Окупанти посилили охорону Керченського мосту, - Плетенчук

Російські загарбники посилили охорону незаконного збудованого після анексії Криму Керченського мосту. На охорону цього об'єкту окупаційні війська не шкодують жодних ресурсів.

Про це розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук у коментарі 24 Каналу, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, російські окупаційні війська постійно перебувають у боєготовності через загрозу ударів Збройних Сил України по тимчасово окупованому Криму. Зокрема, загарбники збільшили кількість систем ППО та підрозділів Росгвардії на підходах до мосту.

"Тримаємо росіян в тонусі, адже вони почали застосовувати усі можливі засоби захисту, мовиться про збільшення систем протиповітряної оборони та підрозділів Росгвардії на в'їзді. Нелегальні туристи у Криму скаржилися, що перетин Кримського мосту дуже ускладнено", - сказав Плетенчук.

До слова, раніше очільник ГУР Кирило Буданов не виключив, що Керченський міст буде знищено найближчим часом.

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