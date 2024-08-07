Суд подтвердил пожизненное заключение экс-руководителя Николаевской окружной прокуратуры Германа, собиравшего для оккупантов разведданные, - СБУ
Апелляционный суд подтвердил пожизненный срок заключения для экс-руководителя Николаевской окружной прокуратуры, который работал на Россию.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
У него также будет конфисковано все имущество.
По материалам СБУ он был признан виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Сейчас приговор суда вступил в законную силу.
"После начала полномасштабного вторжения России мужчина по собственной инициативе пошел на сотрудничество с врагом. Находясь тогда на должности главы Николаевской окружной прокуратуры, он собирал для оккупантов разведданные об оперативной обстановке в регионе.
Прежде всего речь шла о последствиях российских ракетно-дронных ударов по областному центру. Полученные сведения рашисты использовали для подготовки новых и нанесения повторных воздушных атак на портовый город.
Также чиновник "сливал" агрессору пароли на блокпостах и информацию о военнопленных вооруженных сил РФ. Для конспирации преступной деятельности он действовал через "посредника", - говорится в сообщении.
СБУ задержала злоумышленника во время проведения спецоперации в областном центре в начале апреля 2022 года.
У него изъяли мобильный телефон, компьютерную технику и флеш-носители с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу страны-агрессора.
Речь идет о Николае Германе.
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забули???
нічого..люди не забули..
награда від народу знайде херроя..
Чому ті люди, що укомплектували прокуратуру, сбу та міліцію потенційними зрадниками не несуть жодної відповідальності. А дехто ще й піариться у всяуких відео. Хоча б мусив сидіти із язиком у тому, назву чого зеленському можна промовляти із сцени, а інших можуть і посадити.