УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10239 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 109 14

За тиждень ліквідовано 8220 окупантів та знищено 1424 одиниці озброєння й військової техніки росіян

Знищення техніки РФ

Упродовж тижня із 28 липня по 4 серпня 2024 року втрати армії РФ становлять близько 8220 осіб особового складу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Як зазначається, суттєвих втрат зазнали й озброєння / військова техніка російських військ:

  • 67 танків;
  • 160 бойових броньованих машин;
  • 340 артилерійських систем;
  • 11 РСЗВ;
  • 5 установок ППО;
  • 434 одиниці автотехніки;
  • 63 одиниці спецтехніки.

Також читайте: На півдні за добу знищено 76 окупантів, 49 одиниць озброєння й військової техніки та 4 місця зберігання боєприпасів

Втрати армії РФ за тиждень

Окрім цього, українські захисники знищили 7 ракет та 337 БпЛА.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські воїни ліквідували 582 910 російських загарбників.

Автор: 

армія рф (17196) ліквідація (3855) знищення (7138) Павлюк Олександр (216)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+1
***, отпишу себе 10 лет без права переписки и стану на учёт, а потом призовусь.
Вы только в бездну не выбрасывайте 340 орудий набитых за неделю. Это 49 стволов в день, на фоне 9 подбитых танков (в день)
Предлагаю мировую. Я не еду смотреть колонну длинной 24 км (434 грузовика) вы, хотя бы половините пушки
показати весь коментар
04.08.2024 16:07
+1
Дякую. Я вчусь.
Батько казав. Треба так писати, щоб кожному дур було зрозуміло
показати весь коментар
04.08.2024 16:32
+1
+++
Дякую
показати весь коментар
04.08.2024 17:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І це притому, шо рашисти просуваються та просуваються. Щось з цією статистикою не те.
показати весь коментар
04.08.2024 15:27 Відповісти
Во все времена все страны завышают потери врага и занижают свои собственные. Эта война не исключение.
Осинтеры предполагают, что наш Генштаб завышает потери рашистов по технике в 2-3 раза. Ну, а рашисты (тот самый Конашенков) завышают потери Украины еще больше в 5-10 раз.
показати весь коментар
04.08.2024 15:32 Відповісти
Опираясь на данные Осинта можно утверждать, что соотношение потерь по технике 1 к 3-4, по людям 1 к 5-6. В пользу Украины.
показати весь коментар
04.08.2024 15:34 Відповісти
Кому не подобається статистика, можуть піти та її підвищити.)
показати весь коментар
04.08.2024 15:51 Відповісти
***, отпишу себе 10 лет без права переписки и стану на учёт, а потом призовусь.
Вы только в бездну не выбрасывайте 340 орудий набитых за неделю. Это 49 стволов в день, на фоне 9 подбитых танков (в день)
Предлагаю мировую. Я не еду смотреть колонну длинной 24 км (434 грузовика) вы, хотя бы половините пушки
показати весь коментар
04.08.2024 16:07 Відповісти
еікуя не зрозумів але дуже цікаво. якась дивна мова.
показати весь коментар
04.08.2024 16:17 Відповісти
Дякую. Я вчусь.
Батько казав. Треба так писати, щоб кожному дур було зрозуміло
показати весь коментар
04.08.2024 16:32 Відповісти
тобто ви розумієте що пишете?
показати весь коментар
04.08.2024 16:43 Відповісти
Вам здалося що я старанно скопіював надписи які побачив на паркані?
показати весь коментар
04.08.2024 16:50 Відповісти
та ні що ви. я просто переживав щоб справа вашого батька не пропала
показати весь коментар
04.08.2024 16:57 Відповісти
+++
Дякую
показати весь коментар
04.08.2024 17:16 Відповісти
Все те все так. Не треба гнати рашистську туфту. геть запоребрики
показати весь коментар
04.08.2024 15:46 Відповісти
може знову генштаб заоболоніти?
показати весь коментар
04.08.2024 16:12 Відповісти
ідіоти руді, а ну підемо і один одного перестрілялемо за чюбчiк!
показати весь коментар
04.08.2024 17:38 Відповісти
 
 