На півдні за добу знищено 76 окупантів, 49 одиниць озброєння й військової техніки та 4 місця зберігання боєприпасів
Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Упродовж доби знищено 76 окупантів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Силах оборони півдня.
Зазначається, що протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 76 осіб.
Також росіяни втратили 49 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:
- 2 зенітні ракетні комплекси "БУК-М1";
- 7 гармат;
- 1 міномет;
- 23 одиниці автомобільної техніки;
- 8 розвідувальних БпЛА;
- 1 переносний протитанковий ракетний комплекс "Фагот";
- 6 човнів;
- 1 багі.
Також українські захисники уразили 1 пункт управління, 1 склад матеріально-технічних засобів, 4 місця зберігання боєприпасів, 3 спостережні пункти, 9 бліндажів, 1 вузол зв’язку.
Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські воїни ліквідували 582 910 російських загарбників.
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@volodarskijo
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