Окупанти посилили охорону Керченського мосту, - Плетенчук
Російські загарбники посилили охорону незаконного збудованого після анексії Криму Керченського мосту. На охорону цього об'єкту окупаційні війська не шкодують жодних ресурсів.
Про це розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук у коментарі 24 Каналу, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, російські окупаційні війська постійно перебувають у боєготовності через загрозу ударів Збройних Сил України по тимчасово окупованому Криму. Зокрема, загарбники збільшили кількість систем ППО та підрозділів Росгвардії на підходах до мосту.
"Тримаємо росіян в тонусі, адже вони почали застосовувати усі можливі засоби захисту, мовиться про збільшення систем протиповітряної оборони та підрозділів Росгвардії на в'їзді. Нелегальні туристи у Криму скаржилися, що перетин Кримського мосту дуже ускладнено", - сказав Плетенчук.
До слова, раніше очільник ГУР Кирило Буданов не виключив, що Керченський міст буде знищено найближчим часом.
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єрмак не дозволяє знищіти??
Тому перші F-16, найімовірніше, застосовуватимуть для посилення ППО України. Зокрема, літаки збиватимуть ракети, безпілотники і ворожу авіацію, а не завдаватимуть ударів по наземних силах РФ та іншим військовим об'єктам поблизу фронту.
Видання пише, що спочатку літаки навряд чи підлітатимуть надто близько до лінії фронту. А це означає, що наразі залишається незрозумілим, чи зможуть отримані F-16 стримувати ворожі літаки, які злітають з російського повітряного простору. Джерело: