За тиждень ліквідовано 8220 окупантів та знищено 1424 одиниці озброєння й військової техніки росіян

Упродовж тижня із 28 липня по 4 серпня 2024 року втрати армії РФ становлять близько 8220 осіб особового складу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Як зазначається, суттєвих втрат зазнали й озброєння / військова техніка російських військ:

67 танків;

160 бойових броньованих машин;

340 артилерійських систем;

11 РСЗВ;

5 установок ППО;

434 одиниці автотехніки;

63 одиниці спецтехніки.

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Окрім цього, українські захисники знищили 7 ракет та 337 БпЛА.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські воїни ліквідували 582 910 російських загарбників.