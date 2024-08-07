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Євросоюз надав Україні вже майже €108 млрд допомоги, - фон дер Ляєн

ЄС надав Україні вже майже €108 млрд допомоги

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн упевнена, що Україна переможе у війні за виживання. І Євросоюз підтримуватиме Україну та її народ стільки, скільки потрібно.

Про це вона написала у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"ЄС підтримує Україну з першого дня агресивної війни Росії. З нашими державами-членами ми надали підтримку майже на 108 мільярдів євро. Україна переможе у цій війні за виживання. І ЄС буде підтримувати Україну та її народ стільки, скільки потрібно", – написала посадовиця.

Також читайте: ЄС передає Україні 1,5 мільярда євро доходів від заморожених активів РФ

Нагадаємо, 6 серпня Рада ЄС офіційно схвалила виділення Україні 4,2 млрд євро у межах програми UkraineFacility.

Автор: 

допомога (8336) Євросоюз (13391) фон дер Ляєн Урсула (765)


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Топ коментарі
+13
хочу від влади звіт за кожен євро! і від незалежної наглядової комісії!
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07.08.2024 16:01
+10
подумаєш, якийсь там Торецьк, Покровськ, Часів Яр...Пф.

У нас тут Суджа, уря
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07.08.2024 16:04
+9
Цікаво, а на скільки за цей час збільшилися статки зеленої саранчи?
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07.08.2024 16:11
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07.08.2024 15:59 Відповісти
подумаєш, якийсь там Торецьк, Покровськ, Часів Яр...Пф.

У нас тут Суджа, уря
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07.08.2024 16:04 Відповісти
Для де-кого це "хрустов на одін чіх"
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07.08.2024 16:00 Відповісти
хочу від влади звіт за кожен євро! і від незалежної наглядової комісії!
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07.08.2024 16:01 Відповісти
хоти дальші равлику ! а вони й надалі буть пи%дити евро та долари та с№яти тобі на голову
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07.08.2024 16:10 Відповісти
А як ти чиниш милостиню, хай не знатиме ліва рука твоя, що робить правиця твоя, щоб таємна була твоя милостиня.

(вiд Матвiя 6:3-4)
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07.08.2024 16:06 Відповісти
Маловато будет,успели скупить только отели в Хорватии и домики в Испании,наша цель курортные места Испании и Франции.
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07.08.2024 16:07 Відповісти
Цікаво, а на скільки за цей час збільшилися статки зеленої саранчи?
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07.08.2024 16:11 Відповісти
на 100 млрд.
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07.08.2024 21:51 Відповісти
За таку сумму ...треба відповісти 🤡 !!! Тікай гад зеленський зі своїми менеджерами ...нах !!!
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07.08.2024 16:16 Відповісти
а ******* ******* що Украіна тримається дякуючи його геніальності та найвеличності
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07.08.2024 16:16 Відповісти
в Ужгороді походу появляться ще з десяток бентлі
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07.08.2024 16:17 Відповісти
Не Україні, а собі, в першу чергу!!!
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07.08.2024 16:20 Відповісти
буба де гроші
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07.08.2024 16:25 Відповісти
Так - люди попали під роздачу а можновладці під доларовии дощ
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07.08.2024 16:26 Відповісти
В дороги Польщі, Євросоюз вклав 700 мільярдів
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07.08.2024 16:26 Відповісти
Рфія отримує 60 млрд прибутку від нафти газу кожні півроку
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07.08.2024 16:32 Відповісти
Зельониє очікують трильйон.
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07.08.2024 16:35 Відповісти
на 30 миллионов это по 4к каждому включая младенцев и глубоких стариков. Где они?
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07.08.2024 16:46 Відповісти
А потім ті гроші корумповані чиновники повертають в ЄС... тому там не бачать за стільки років системної корупції і дальше виділяють гранти без якогось суттєвого контролю їх цільових витрат

До прикладу той же ЄС виділяючи грант на енергоефективність якоїсь школи чи відбудову об'єкту міг б вимагати кошторис робіт та незалежний аудит.. але нічого цього не робиться гроші постійно даються хоча більшість попередніх були викинуті в трубу
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07.08.2024 17:11 Відповісти
За половину ціх грошей можна було купити всю охорону Пітуна, його оточення, та ще й пропагандонів на решту, щоб їх спустили у море з ногами у тазіках із цементом....
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07.08.2024 17:33 Відповісти
10 раз подр9д ♿♿⚰⚰ ! НО договорн9к детектед утили3ируютс9 только холопы 🥱
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07.08.2024 19:11 Відповісти
це ніщо
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07.08.2024 17:58 Відповісти
Щось замале ЄС допомогає Україні.
Десь 0,5% від іхнього ВВП за захист ціною життів наших хлопців.
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07.08.2024 18:13 Відповісти
Сумма указана с торговой наценкой и рентабельностью 300-600%.
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07.08.2024 23:10 Відповісти
 
 