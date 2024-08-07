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Новости Война
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Суд подтвердил пожизненное заключение экс-руководителя Николаевской окружной прокуратуры Германа, собиравшего для оккупантов разведданные, - СБУ

Суд підтвердив довічне ув’язнення екскерівнику Миколаївської окружної прокуратури Герману за держзраду

Апелляционный суд подтвердил пожизненный срок заключения для экс-руководителя Николаевской окружной прокуратуры, который работал на Россию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

У него также будет конфисковано все имущество.

По материалам СБУ он был признан виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Сейчас приговор суда вступил в законную силу.

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"После начала полномасштабного вторжения России мужчина по собственной инициативе пошел на сотрудничество с врагом. Находясь тогда на должности главы Николаевской окружной прокуратуры, он собирал для оккупантов разведданные об оперативной обстановке в регионе.

Прежде всего речь шла о последствиях российских ракетно-дронных ударов по областному центру. Полученные сведения рашисты использовали для подготовки новых и нанесения повторных воздушных атак на портовый город.

Также чиновник "сливал" агрессору пароли на блокпостах и информацию о военнопленных вооруженных сил РФ. Для конспирации преступной деятельности он действовал через "посредника", - говорится в сообщении.

СБУ задержала злоумышленника во время проведения спецоперации в областном центре в начале апреля 2022 года.

У него изъяли мобильный телефон, компьютерную технику и флеш-носители с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу страны-агрессора.

Речь идет о Николае Германе.

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Автор: 

СБУ (19855) прокурор (1128) пожизненное заключение (65) государственная измена (1532)


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Топ комментарии
+12
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07.08.2024 15:59
+9
а про екскерівника СБУ баканова

забули???

нічого..люди не забули..

награда від народу знайде херроя..
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07.08.2024 16:01
+5
Таких "керівників прокуратури", сбу, суддів із кацапським пачпортом, іконками МП і срублями у сейфі ще дуже багато - саджати і саджати...
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07.08.2024 15:54
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Еще одного дебила будем кормить вечно ...
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07.08.2024 15:46 Ответить
Може в тюрьме отравится макаронами?Хотя...вряд ли.
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07.08.2024 15:49 Ответить
Надо его кормить только рашисткой тушенкой .
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07.08.2024 15:55 Ответить
Маєте на увазі ту, котра по полях валяється у чорних пакетах та без?
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07.08.2024 16:03 Ответить
то чим там годують свиня їсти не буде
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07.08.2024 16:10 Ответить
Уу, то який термін має ''світити'' отим як агентам так і запроданцям з ОПи..
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07.08.2024 15:49 Ответить
Таких "керівників прокуратури", сбу, суддів із кацапським пачпортом, іконками МП і срублями у сейфі ще дуже багато - саджати і саджати...
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07.08.2024 15:54 Ответить
Я б перевірив Кіма та Сенкевича, ті ще фрукти
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07.08.2024 15:56 Ответить
Кім точно гнилий до мозку кісток...
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07.08.2024 18:00 Ответить
Ну цей суд норм дав вирок. А не 8 років.
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07.08.2024 15:56 Ответить
Нормальний вирок ? Годувати усе життя ?
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07.08.2024 15:59 Ответить
Воно так довго не проживе.
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07.08.2024 16:30 Ответить
Цей гандон навів ракети на казарму у Миколаєві.
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07.08.2024 16:24 Ответить
Нагорода знайшла хероя..
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07.08.2024 16:32 Ответить
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07.08.2024 15:59 Ответить
а про екскерівника СБУ баканова

забули???

нічого..люди не забули..

награда від народу знайде херроя..
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07.08.2024 16:01 Ответить
После конфискации традиционно уже "погиб при попытке к бегству". Неча в военное время предателей кормить.
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07.08.2024 16:35 Ответить
Суд в военное время предателям должен выносить один приговор "присуждается попытка к бегству. Приговор исполнить в течении часа в ближайшем леске".
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07.08.2024 16:38 Ответить
***** його годувать , пулька з марголі вирішує всі проблеми
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07.08.2024 16:54 Ответить
Під час війни необхідно зрадників публічно вішати на центральних міських майданах.
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07.08.2024 17:23 Ответить
Смерть, навіть за вироком суду, не може бути публічною розвагою.
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07.08.2024 18:03 Ответить
Це не розвага, а відповідальність за свої дії.
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07.08.2024 21:35 Ответить
Публічні страти "чомусь" вже давно припинили виконувати всі цивілізовані країни бо це огидне видовище викликає у глядачів співчуття до жертви державного терору і ненависть до державних інститутів. Це не про гуманізм, а про психологію мас і соціальну динаміку. На страху нічого путнього не збудувати. Навіть комуністи змушені були відмовитись від таких "шоу".
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08.08.2024 00:01 Ответить
я б задав до співльноти одне питання: а хто його рекомендував, влаштовував (лобіював) на ту посаду в прокуратуру? адже навіть з червоним дипломом юриста туди просто так нне влаштуєшся.

Чому ті люди, що укомплектували прокуратуру, сбу та міліцію потенційними зрадниками не несуть жодної відповідальності. А дехто ще й піариться у всяуких відео. Хоча б мусив сидіти із язиком у тому, назву чого зеленському можна промовляти із сцени, а інших можуть і посадити.
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07.08.2024 18:09 Ответить
...а хіба він такий один ?
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07.08.2024 22:59 Ответить
 
 