Ярослава Магучіх виборола золото в стрибках у висоту на Олімпіаді-2024
Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх виборола золото Олімпіади-2024 у стрибках у висоту.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
Тільки двом спортсменкам підкорилась позначка 1,98 метра: Ярослава Магучіх (Україна) та Нікола Оліслагерс (Австралія).
Їхня боротьба продовжилася на висоті 2,00 метра. Магучіх підкорила її з першої спроби, а Оліслагерс - з третьої.
Із планкою на висоті 2.02 метра австралійка не впоралася, і Ярослава стала олімпійською чемпіонкою 2024 року.
А перед цим інша українська атлетка Ірина Геращенко розділила бронзу з австралійкою Елеонор Паттерсон.
Це вже 5 нагорода для України на Олімпіаді-2024.
Топ коментарі
+44 Trevo Trow
показати весь коментар04.08.2024 22:19
+31 Женя Шовкун
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+28 vsbu vsbu
показати весь коментар04.08.2024 22:20
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А ща нах напрягаться? Все скачут низенько - низенько, над самою земельною, і я так стрибну.
Она скакала и 2,03 и 2,07. А зараз не стала ризикувати.
Бубка, в свое время десяток мировых рекордов поставил, каждый раз поднимая планку на 1
мм.см.
Не помню имя американца 30-годов. Тот, придурок, сразу на 20 см. поднял рекорд, и ушел из спорта.
Михайло Кохан в метані молота, скоріш за все - також бронза
🇺🇦🥇
Золото и Бронза. Это просто *******
п.с. Послухайте, що Ярослава сказала про Бубку підстилочну, кожне слово вартує поваги.
Українка Магучіх сфотографувалася зі спортсменкою збірної, яка не гідна нести свій прапор. ФОТО
Українську легкоатлетку Ярославу Магучіх після змагань у стрибках у висоту на Олімпіаді-2020 у Токіо сфотографували разом зі спортсменкою Марією Ласіцкене, яка виступає під прапором Олімпійського комітету Росії. Джерело:
"Спорт, мать вашу, поза політикою! Від*біться від спортсменів", - український каратист Горуна заступився за легкоатлетку Магучіх Джерело:
дійсно какая разніца. тим більше коли проводиш "семінари" в кацапії
Магучіх про фотографію з російською спортсменкою: Не заперечую війну між Україною і РФ, в цьому не було жодної політичної позиції. ВIДЕО Джерело:
Війну України та параші не заперечує ОФІЦЕР СЗУ. ну добре що не хражданская вайна..
Українська легкоатлетка Магучіх знову сфотографувалася з російською спортсменкою Ласіцкене. ФОТО Джерело:
1 раз можна "підставити" 2 рази ні, якщо звісно ти не проти.
про ватника бубку їй не варто було патякати, бо він як і вона представляв Україну на міжнародному рівні, чи ета другоє ?
для мене Магучіх(точно голосувала за зебіка, бо явно простежується у її діях 3 річної давнини "какая разніца" "спорт внє палітікі") яка є офіцером ЗСУ що либу давить та обнімається з кацапкою офіцером параші є тотожною ватнику Бубці який також колись стрибав "вічні" рекорди ставив та країну представляв.
якщо ти зебік не помітив, то немає ніякого негативу у сторону Харлан чи інших наших спортсменів, цікаво чому ж це, чи не так.
ти ж тут не для цього, щоб почути, а виключно поштиняти.