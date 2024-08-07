Евросоюз предоставил Украине уже около €108 млрд помощи, - фон дер Ляйен

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уверена, что Украина победит в войне за выживание. И Евросоюз будет поддерживать Украину и ее народ столько, сколько нужно.

Об этом она написала в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

"ЕС поддерживает Украину с первого дня агрессивной войны России. С нашими государствами-членами мы оказали поддержку почти на 108 миллиардов евро. Украина победит в этой войне за выживание. И ЕС будет поддерживать Украину и ее народ столько, сколько нужно", - написала чиновница.

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Напомним, 6 августа Совет ЕС официально одобрил выделение Украине 4,2 млрд евро в рамках программы UkraineFacility.