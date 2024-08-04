Ярослава Магучіх виборола золото в стрибках у висоту на Олімпіаді-2024

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх виборола золото Олімпіади-2024 у стрибках у висоту.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Тільки двом спортсменкам підкорилась позначка 1,98 метра: Ярослава Магучіх (Україна) та Нікола Оліслагерс (Австралія).

Їхня боротьба продовжилася на висоті 2,00 метра. Магучіх підкорила її з першої спроби, а Оліслагерс - з третьої.

Із планкою на висоті 2.02 метра австралійка не впоралася, і Ярослава стала олімпійською чемпіонкою 2024 року.

А перед цим інша українська атлетка Ірина Геращенко розділила бронзу з австралійкою Елеонор Паттерсон.

Це вже 5 нагорода для України на Олімпіаді-2024.

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