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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 582 910 осіб (+1150 за добу), 8411 танків, 16 276 артсистем, 16 255 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 582 910 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.08.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 582910 (+1150) осіб,
  • танків - 8411 (+5) од,
  • бойових броньованих машин - 16255 (+17) од,
  • артилерійських систем - 16276 (+59) од,
  • РСЗВ - 1138 (+3) од,
  • засоби ППО - 911 (+3) од,
  • літаків - 363 (+0) од,
  • гелікоптерів - 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 13103 (+41),
  • крилаті ракети - 2412 (+2),
  • кораблі /катери / warships - 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 22006 (+80) од,
  • спеціальна техніка - 2734 (+11)

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втрати військ РФ в Україні

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: 

армія рф (17346) ліквідація (3916) знищення (7221) техніка (1826)


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Топ коментарі
+33
Минув 3819 день москальсько-української війни.
178! одиниць техніки та 1150! чумардосів за день.
Арта 62!, броня 22, логістика 80!
Добитий підводний човен дуже гуд, ППО з логістикою теж супер.
Логістика перевалила за 22000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 582 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Псковська область.
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04.08.2024 08:04
+22
Тому що це добили той самий, який було пошкоджено минулого разу.
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04.08.2024 08:29
+19
Ці кляті москалі колись закінчаться .
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04.08.2024 08:18
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Минув 3819 день москальсько-української війни.
178! одиниць техніки та 1150! чумардосів за день.
Арта 62!, броня 22, логістика 80!
Добитий підводний човен дуже гуд, ППО з логістикою теж супер.
Логістика перевалила за 22000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 582 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Псковська область.
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04.08.2024 08:04 Відповісти
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04.08.2024 08:06 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває!! Слава ЗСУ!!))
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04.08.2024 09:16 Відповісти
Ці кляті москалі колись закінчаться .
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04.08.2024 08:18 Відповісти
Однозначно.
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04.08.2024 13:27 Відповісти
Добрі показники по знищення ворога в живій силі і техніці ,вчора була інформація про знишений підводний човен ворога, чому немає в звіті ?
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04.08.2024 08:22 Відповісти
Тому що це добили той самий, який було пошкоджено минулого разу.
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04.08.2024 08:29 Відповісти
ППО вкусно.
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04.08.2024 08:41 Відповісти
якщо будемо бачити такі цифри по ППО кожнй день, то можно буде зробити обережне припущення, що пара бортів працюють "хармами" в глибину по фронтовій ППО. А це буде наближати час, коли нарешті бомбери будуть відсунуті на дистанцію недосягнення КАБами ЛБС.
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04.08.2024 09:12 Відповісти
арта нарешті обігнала ббм
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04.08.2024 08:58 Відповісти
Ай да кацапа-пушкарі, ай да сукіни дєті ! Маладци, ну могут єслі захатят. Бажаю щоб всі !
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04.08.2024 22:38 Відповісти
танки... або поховались, або покінчались... і чомусь стає вже нецікаво яке з "або" вірне, бо землю нашу вороги нажаль таки захоплюють, і подекуди успішніше ніж з танками... Боже, бережи воїнів ЗСУ!!!
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04.08.2024 10:12 Відповісти
Головне, зберегти наших воїнів. Впевнений, що кількість знищених кацапських тушок і техніки незабаром перейде у якість у вигляді звільнених територій.
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04.08.2024 13:34 Відповісти
танки - закінчилися.
тобі війна що - голівудський серіал?
що мелеш? "нецікаво"?
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04.08.2024 17:25 Відповісти
Не виключено, що в вересні ЗСУ почнуть здійснювати потужні контрудари. Добре, що на цей раз менше патякують язиками. Буде несподівано і потужно !
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04.08.2024 11:53 Відповісти
Я теж так думаю що готується контрнаступ.
Але осінь - це не час.
Скоріше всього - навесні.
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04.08.2024 17:26 Відповісти
ППО дуже добре, тьху, тьху щоб не наврочити.
Арта вийшла на сезонний рекорд, на сьогодні 3 092 ствола рекордні весняні 3 078 вже позаду.
Логістика 22 тис з початку війни і 4 тисячі з початку літа, до сезонного рекорду (4 800 од. цієї весни) не так вже й далеко.
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04.08.2024 16:51 Відповісти
Нарешті мертва арта випередила мертві бронемашини, з чим їх і вітаю! ЗСУ - найкращі!
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04.08.2024 17:55 Відповісти
 
 