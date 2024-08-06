Совет ЕС дал "зеленый свет" первому траншу в 4,2 млрд евро для Украины в рамках программы Ukraine Facility

Сегодня, 6 августа, Совет ЕС официально одобрил выделение Украине 4,2 млрд евро в рамках программы UkraineFacility.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на венгерское председательство в Совете ЕС в соцсети X.

Сколько средств получит Украина?

"После завершения письменной процедуры Совет (ЕС.- Ред.) сегодня принял имплементационное решение, позволяя первый платеж в размере почти 4,2 млрд евро в пределах UkraineFacility. Это решение поддержит макрофинансовую стабильность Украины и функционирование ее государственного управления", - говорится в сообщении.

В свою очередь, в пресс-службе Совета ЕС отметили, что наша страна выполнила необходимые условия и реализовала реформы, предусмотренные программой Ukraine Facility для получения этих средств.

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Как отмечается, реформы охватывают ключевые сферы, такие как управление государственными финансами, государственными предприятиями, бизнес-средой, энергетикой и разминирование территорий.

Также информируется, что в Совете ЕС отметили важность скорейшего выделения средств, учитывая сложную финансовую ситуацию в Украине.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что послы ЕС согласовали выделение Украине транша на €4,2 млрд в рамках программы Ukraine Facility.

Что известно о программе Евросоюза Ukraine Facility для Украины?

Напомним, в феврале 2024 года Европарламент утвердил регламент программы Ukraine Facility. Программа поддержки Украины от ЕС объемом 50 млрд евро будет действовать с 2024 по 2027 год.

6 июня Верховная Рада ратифицировала Рамочное соглашение между Украиной и Европейским Союзом относительно специальных механизмов реализации финансирования ЕС Украины согласно инструменту Ukraine Facility.

Ukraine Facility будет включать три ключевых компонента: