Відповісти
 
 