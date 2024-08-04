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Новини
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Німецькі та шведські винищувачі перехопили два російські літаки Су-30 над Балтійським морем

літак

У суботу, 3 серпня, німецькі та шведські винищувачі перехопили два російські літаки Су-30 над Балтійським морем біля берегів Латвії.

Про це повідомляють Повітряні сили Німеччині в соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

У Повітряних силах Німеччини зазначили, що пілоти російських Су-30 "поводилися недружньо, але неагресивно".

"Разом із партнером по НАТО Швецією два німецькі Eurofighter з місії НАТО VAPB вилетіли на Alpha Scramble (операцію з перехоплення, - ред.). Були ідентифіковані два російські Су-30. Пілоти Су поводилися недружньо, але неагресивно", - йдеться у заяві міністерства.

Як пише видання Bild, два німецькі винищувачі Eurofighter і два шведські літаки піднімались в повітря як запобіжний захід щоб встановити контакт з російськими пілотами, оскільки літаки прямували у напрямку Латвії.

Російські СУ-30, ймовірно, здійснювали політ у зв'язку з навчаннями за участю російських військових кораблів. 

Спочатку російські винищувачі не вдалось ідентифікувати. На них були вимкнені транспондери, а пілоти не відповідали на радіозапити.

Крім того, план їхніх польотів не був повідомлений заздалегідь, як це зазвичай буває у регіоні Балтійського моря.

Читайте також: США і Канада перехопили російські та китайські бомбардувальники біля Аляски

 

Автор: 

Німеччина (7320) росія (64923) літак (2898) перехоплення (351)


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Топ коментарі
+16
Якщо демократія не може себе захистити, то це пародія на демократію. І коли демократія дозволяє терористичним країнам нав'язувати свою волю зброєю іншим країнам, то це теж не ДЕМОКРАТІЯ. Демократ руку не подасть терористу. А що бачимо в ООН ? Демократ поступається стільцем терористу.
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04.08.2024 17:01
+8
Що таке "перехопили""
Збили,посадили...або підлетіли та помахали ручкою???
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04.08.2024 16:56
+8
А що таке оон? Імпотенти в тяжкій стадії. Ліга Націй вигнала зі своїх рядів сересере за напад на Фінляндію. А рашка собі спокійнисенько собі сидить у так званому радбезі .
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04.08.2024 17:23
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Що таке "перехопили""
Збили,посадили...або підлетіли та помахали ручкою???
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04.08.2024 16:56 Відповісти
Nu da , nipravilnoie oboznachenie . Tochneie eta deistvie po sapravazhdeniu i identifikacii .
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04.08.2024 17:07 Відповісти
подивилися в очі пілотам-рффашистам: будуть бомбити, чи ні...?
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04.08.2024 18:38 Відповісти
Геша, це так , що жодної ракети не впало на території цих країн

І порівня з Україною

Отож!
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04.08.2024 19:55 Відповісти
Якщо демократія не може себе захистити, то це пародія на демократію. І коли демократія дозволяє терористичним країнам нав'язувати свою волю зброєю іншим країнам, то це теж не ДЕМОКРАТІЯ. Демократ руку не подасть терористу. А що бачимо в ООН ? Демократ поступається стільцем терористу.
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04.08.2024 17:01 Відповісти
А що таке оон? Імпотенти в тяжкій стадії. Ліга Націй вигнала зі своїх рядів сересере за напад на Фінляндію. А рашка собі спокійнисенько собі сидить у так званому радбезі .
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04.08.2024 17:23 Відповісти
Вони не імпотенти.Вони якраз підігрують агресору.
Я от,для прикладу,не можу собі уявити,що адік шільгрубер скликає раду безпеки Ліги Націй,бо США передають Британії літаки для захисту від бомбардувань нацистів.
А раша скликає!
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04.08.2024 18:52 Відповісти
Взалі то вже 14 жовтня 1933 року Німеччина оголосила про вихід з Ліги націй.
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04.08.2024 20:01 Відповісти
Ні одне , ні друге , ні третє тут не правильне , допоки кацапи не перетнули лінію повітряного простору ,
в даному випадку Латвіі 🙁
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04.08.2024 17:02 Відповісти
підлетіли ближче і висловили дуже глибоке занепокоєння-це означає перехопили
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04.08.2024 17:02 Відповісти
та ні. радше це було надзвичайно глибоке занепокоєння з притоптуванням і кніксенами
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04.08.2024 17:05 Відповісти
з кніксенами то лише хфрантузи
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04.08.2024 17:08 Відповісти
ага. тоді перепардонцююся
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04.08.2024 17:11 Відповісти
Происходит от нем. Knicks «книксен», нем. Knickschen (уменьш. форма от Knicks) или от нем. knicksen «кланяться».
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04.08.2024 17:23 Відповісти
тоді з шюточками і прібауточками
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04.08.2024 17:41 Відповісти
Хоч би вже не перехопили!!! Може бистріше справа піде!
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04.08.2024 17:04 Відповісти
Kamu interesno kak eta praizhodit , i kto znaiet anglisku movu , tut video https://www.youtube.com/watch?v=rDc5thGr4r8&t=536s
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04.08.2024 17:14 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=rDc5thGr4r8&t=536s
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04.08.2024 17:15 Відповісти
https://t.me/voynareal/95182 Вже можна дивитись та милуватись нашими F-16 офіційно Насолоджуємось інструментом знищення русні…🥹
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04.08.2024 17:18 Відповісти
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04.08.2024 17:19 Відповісти
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04.08.2024 17:21 Відповісти
путин : ми начінаєм спєціальную воєную опєрацію
F-16: а ми закінчємо
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04.08.2024 17:25 Відповісти
Раніше американські пілоти перехоплювали радянські бомбардувальники щоб хоч "Плейбой" показати, а зараз навіщо? Викажіть стурбованість, дешевше буде.
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04.08.2024 17:35 Відповісти
Стурбованiсть буде коли вони *********** Латвiю.
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04.08.2024 17:41 Відповісти
Кращеб втратили з огляду. Лiтаки "потерялiсь", но это не мы.
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04.08.2024 17:38 Відповісти
Дайте украинцам право патрулировать территорию НАТО. Мы перед рашистами ничем не обязаны.
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04.08.2024 18:03 Відповісти
Нахабніють. Перевіряють на вшивість нату.
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04.08.2024 18:05 Відповісти
Ніколи не розумів подібного "перехопили". Перехопити в тому місті ,це йо...с і кінці в Балтійське море.
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04.08.2024 18:22 Відповісти
Ге ж...
Перехопили, під пахву убгали та потягли в гущавину...
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04.08.2024 18:26 Відповісти
Треба було ракетами перевірити роботу кацапських транспондерів
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04.08.2024 21:11 Відповісти
Виявляється, ердоганчик краще знає психологію терориста та більш рішучий, аніж обісраний НАТО.
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04.08.2024 21:27 Відповісти
Чекаємо на ГРІПЕНИ
вони не гірші за f-16
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04.08.2024 22:47 Відповісти
 
 