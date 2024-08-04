У суботу, 3 серпня, німецькі та шведські винищувачі перехопили два російські літаки Су-30 над Балтійським морем біля берегів Латвії.

Про це повідомляють Повітряні сили Німеччині в соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

У Повітряних силах Німеччини зазначили, що пілоти російських Су-30 "поводилися недружньо, але неагресивно".

"Разом із партнером по НАТО Швецією два німецькі Eurofighter з місії НАТО VAPB вилетіли на Alpha Scramble (операцію з перехоплення, - ред.). Були ідентифіковані два російські Су-30. Пілоти Су поводилися недружньо, але неагресивно", - йдеться у заяві міністерства.

Як пише видання Bild, два німецькі винищувачі Eurofighter і два шведські літаки піднімались в повітря як запобіжний захід щоб встановити контакт з російськими пілотами, оскільки літаки прямували у напрямку Латвії.

Російські СУ-30, ймовірно, здійснювали політ у зв'язку з навчаннями за участю російських військових кораблів.

Спочатку російські винищувачі не вдалось ідентифікувати. На них були вимкнені транспондери, а пілоти не відповідали на радіозапити.

Крім того, план їхніх польотів не був повідомлений заздалегідь, як це зазвичай буває у регіоні Балтійського моря.

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