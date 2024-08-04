УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10631 відвідувач онлайн
Новини
14 341 43

Ярослава Магучіх виборола золото в стрибках у висоту на Олімпіаді-2024

Магучіх виграла золото Олімпіади-2024

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх виборола золото Олімпіади-2024 у стрибках у висоту.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Тільки двом спортсменкам підкорилась позначка 1,98 метра: Ярослава Магучіх (Україна) та Нікола Оліслагерс (Австралія).

Їхня боротьба продовжилася на висоті 2,00 метра. Магучіх підкорила її з першої спроби, а Оліслагерс - з третьої.

Із планкою на висоті 2.02 метра австралійка не впоралася, і Ярослава стала олімпійською чемпіонкою 2024 року.

А перед цим інша українська атлетка Ірина Геращенко розділила бронзу з австралійкою Елеонор Паттерсон.

Це вже 5 нагорода для України на Олімпіаді-2024.

Читайте: Україна здобула першу золоту медаль на Олімпіаді-2024: Жіноча команда з фехтування на шаблях перемогла збірну Південної Кореї. ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

Олімпіада (687) спорт (1612) Магучіх Ярослава (45)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+44
Вітаю з перемогою Ярославу і всю Україну!
показати весь коментар
04.08.2024 22:19
+31
Наша Красуня
показати весь коментар
04.08.2024 22:21
+28
Хижняк, Полтавський танк - у фіналі битиметься з Казахом. Теж вітаю
показати весь коментар
04.08.2024 22:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вітаю з перемогою Ярославу і всю Україну!
показати весь коментар
04.08.2024 22:19 Відповісти
Магучих може вже відпочивати. Вона виграла все
показати весь коментар
04.08.2024 22:29 Відповісти
Все она выиграла месяц тому назад поставив рекорд 2,10.
А ща нах напрягаться? Все скачут низенько - низенько, над самою земельною, і я так стрибну.
Она скакала и 2,03 и 2,07. А зараз не стала ризикувати.
Бубка, в свое время десяток мировых рекордов поставил, каждый раз поднимая планку на 1мм. см.
Не помню имя американца 30-годов. Тот, придурок, сразу на 20 см. поднял рекорд, и ушел из спорта.
показати весь коментар
04.08.2024 22:46 Відповісти
Хижняк, Полтавський танк - у фіналі битиметься з Казахом. Теж вітаю
показати весь коментар
04.08.2024 22:20 Відповісти
Наша Красуня
показати весь коментар
04.08.2024 22:21 Відповісти
Геращенко в цьому ж виді - бронза.
Михайло Кохан в метані молота, скоріш за все - також бронза
показати весь коментар
04.08.2024 22:21 Відповісти
YES!!!! сумнівів не було)
показати весь коментар
04.08.2024 22:23 Відповісти
Я вже почав хвилюватись!
🇺🇦🥇
показати весь коментар
04.08.2024 22:25 Відповісти
Ярослава Патужних!
показати весь коментар
04.08.2024 22:25 Відповісти
Дніпро forever!!!!👍Слава Україні
показати весь коментар
04.08.2024 22:28 Відповісти
ЯРОСЛАВА МАГУЧИХ ...👍💯% 👏👏👏
показати весь коментар
04.08.2024 22:29 Відповісти
Вітаю з золотом і бронзою молодці дівчата !
показати весь коментар
04.08.2024 22:31 Відповісти
Браво дівчата,ви-найкращі!!!
показати весь коментар
04.08.2024 22:31 Відповісти
Ну вона неймовірна просто
показати весь коментар
04.08.2024 22:36 Відповісти
А девчата саблисты порубали кореянок в финале во главе с Харлан?! Вот бы ещё одного низкорослого бы выгнать на ровное место с бункеров на нашу команду саблисток!
показати весь коментар
04.08.2024 22:38 Відповісти
Две медали в одной дисциплине
Золото и Бронза. Это просто *******
показати весь коментар
04.08.2024 22:44 Відповісти
Це прекрасно!
показати весь коментар
05.08.2024 00:01 Відповісти
Се файно!
показати весь коментар
04.08.2024 22:45 Відповісти
Девченки тянут!
показати весь коментар
04.08.2024 22:49 Відповісти
Пишут, же Михайло Кохан узяв бронзу. Метав клепач!
показати весь коментар
04.08.2024 22:50 Відповісти
Бочанот, балту!
показати весь коментар
04.08.2024 22:53 Відповісти
Нехай тим паскудам, що крили цю кралю булінгом та хайпували, за те, що її підставила кацапка з обніманням, стане кепсько та кисло.
п.с. Послухайте, що Ярослава сказала про Бубку підстилочну, кожне слово вартує поваги.
показати весь коментар
04.08.2024 23:25 Відповісти
кацапка підставила боже яке дурне, копія дурочки Магучіх, добре що інтернет все памятає. І ще добре що кацапку зняли з ОІ бо знову б пісдтавила святу дурочку Ярославу з Дніпра, на що дуже наголошував потужний даун коментатор. Тож :

