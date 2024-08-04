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Новини Війна
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Окупанти посилили охорону Керченського мосту, - Плетенчук

Окупанти посилили охорону Керченського мосту, - Плетенчук

Російські загарбники посилили охорону незаконного збудованого після анексії Криму Керченського мосту. На охорону цього об'єкту окупаційні війська не шкодують жодних ресурсів.

Про це розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук у коментарі 24 Каналу, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, російські окупаційні війська постійно перебувають у боєготовності через загрозу ударів Збройних Сил України по тимчасово окупованому Криму. Зокрема, загарбники збільшили кількість систем ППО та підрозділів Росгвардії на підходах до мосту.

"Тримаємо росіян в тонусі, адже вони почали застосовувати усі можливі засоби захисту, мовиться про збільшення систем протиповітряної оборони та підрозділів Росгвардії на в'їзді. Нелегальні туристи у Криму скаржилися, що перетин Кримського мосту дуже ускладнено", - сказав Плетенчук.

До слова, раніше очільник ГУР Кирило Буданов не виключив, що Керченський міст буде знищено найближчим часом.

Дивіться також: Окупанти будують укріплення біля Кримського мосту. ФОТО

Автор: 

Крим (14126) Керченський міст (531)


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Топ коментарі
+6
а що з Чонгарськими мостами які здав баканов з друзями ЗЕ??
єрмак не дозволяє знищіти??
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04.08.2024 16:54
+5
В них вже залізниця є, треба вже залізницю розібрати…
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04.08.2024 17:07
+4
"Нептуни" похерив а тепер: "Ми забезпечили це".
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04.08.2024 17:08
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https://youtu.be/Ljp4wlfH8MI?t=839 Где мой мост?
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04.08.2024 16:51 Відповісти
Навіть в мультиках у кацапів, не збудувати, не зробити, а зпиНдити
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04.08.2024 17:02 Відповісти
а що з Чонгарськими мостами які здав баканов з друзями ЗЕ??
єрмак не дозволяє знищіти??
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04.08.2024 16:54 Відповісти
https://t.me/voynareal/95179 ❗️F-16 в Україні. Ми забезпечили це, - Зеленський
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04.08.2024 16:59 Відповісти
Made in Ukraine чи шо ?
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04.08.2024 17:07 Відповісти
посмотри видео . как настоящие
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04.08.2024 17:12 Відповісти
"Нептуни" похерив а тепер: "Ми забезпечили це".
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04.08.2024 17:08 Відповісти
Нептуны в Румынии будем делать
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04.08.2024 17:11 Відповісти
В них вже залізниця є, треба вже залізницю розібрати…
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04.08.2024 17:07 Відповісти
Так , чого , ще і досі він існує ? БЬЮТЬ хрін зна куди , а те , що під носом стоїть , і кримський і КЕРЧИНСЬКИЙ ! Зе& ДЕРЬМАК агент террористичной агресивної паРаші ТаНЕВЖЕ ЩЕ , ЦЄ НЕ ЯСНО ?
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04.08.2024 17:09 Відповісти
щас другая проблема - дорога ростов Мариуполь там пропускная способность больше чем у керченского моста
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04.08.2024 17:14 Відповісти
По мостах все зрозуміло, ZE оманський їх чипати ніхто не буде, і Чонгарські теж. А як дозволили побудувати жд з Ростова до Маріуполя? Роблять вигляд що нічого не бачать. Подивимося як ф-16 будуть щось робити на фронті.
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04.08.2024 17:30 Відповісти
На якому фронті?

Тому перші F-16, найімовірніше, застосовуватимуть для посилення ППО України. Зокрема, літаки збиватимуть ракети, безпілотники і ворожу авіацію, а не завдаватимуть ударів по наземних силах РФ та іншим військовим об'єктам поблизу фронту.

Видання пише, що спочатку літаки навряд чи підлітатимуть надто близько до лінії фронту. А це означає, що наразі залишається незрозумілим, чи зможуть отримані F-16 стримувати ворожі літаки, які злітають з російського повітряного простору. Джерело:
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04.08.2024 17:46 Відповісти
Мені теж цікаво, чому дозволили побудувати, жодного прильоту
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04.08.2024 17:48 Відповісти
Толку от него если орки железку на Мариуполь частично запустили?
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04.08.2024 18:08 Відповісти
бутусов разом з зєлєю ніяк не дочекаються, щоб москалі нарешту так захистили свій міст, щоб і муха не підлетіла))) а заодно, щоб москалі розширили потужність сухопутного коридору до криму - все для москалів! певно зєля розраховує на орден - "герой расєї"
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04.08.2024 20:02 Відповісти
Мне кажется что его не разрушат. Вот уже и переговоры анонсировали, зачем портить отношения? (сарказм)
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04.08.2024 22:43 Відповісти
 
 