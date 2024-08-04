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У ТЦК прокоментували сутички в Ковелі, де місцеві вимагали відпустити затриманих: Конфлікт підтримувався та спрямовувався у "необхідному руслі" спецслужбами РФ

Коментар ТЦК щодо сутички в Ковелі:

У суботу, 3 серпня, біля приміщення Ковельського районного територіального центру комплектування і соцпідтримки відбулася акція протесту. У ТЦК прокоментували подію.

Про це повідомив Волинський обласний ТЦК та СП, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначають у ТЦК, вчора та сьогодні з ночі пабліки українських соціальних мереж та російських пропагандистських засобів масової інформації рясніють такими заголовками: "На Шацькому блокпості працівники ТЦК забрали декількох хлопців: обурені люди влаштували мітинг…", "У Ковелі штурмували ТЦК – ЗМІ..", "У місті на Волині штурмували ТЦК – ЗМІ…", "У Ковелі біля ТЦК триває мітинг..".

"Що ж відбулось насправді? Та наче, з першого погляду, нічого дивного – звичайна процедура перевірки військово-облікових даних громадян України. Через відсутність військово-облікових документів у трьох чоловіків, їх запрошено до Ковельського РТЦК та СП для перевірки їхнього відношення до військової служби, притягнення до адміністративної відповідальності тощо", - розповіли в ТЦК.

Також наголошується, що представники ТЦК та СП не здійснюють затримання громадян України у зв’язку з виявленими адміністративними правопорушеннями, які діють щодо громадян України віком від 18 до 60 років та підпадають під мобілізацію. Зазначені заходи (затримання та доставка таких громадян до ТЦК та СП) здійснюються виключно представниками Національної поліції.

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Водночас у ТЦК нагадують, що відповідно до пункту 4 статті 20 Закону України від 12 травня 2015 року № 389-VIII "Про правовий режим воєнного стану" у період дії воєнного стану громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ разом з документом, що посвідчує особу, та пред’являти їх за вимогою уповноваженого представника районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки або поліцейського, а також представника Державної прикордонної служби України у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України. Цілком законні процедури, які передбачені чинним законодавством.

"Однак дехто з громадян трактують закони, як вони вважають за потрібне. Заклики до бунту, що розповсюдились вчора по соціальних мережах Ковельської територіальної громади та Волинської області були помічені ворожими пропагандистськими каналами, які вдало використали це у своїх цілях.

Проаналізовані факти та обставини випадку, який мав місце у м. Ковель 3 серпня 2024 року засвідчує, що конфлікт підтримувався та спрямовувався у "необхідному руслі" російськими спецслужбами через відповідні "інформаційні системи". На це вказують наступні методи їх роботи – емоційні гойдалки, маніпуляції свідомістю громадян, підбурювання до непокори, тощо.

Сотні ботів, активність яких була виявлена в соціальних мережах свідчить про те, що ворожа пропаганда буде використовувати кожне ваше слово, заклик, дію до дестабілізації обстановки в Україні вашими ж руками. Тільки біда в тому, що вони віртуальні, а люди, які вчора чинили спротив і перешкоджали законним діям влади – реальні (тож і відповідальність буде реальна, а не віртуальна)", - наголошується в коментарі.

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У ТЦК переконані, що ситуація повністю спровокована з метою дискредитації чинної влади та протидії заходам мобілізації, перешкоджанню законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань, які матимуть відповідні правові наслідки для тих, хто підбурював громадян до протиправних дій та тих, хто брав у цьому найактивнішу участь.

"Вчора, ви знецінили справжню сутність гасла "Героям Слава!", яке вигукували та аплодували "ухилянту", який не зробив нічого заради перемоги України над загарбником, а Герой України, Олександр Мацієвський, знав справжню ціну цим словам, за що був цинічно розстріляний ворогом. Після таких ваших дій, ви ще впевнені, що стоїте саме на тих національних позиціях, що і сотні тисяч співвітчизників, які зі зброєю в руках захищають нашу з вами Батьківщину?" - підсумували в коментарі ТЦК.

Автор: 

Ковель (29) ТЦК та СП (560) Волинська область (858)


