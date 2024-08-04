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Новини Агресія Росії проти України Війна
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На півдні за добу знищено 76 окупантів, 49 одиниць озброєння й військової техніки та 4 місця зберігання боєприпасів

Знищення росіян

Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Упродовж доби знищено 76 окупантів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Силах оборони півдня.

Зазначається, що протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 76 осіб.

Також росіяни втратили 49 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

  • 2 зенітні ракетні комплекси "БУК-М1";
  • 7 гармат;
  • 1 міномет;
  • 23 одиниці автомобільної техніки;
  • 8 розвідувальних БпЛА;
  • 1 переносний протитанковий ракетний комплекс "Фагот";
  • 6 човнів;
  • 1 багі.

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Також українські захисники уразили 1 пункт управління, 1 склад матеріально-технічних засобів, 4 місця зберігання боєприпасів, 3 спостережні пункти, 9 бліндажів, 1 вузол зв’язку.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські воїни ліквідували 582 910 російських загарбників.

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Автор: 

армія рф (17196) ліквідація (3855) знищення (7138) Сили оборони півдня (320)


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А те, що ворог просувається в Часовому яру, а сирський ні кує ні меле - це цензор коли напише?? Оманські домовленості виконують чим далі то швидше
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04.08.2024 09:44 Відповісти
На півдні це напродовж усього фронту в херсонській та запорізької областей? І решта де, у донецькій?
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04.08.2024 09:44 Відповісти
ВАТЫ МАЛОвата .......
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04.08.2024 09:54 Відповісти
Олег Володарський
@volodarskijo
У Луцьку поліція виписала штраф на 58 000 грн волонтеру, який супроводжував тіло військового дорогою до цвинтаря

Побратими попросили в поліції супровід прощальної колони до кладовища.

Поліція надала лише одну машину, керуючись тим, що всі інші-зайняті. Отже колону замикала
волонтерська військова машина, яка увімкнули проблискові маячки, за що одна з поліцейських патрульних машин поїхала за цілою колоною на кладовище і виписала водію авто, що закривало поховальну колону штраф, аж 58 тисяч гривень.
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04.08.2024 10:03 Відповісти
Ми ж вимагаємо закон один для всіх ? Чи знову комусь можна більше...хтось рівніший?
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04.08.2024 12:58 Відповісти
 
 