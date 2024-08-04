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Михайло Кохан – бронзовий призер Олімпіади-2024 у метанні молота

Михайло Кохан

Михайло Кохан здобув бронзову медаль Олімпіади-2024 у метанні молота. Найкраща спроба атлета - 79.39 метра.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

У перших двох спробах Кохан метнув молот на 78.54 та 79.39 метрів відповідно. Дві наступні спроби виявились для Михайла менш успішними: влучання в сітку та кидок на 78.17 метрів. Останній, шостий кидок Михайло зробив на 79:24 метра.

Золото здобув канадський спортсмен Ітан Катцберг. Срібло в угорця Галаша Бенце.

Бронза Михайла Кохана вже 3 олімпійська медаль для України сьогодні. Раніше Ярослава Магучіх виборола золото в стрибках у висоту, а Ірина Геращенко здобула бронзу в тій же дисципліні.

Загалом в української команди уже 6 медалей на Олімпіаді-2024.

Читайте: Україна здобула першу золоту медаль на Олімпіаді-2024: Жіноча команда з фехтування на шаблях перемогла збірну Південної Кореї. ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

Олімпіада (687) спорт (1612)


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3 медали за день норм резалт)
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04.08.2024 22:49 Відповісти
Краще б йоме сєрп дали. То 100% була б золота медаль.
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04.08.2024 22:51 Відповісти
Хлопці наші Козаки ! 😘
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04.08.2024 22:57 Відповісти
О, ще!!! позитив...дякуємо
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04.08.2024 22:59 Відповісти
Зовсім неочікувано,але ж як приємно,молодець козаче,ця бронза-варта золота!
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04.08.2024 23:39 Відповісти
Козарлюга!!!!
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05.08.2024 00:10 Відповісти
Михайло Кохан завоював бронзову медаль. Срібло в угорця Галаша Бенце.
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Я наполовину українець, наполовину угорець.
Так що наші у метанні молота здобули дві медалі!
Подвійне ура!
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05.08.2024 00:11 Відповісти
Гарний вид спорту, вітаємо олімпійського переможця.
Завжди хотів метати гайковий ключ, але мене не брали.
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05.08.2024 03:56 Відповісти
Молодець. На золото шансів не було - там у чемпіона результат 84м, а от від угорця відстав буквально на пів-метра.
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05.08.2024 08:38 Відповісти
 
 