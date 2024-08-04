У ТЦК прокоментували сутички в Ковелі, де місцеві вимагали відпустити затриманих: Конфлікт підтримувався та спрямовувався у "необхідному руслі" спецслужбами РФ

У суботу, 3 серпня, біля приміщення Ковельського районного територіального центру комплектування і соцпідтримки відбулася акція протесту. У ТЦК прокоментували подію.

Про це повідомив Волинський обласний ТЦК та СП, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначають у ТЦК, вчора та сьогодні з ночі пабліки українських соціальних мереж та російських пропагандистських засобів масової інформації рясніють такими заголовками: "На Шацькому блокпості працівники ТЦК забрали декількох хлопців: обурені люди влаштували мітинг…", "У Ковелі штурмували ТЦК – ЗМІ..", "У місті на Волині штурмували ТЦК – ЗМІ…", "У Ковелі біля ТЦК триває мітинг..".

"Що ж відбулось насправді? Та наче, з першого погляду, нічого дивного – звичайна процедура перевірки військово-облікових даних громадян України. Через відсутність військово-облікових документів у трьох чоловіків, їх запрошено до Ковельського РТЦК та СП для перевірки їхнього відношення до військової служби, притягнення до адміністративної відповідальності тощо", - розповіли в ТЦК.

Також наголошується, що представники ТЦК та СП не здійснюють затримання громадян України у зв’язку з виявленими адміністративними правопорушеннями, які діють щодо громадян України віком від 18 до 60 років та підпадають під мобілізацію. Зазначені заходи (затримання та доставка таких громадян до ТЦК та СП) здійснюються виключно представниками Національної поліції.

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Водночас у ТЦК нагадують, що відповідно до пункту 4 статті 20 Закону України від 12 травня 2015 року № 389-VIII "Про правовий режим воєнного стану" у період дії воєнного стану громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ разом з документом, що посвідчує особу, та пред’являти їх за вимогою уповноваженого представника районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки або поліцейського, а також представника Державної прикордонної служби України у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України. Цілком законні процедури, які передбачені чинним законодавством.

"Однак дехто з громадян трактують закони, як вони вважають за потрібне. Заклики до бунту, що розповсюдились вчора по соціальних мережах Ковельської територіальної громади та Волинської області були помічені ворожими пропагандистськими каналами, які вдало використали це у своїх цілях.

Проаналізовані факти та обставини випадку, який мав місце у м. Ковель 3 серпня 2024 року засвідчує, що конфлікт підтримувався та спрямовувався у "необхідному руслі" російськими спецслужбами через відповідні "інформаційні системи". На це вказують наступні методи їх роботи – емоційні гойдалки, маніпуляції свідомістю громадян, підбурювання до непокори, тощо.

Сотні ботів, активність яких була виявлена в соціальних мережах свідчить про те, що ворожа пропаганда буде використовувати кожне ваше слово, заклик, дію до дестабілізації обстановки в Україні вашими ж руками. Тільки біда в тому, що вони віртуальні, а люди, які вчора чинили спротив і перешкоджали законним діям влади – реальні (тож і відповідальність буде реальна, а не віртуальна)", - наголошується в коментарі.

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У ТЦК переконані, що ситуація повністю спровокована з метою дискредитації чинної влади та протидії заходам мобілізації, перешкоджанню законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань, які матимуть відповідні правові наслідки для тих, хто підбурював громадян до протиправних дій та тих, хто брав у цьому найактивнішу участь.

"Вчора, ви знецінили справжню сутність гасла "Героям Слава!", яке вигукували та аплодували "ухилянту", який не зробив нічого заради перемоги України над загарбником, а Герой України, Олександр Мацієвський, знав справжню ціну цим словам, за що був цинічно розстріляний ворогом. Після таких ваших дій, ви ще впевнені, що стоїте саме на тих національних позиціях, що і сотні тисяч співвітчизників, які зі зброєю в руках захищають нашу з вами Батьківщину?" - підсумували в коментарі ТЦК.