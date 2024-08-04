Михайло Кохан – бронзовий призер Олімпіади-2024 у метанні молота
Михайло Кохан здобув бронзову медаль Олімпіади-2024 у метанні молота. Найкраща спроба атлета - 79.39 метра.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
У перших двох спробах Кохан метнув молот на 78.54 та 79.39 метрів відповідно. Дві наступні спроби виявились для Михайла менш успішними: влучання в сітку та кидок на 78.17 метрів. Останній, шостий кидок Михайло зробив на 79:24 метра.
Золото здобув канадський спортсмен Ітан Катцберг. Срібло в угорця Галаша Бенце.
Бронза Михайла Кохана вже 3 олімпійська медаль для України сьогодні. Раніше Ярослава Магучіх виборола золото в стрибках у висоту, а Ірина Геращенко здобула бронзу в тій же дисципліні.
Загалом в української команди уже 6 медалей на Олімпіаді-2024.
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Я наполовину українець, наполовину угорець.
Так що наші у метанні молота здобули дві медалі!
Подвійне ура!
Завжди хотів метати гайковий ключ, але мене не брали.