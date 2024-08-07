Євросоюз надав Україні вже майже €108 млрд допомоги, - фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн упевнена, що Україна переможе у війні за виживання. І Євросоюз підтримуватиме Україну та її народ стільки, скільки потрібно.

Про це вона написала у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"ЄС підтримує Україну з першого дня агресивної війни Росії. З нашими державами-членами ми надали підтримку майже на 108 мільярдів євро. Україна переможе у цій війні за виживання. І ЄС буде підтримувати Україну та її народ стільки, скільки потрібно", – написала посадовиця.

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Нагадаємо, 6 серпня Рада ЄС офіційно схвалила виділення Україні 4,2 млрд євро у межах програми UkraineFacility.