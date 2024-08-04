Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 582 910 осіб (+1150 за добу), 8411 танків, 16 276 артсистем, 16 255 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 582 910 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.08.24 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 582910 (+1150) осіб,

танків - 8411 (+5) од,

бойових броньованих машин - 16255 (+17) од,

артилерійських систем - 16276 (+59) од,

РСЗВ - 1138 (+3) од,

засоби ППО - 911 (+3) од,

літаків - 363 (+0) од,

гелікоптерів - 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 13103 (+41),

крилаті ракети - 2412 (+2),

кораблі /катери / warships - 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 22006 (+80) од,

спеціальна техніка - 2734 (+11)

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"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.