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Топ коментарі
+46
нехай розкажуть про патріотизм рівненському воєнкому та Тернопільським .
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04.08.2024 16:05
+38
От зараз зручно, щось кажеш, робиш не по "зеленому" - працюешь на *****. Захотіли віджати бізнес - фінансуєш окупантів. А може ти ще й вибори призидента, ВР... захотів?. Беззаперечно в буцигарню, за зраду.
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04.08.2024 16:11
+33
Через відсутність військово-облікових документів у трьох чоловіків, ЗАПРОШЕНО до Ковельського РТЦК та СП для перевірки їхнього відношення до військової служби, притягнення до адміністративної відповідальності тощо".
Ну як на блок постах запрошують ну дуже багато хто бачив. Як що іх "супроводила" поліція де протоколи затримання?
З працівниками ТЦК не які іпсо не потрібно ,треба тільки у гуглі набрати Хабарі в тцк.
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04.08.2024 16:20
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А ти поїдь в Ковель і скажи це людям в лице
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04.08.2024 18:45 Відповісти
Ти забув про бурятів
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04.08.2024 18:44 Відповісти
Я боюся, що такими темпами ТЦКшники, разом з суддями, прокурорами на чолі з Ермаком самі будуть просити захисту у бурятів від любові українського народу.
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04.08.2024 18:55 Відповісти
Вони тих бурятів будуть з обіймами зустрічати . Ментяри продажні були завжди
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04.08.2024 19:32 Відповісти
Вони вже просять.
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04.08.2024 23:05 Відповісти
То есть твой воспаленный мозг, беспредел своих к своим, оправдывает существованием россии?))
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04.08.2024 19:49 Відповісти
Дуже багато свино собачого гімна вилізло ні робить ні служить прийшли до тцк не санкціанований мітинг всіх в кутузку по 15 діб а агітаторів на строк
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04.08.2024 18:45 Відповісти
То в тебе на кацапії так, йди за кораблем
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04.08.2024 18:46 Відповісти
скоро і в ковелі буде референдум
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04.08.2024 19:19 Відповісти
Навіть не сумнівався, що це кацапське ІПСО.
А ще кацапи крадуть мільярдами гроші з бюджету Міноборони України, випускають за кордон "батальйон Монако", і б'ють епілептиків у ТЦК.
От бісові кацапи!
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04.08.2024 19:30 Відповісти
Позади толпы возле Ковельского ТЦК стоял Вова Путин и раздавал протестующим русские рубли. Самим не смешно, идиоты?
Сто тысяч военных в ТЦК отлавливают по всей Украине гражданских, чтобы те воевали на фронте вместо них.
На детей и прочих родственников чиновников мобилизация не распространяется. Ни одного из них не видел на фронте. Где воюют родственники Зеленского, на каких фронтах? А Шмыгаля, а Стефанчука?
Один нардеп Микола Тищенко проявил гражданскую сознательность и организовывал отряды территориальной обороны. Причём на самом опасном участке фронта-на Пхукете, в Таиланде.
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04.08.2024 19:41 Відповісти
З початку треба розібратися як ТЦК підриває обороноздатність України? Як здорових мужиків списують, а на їх місце посилають не пригідних. Як такі дії назвати, як не зрадницею України? Після перемоги ТЦК жде таке... https://www.youtube.com/shorts/QXnvROAJEOM
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04.08.2024 19:49 Відповісти
Головних зачинщиків посадити, і на довго.
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04.08.2024 19:52 Відповісти
Пропонуєш ТЦКашніків посадити, ти що?
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04.08.2024 20:51 Відповісти
Пішов за рускім кораблем, чорт
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05.08.2024 02:04 Відповісти
"Що ж відбулось насправді? Та наче, з першого погляду, нічого дивного - звичайна процедура перевірки військово-облікових даних громадян України. Через відсутність військово-облікових документів у трьох чоловіків, їх запрошено до Ковельського РТЦК та СП для перевірки їхнього відношення до військової служби, притягнення до адміністративної відповідальності тощо", - розповіли в ТЦК.
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Уповноважений із прав людини https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Дмитро Лубінець засудив дії працівників ТЦК, які затримували громадян або вимагали у них документи посеред вулиці. Він наголосив, що працівники військкоматів не мають права на подібні дії проти цивільних​​.
https://www.volynnews.com/news/all/zhorstka-mobilizatsiia-lubinets-prokomentuvav-vykradennia-liudey-pratsivnykamy-ttsk-na-vulytsi/ Жорстка мобілізація: Лубінець прокоментував викрадення людей працівниками ТЦК на вулиці . Волинські новини. 3 серпня 2024.
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04.08.2024 19:57 Відповісти
В 2014-2015 гг. Владимир Зеленский четырежды уклонялся от вручения ему повестки в военкомат.
Крайне злостный ухилянт.
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04.08.2024 20:07 Відповісти
Гарно ти про себе написав, ухилянт
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04.08.2024 20:46 Відповісти
ТЦК не ловить людей? А як це назвати? https://www.youtube.com/shorts/ckqHfTewp_s
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04.08.2024 20:04 Відповісти
Хто ухиляється захищати країну,згадають *страшне*ТЦК,коли до них прийдуть кацапи і будуть *лагідно*умовляти йти на службу до війська рашки.
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04.08.2024 20:22 Відповісти
Чому саме ти ухиляєшся захищати країну, чекаєш кацапів до себе?
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04.08.2024 20:45 Відповісти
Мене син захищає в війську,а мені 70й рік іде.
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04.08.2024 22:43 Відповісти
Та хто б сумнівався. Пенсіонер,інвалід найрізноманітніших груп.
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05.08.2024 05:52 Відповісти
А до тебе не прийдуть,ухилянте?
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04.08.2024 20:53 Відповісти
Куди кацапи прийдуть, в Мадрид чи Франкфурт? Ого які потужні кацапи) Чого ви всі старанно "не помічаєте" третій і найочевидніший шлях?
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04.08.2024 21:27 Відповісти
Цим шляхом скористалися діти високопосадовців.
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04.08.2024 22:44 Відповісти
все ж таки напишу комент - чому ті,хто захищає беззаконня тцк і кричить що потрібно боронити країну від ворога,то мають на увазі тільки зовнішніх ворогів,яких найняли наші внутрішні вороги.вам очі повилазили,що тцк - проект внутрішньої окупації !
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04.08.2024 20:47 Відповісти
Так ничего и не ответили, по факту происшествия, что с теми людьми и кто это был, их возраст. Значит врут как обычно, отписуются стандартными фразами. Вот это и есть дискредитация ВСУ и службы как таковой, не нужно никаких ИПСО, они сами это отлично делают!
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04.08.2024 21:32 Відповісти
Троих пленных из ТЦК выпустили. Это были молодые парни.
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04.08.2024 22:43 Відповісти
Та ти шо,все до чого додумалися ці пдрси зелені це воювати з українцями та саджати їх до таборів.Яких ще орків комусь потрібно.
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04.08.2024 21:45 Відповісти
Російське "ІПСО" можна було би легко заперечити, якби після кожної новини про випадкових "епілєптиків" і "алкоголіків" в ТЦК були би розслідування з ПОСАДКАМИ за перевищення повноважень, тортури і знущання. А так всі залишаються на місьцях або просто переводяться.
Саме ТЦК легалізували ЗАКОН ВУЛИЦі, де хто сильніший той і прав, ну то що зеленщина зараз хоче? Навіть якщо московити зроблять фільм то саме він буде сприйматися за правду. Бо таке воно є в Україні, а от так щоб по людські по конституції, ввічливо, як має бути по писаному закону - такого немає.
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04.08.2024 22:52 Відповісти
На якій ПІДСТАВІ людей утримували у тцк?
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04.08.2024 23:01 Відповісти
"А ти што думала, дурья твоя башка, задаром твоя свобода завойовиваєцца?" (с)
(Отаман Бурнаш)

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04.08.2024 23:50 Відповісти
На підставі шо в нашій державі купа людей підтримує таку діч, а є ще проплачені фсбешні уроди, які провалюють мобілізацію діями тцк
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05.08.2024 01:09 Відповісти
Я сам з Ковеля, і якщо завтра продовжаться пакування людей, тцк буде амба. А всі дурні заброньовані відсрочені інваліди і люди з вагіною ідуть нах. Ковель сила, я гордий тим що наше місто повстало проти тцкашного лайна, бо це внутрішня окупація. Хто не згоден зі мною це раби, нічим не кращі за кацапських рабів.
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05.08.2024 01:04 Відповісти
Давайте пишіть шо я ухилянт ждун і кацапських бот) нормальні люди проти кацапстану, і так само проти міні рашкі імені зеленого гавна. В кожному місті беріть приклад з Ковеля, і ми поборемо цю практику з днр з бусифікацією.
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05.08.2024 01:06 Відповісти
краще вже зелене лайно побороти, яке захопило й узурпувало владу в державі, а злочинна практика тцк сама по собі зникне
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05.08.2024 17:29 Відповісти
Деякі мешканці Ковеля вирішили, що знаходяться в глибокому тилу, але достатньо швидко вони можуть разом зі своїми 'хатинками' опинитися в центрі бойових дій. Скільки там до Білорусі? 50-70км? а Шацьк так взагалі практично на кордоні. Ковель - залізничний вузол, його будуть брати кацапи першим. Чекісти успішно продовжать 'партізанскоє двіжєніє в лєсах пад Ковєлєм', бо ідіотів, як виявилося, предостатньо на волинських землях.
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05.08.2024 07:38 Відповісти
військовим заборонено застосовувати превенції проти громадян, теж саме обмеження зазначено в п.7 ст.8 ЗУ Про воєнний стан: 7) перевіряти у порядку, визначеному КМУ документи у осіб, а в разі потреби проводити огляд речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян, ЗА ВИЙНЯТКОМ ОБМЕЖЕНЬ ВСТАНОВЛЕНИХ КОНСТИТУЦІЄЮ УКРАЇНИ, а також, в посиланні на п.7 ст.8 ЗУ Про воєнний стан в преамбулі постанови КМУ 1456.
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05.08.2024 11:18 Відповісти
Неадекватні дії ТЦК в "необхідному руслі" також підтримуються російськими службами.
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05.08.2024 12:32 Відповісти
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