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Суд підтвердив довічне ув’язнення екскерівнику Миколаївської окружної прокуратури Герману, який збирав для окупантів розвіддані, - СБУ

Суд підтвердив довічне ув’язнення екскерівнику Миколаївської окружної прокуратури Герману за держзраду

Апеляційний суд підтвердив довічний термін ув'язнення для екскерівника Миколаївської окружної прокуратури, яки працював на Росію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

У нього також буде конфісковано все майно.

За матеріалами СБУ його було визнано винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі вирок суду набув законної сили.

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"Після початку повномасштабного вторгнення росії чоловік за власної ініціативи пішов на співпрацю з ворогом. Перебуваючи тоді на посаді очільника Миколаївської окружної прокуратури, він збирав для окупантів розвіддані про оперативну обстановку в регіоні.

Насамперед мова йшла про наслідки російських ракетно-дронових ударів по обласному центру. Отримані відомості рашисти використовували для підготовки нових та завдання повторних повітряних атак на портове місто.

Також посадовець "зливав" агресору паролі на блокпостах та інформацію про військовополонених збройних сил рф. Для конспірації злочинної діяльності він діяв через "посередника", - йдеться в повідомленні.

СБУ затримала зловмисника під час проведення спецоперації в обласному центрі на початку квітня 2022 року.

У нього вилучили мобільний телефон, комп'ютерну техніку та флеш-носії із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь країни-агресора.

Йдеться про Миколу Германа.

Також читайте: Затримано інформатора ФСБ, який наводив російські "Ланцети" на Миколаїв, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

СБУ (12805) прокурор (623) довічне ув’язнення (48) державна зрада (1684)


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Топ коментарі
+12
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07.08.2024 15:59
+9
а про екскерівника СБУ баканова

забули???

нічого..люди не забули..

награда від народу знайде херроя..
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07.08.2024 16:01
+5
Таких "керівників прокуратури", сбу, суддів із кацапським пачпортом, іконками МП і срублями у сейфі ще дуже багато - саджати і саджати...
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07.08.2024 15:54
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Еще одного дебила будем кормить вечно ...
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07.08.2024 15:46 Відповісти
Може в тюрьме отравится макаронами?Хотя...вряд ли.
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07.08.2024 15:49 Відповісти
Надо его кормить только рашисткой тушенкой .
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07.08.2024 15:55 Відповісти
Маєте на увазі ту, котра по полях валяється у чорних пакетах та без?
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07.08.2024 16:03 Відповісти
то чим там годують свиня їсти не буде
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07.08.2024 16:10 Відповісти
Уу, то який термін має ''світити'' отим як агентам так і запроданцям з ОПи..
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07.08.2024 15:49 Відповісти
Таких "керівників прокуратури", сбу, суддів із кацапським пачпортом, іконками МП і срублями у сейфі ще дуже багато - саджати і саджати...
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07.08.2024 15:54 Відповісти
Я б перевірив Кіма та Сенкевича, ті ще фрукти
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07.08.2024 15:56 Відповісти
Кім точно гнилий до мозку кісток...
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07.08.2024 18:00 Відповісти
Ну цей суд норм дав вирок. А не 8 років.
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07.08.2024 15:56 Відповісти
Нормальний вирок ? Годувати усе життя ?
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07.08.2024 15:59 Відповісти
Воно так довго не проживе.
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07.08.2024 16:30 Відповісти
Цей гандон навів ракети на казарму у Миколаєві.
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07.08.2024 16:24 Відповісти
Нагорода знайшла хероя..
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07.08.2024 16:32 Відповісти
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07.08.2024 15:59 Відповісти
а про екскерівника СБУ баканова

забули???

нічого..люди не забули..

награда від народу знайде херроя..
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07.08.2024 16:01 Відповісти
После конфискации традиционно уже "погиб при попытке к бегству". Неча в военное время предателей кормить.
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07.08.2024 16:35 Відповісти
Суд в военное время предателям должен выносить один приговор "присуждается попытка к бегству. Приговор исполнить в течении часа в ближайшем леске".
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07.08.2024 16:38 Відповісти
***** його годувать , пулька з марголі вирішує всі проблеми
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07.08.2024 16:54 Відповісти
Під час війни необхідно зрадників публічно вішати на центральних міських майданах.
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07.08.2024 17:23 Відповісти
Смерть, навіть за вироком суду, не може бути публічною розвагою.
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07.08.2024 18:03 Відповісти
Це не розвага, а відповідальність за свої дії.
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07.08.2024 21:35 Відповісти
Публічні страти "чомусь" вже давно припинили виконувати всі цивілізовані країни бо це огидне видовище викликає у глядачів співчуття до жертви державного терору і ненависть до державних інститутів. Це не про гуманізм, а про психологію мас і соціальну динаміку. На страху нічого путнього не збудувати. Навіть комуністи змушені були відмовитись від таких "шоу".
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08.08.2024 00:01 Відповісти
я б задав до співльноти одне питання: а хто його рекомендував, влаштовував (лобіював) на ту посаду в прокуратуру? адже навіть з червоним дипломом юриста туди просто так нне влаштуєшся.

Чому ті люди, що укомплектували прокуратуру, сбу та міліцію потенційними зрадниками не несуть жодної відповідальності. А дехто ще й піариться у всяуких відео. Хоча б мусив сидіти із язиком у тому, назву чого зеленському можна промовляти із сцени, а інших можуть і посадити.
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07.08.2024 18:09 Відповісти
...а хіба він такий один ?
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07.08.2024 22:59 Відповісти
 
 