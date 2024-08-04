Німецькі та шведські винищувачі перехопили два російські літаки Су-30 над Балтійським морем
У суботу, 3 серпня, німецькі та шведські винищувачі перехопили два російські літаки Су-30 над Балтійським морем біля берегів Латвії.
Про це повідомляють Повітряні сили Німеччині в соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
У Повітряних силах Німеччини зазначили, що пілоти російських Су-30 "поводилися недружньо, але неагресивно".
"Разом із партнером по НАТО Швецією два німецькі Eurofighter з місії НАТО VAPB вилетіли на Alpha Scramble (операцію з перехоплення, - ред.). Були ідентифіковані два російські Су-30. Пілоти Су поводилися недружньо, але неагресивно", - йдеться у заяві міністерства.
Як пише видання Bild, два німецькі винищувачі Eurofighter і два шведські літаки піднімались в повітря як запобіжний захід щоб встановити контакт з російськими пілотами, оскільки літаки прямували у напрямку Латвії.
Російські СУ-30, ймовірно, здійснювали політ у зв'язку з навчаннями за участю російських військових кораблів.
Спочатку російські винищувачі не вдалось ідентифікувати. На них були вимкнені транспондери, а пілоти не відповідали на радіозапити.
Крім того, план їхніх польотів не був повідомлений заздалегідь, як це зазвичай буває у регіоні Балтійського моря.
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Збили,посадили...або підлетіли та помахали ручкою???
І порівня з Україною
Отож!
Я от,для прикладу,не можу собі уявити,що адік шільгрубер скликає раду безпеки Ліги Націй,бо США передають Британії літаки для захисту від бомбардувань нацистів.
А раша скликає!
в даному випадку Латвіі 🙁
F-16: а ми закінчємо
Перехопили, під пахву убгали та потягли в гущавину...
вони не гірші за f-16