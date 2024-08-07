Суд підтвердив довічне ув’язнення екскерівнику Миколаївської окружної прокуратури Герману, який збирав для окупантів розвіддані, - СБУ

Апеляційний суд підтвердив довічний термін ув'язнення для екскерівника Миколаївської окружної прокуратури, яки працював на Росію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

У нього також буде конфісковано все майно.

За матеріалами СБУ його було визнано винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі вирок суду набув законної сили.

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"Після початку повномасштабного вторгнення росії чоловік за власної ініціативи пішов на співпрацю з ворогом. Перебуваючи тоді на посаді очільника Миколаївської окружної прокуратури, він збирав для окупантів розвіддані про оперативну обстановку в регіоні.

Насамперед мова йшла про наслідки російських ракетно-дронових ударів по обласному центру. Отримані відомості рашисти використовували для підготовки нових та завдання повторних повітряних атак на портове місто.

Також посадовець "зливав" агресору паролі на блокпостах та інформацію про військовополонених збройних сил рф. Для конспірації злочинної діяльності він діяв через "посередника", - йдеться в повідомленні.

СБУ затримала зловмисника під час проведення спецоперації в обласному центрі на початку квітня 2022 року.

У нього вилучили мобільний телефон, комп'ютерну техніку та флеш-носії із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь країни-агресора.

Йдеться про Миколу Германа.

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