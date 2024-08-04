П’яти підрозділам Повітряних сил присвоєно почесні найменування

З нагоди професійного свята та для відновлення історичних традицій національного війська п’яти бригадам та полкам Повітряних сил ЗСУ присвоєно почесні найменування.

Про це повідомляють Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, відповідні укази оприлюднено на офіційному інтернет-представництві Президента України.

Так, почесні найменування присвоєно:

208-й зенітній ракетній бригаді Повітряних Сил Збройних Сил України - почесне найменування "Херсонська".

831-й бригаді тактичної авіації Повітряних Сил Збройних Сил України - почесне найменування "Миргородська".

14-му зенітному ракетному полку Повітряних Сил Збройних Сил України - почесне найменування "Уманський".

101 окремому полку зв'язку та радіотехнічного забезпечення Повітряних Сил Збройних Сил України - почесне найменування "Вінницький".

57 окремому полку зв'язку та радіотехнічного забезпечення Повітряних Сил Збройних Сил України - почесне найменування "імені гетьмана Івана Сулими".

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Нагадаємо, сьогодні, у першу неділю серпня, в Україні відзначають День Повітряних Сил Збройних Сил України.

Раніше Сирський наголошував, що агресор думав, нібито повністю знищив українські Повітряні сили, але захисники неба дали загарбникам могутній бій.

За даними командувача ПС Миколи Олещука, за 2,5 року Повітряні Сили знищили понад 8000 повітряних цілей ворога.