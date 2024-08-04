На півдні за добу знищено 76 окупантів, 49 одиниць озброєння й військової техніки та 4 місця зберігання боєприпасів

Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Упродовж доби знищено 76 окупантів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Силах оборони півдня.

Зазначається, що протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 76 осіб.

Також росіяни втратили 49 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

2 зенітні ракетні комплекси "БУК-М1";

7 гармат;

1 міномет;

23 одиниці автомобільної техніки;

8 розвідувальних БпЛА;

1 переносний протитанковий ракетний комплекс "Фагот";

6 човнів;

1 багі.

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Також українські захисники уразили 1 пункт управління, 1 склад матеріально-технічних засобів, 4 місця зберігання боєприпасів, 3 спостережні пункти, 9 бліндажів, 1 вузол зв’язку.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські воїни ліквідували 582 910 російських загарбників.

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