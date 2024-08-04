За тиждень ліквідовано 8220 окупантів та знищено 1424 одиниці озброєння й військової техніки росіян
Упродовж тижня із 28 липня по 4 серпня 2024 року втрати армії РФ становлять близько 8220 осіб особового складу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.
Як зазначається, суттєвих втрат зазнали й озброєння / військова техніка російських військ:
- 67 танків;
- 160 бойових броньованих машин;
- 340 артилерійських систем;
- 11 РСЗВ;
- 5 установок ППО;
- 434 одиниці автотехніки;
- 63 одиниці спецтехніки.
Окрім цього, українські захисники знищили 7 ракет та 337 БпЛА.
Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські воїни ліквідували 582 910 російських загарбників.
Топ коментарі
+1 Дорофеев Сергей
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Осинтеры предполагают, что наш Генштаб завышает потери рашистов по технике в 2-3 раза. Ну, а рашисты (тот самый Конашенков) завышают потери Украины еще больше в 5-10 раз.
без права перепискии стану на учёт, а потом призовусь.
Вы только в бездну не выбрасывайте 340 орудий набитых за неделю. Это 49 стволов в день, на фоне 9 подбитых танков (в день)
Предлагаю мировую. Я не еду смотреть колонну длинной 24 км (434 грузовика) вы, хотя бы половините пушки
Батько казав. Треба так писати, щоб кожному
дурбуло зрозуміло
Дякую