Українка Магучіх сфотографувалася зі спортсменкою збірної, яка не гідна нести свій прапор. ФОТО

Українську легкоатлетку Ярославу Магучіх після змагань у стрибках у висоту на Олімпіаді-2020 у Токіо сфотографували разом зі спортсменкою Марією Ласіцкене, яка виступає під прапором Олімпійського комітету Росії. Джерело:

"Спорт, мать вашу, поза політикою! Від*біться від спортсменів", - український каратист Горуна заступився за легкоатлетку Магучіх Джерело:

дійсно какая разніца. тим більше коли проводиш "семінари" в кацапії

Магучіх про фотографію з російською спортсменкою: Не заперечую війну між Україною і РФ, в цьому не було жодної політичної позиції. ВIДЕО Джерело:

Війну України та параші не заперечує ОФІЦЕР СЗУ. ну добре що не хражданская вайна..

Українська легкоатлетка Магучіх знову сфотографувалася з російською спортсменкою Ласіцкене. ФОТО Джерело:
показати весь коментар
06.08.2024 08:25 Відповісти
зебіла плющить?
показати весь коментар
06.08.2024 09:12 Відповісти
ахахах то хто ж тут зебіл, какая разніца ага

1 раз можна "підставити" 2 рази ні, якщо звісно ти не проти.

про ватника бубку їй не варто було патякати, бо він як і вона представляв Україну на міжнародному рівні, чи ета другоє ?
показати весь коментар
06.08.2024 09:22 Відповісти
дебільне, можеш довбанутись об стінку чи зробити сепуку, якщо не маєш сечі терпіти ці пекельні борошна.
показати весь коментар
06.08.2024 09:39 Відповісти
аргументів немає, ну ясно.

для мене Магучіх(точно голосувала за зебіка, бо явно простежується у її діях 3 річної давнини "какая разніца" "спорт внє палітікі") яка є офіцером ЗСУ що либу давить та обнімається з кацапкою офіцером параші є тотожною ватнику Бубці який також колись стрибав "вічні" рекорди ставив та країну представляв.

якщо ти зебік не помітив, то немає ніякого негативу у сторону Харлан чи інших наших спортсменів, цікаво чому ж це, чи не так.
показати весь коментар
06.08.2024 10:25 Відповісти
які аргументи для навіженого як ти підійдуть? Що це сталось 4-ри роки тому на емоціях від виграної бронзи у 18-ти літньої? https://www.radiosvoboda.org/a/news-maguchikh-olimpiada-obiymy-rosiyanka/31409068.html провели бесіду зі спортсменкою Магучіх щодо обіймів

ти ж тут не для цього, щоб почути, а виключно поштиняти.
показати весь коментар
06.08.2024 12:38 Відповісти
Вітаємо наших красунь- спортсменок з Перемогою 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼❤️❤️
показати весь коментар
04.08.2024 23:50 Відповісти
Красуня!
показати весь коментар
04.08.2024 23:57 Відповісти
Але оці її хлопчачі шортики трохи вибішують.. геть ховають і не окреслюють дівочі сіднички , а вони в жіночих стрибках найкращі.... пляжний волейбол не рахую)
показати весь коментар
05.08.2024 00:02 Відповісти
щоб не сталось прикрого непорозуміння: https://hot.obozrevatel.com/ukr/sport/dressing-room/chempion-svitu-cherez-velikij-penis-ne-zmig-zdobuti-medal-olimpiadi-2024-video.htm Чемпіон світу через пеніс не зміг здобути медаль Олімпіади-2024.
показати весь коментар
05.08.2024 00:41 Відповісти
СЛАВА УКРАИНСКОЙ ГЕРОИНЕ!
показати весь коментар
06.08.2024 13:35 Відповісти
 
 