9 серпня у Голосіївському суді відбудеться засідання за фактом п’яної ДТП із загиблою: Водій не з’являвся до суду, а згодом його випустили із СІЗО

У Голосіївському суді відбудеться судовий розгляд щодо минулорічної смертельної ДТП у Києві, під час якої загинула Неля Некрасова. Підозрюваний не з'явився на минуле засідання, а згодом його випустили із СІЗО.

Про це у Facebook розповів її чоловік Олександр Некрасов, інформує Цензор.НЕТ.

"16 жовтня минулого року в Києві під час дтп загинула моя дружина Неля. Водій у стані алкогольного сп’яніння на високій швидкості виїхав на зустрічну смугу, сталося лобове зіткнення. Є відеофіксація, свідки, є результати експертизи, де рівень алкоголю в рази перевищує норму. Здавалось би, є всі необхідні докази для того, щоб ця людина вже давно отримала заслужене покарання. АЛЕ. Суди досі тривають і сталася ситуація, завдяки який він зараз на свободі і може там і залишитися", - зазначив він.

За словами чоловіка, 5 серпня мало відбутися чергове судове засідання, проте підозрюваний на нього не з'явився. На той час він ще перебував в Лук’янівському СІЗО. Захисники пізніше пояснили, що їх нібито не попередили, хоча дату узгоджували в їхній присутності.

"Його могли навіть включити з камери по скайпу. Але суддя з цим погодилась і вирішила перенести засідання по причині відсутності захисту обвинуваченого. А наступного дня з СІЗО ЙОГО ВІДПУСТИЛИ. Саме так. Сталося це тому, що в цей день закінчився термін перебування під вартою, його визначає суд і в разі необхідності продовжує. В даному випадку не продовжив, і людина, яка скоїла тяжкий злочин, опинилась на свободі. Тобто може знову напитися, може сісти за кермо, може прийти до мене з сином. Але ок, без прогнозів, тільки факти", - продовжив Олександр.

У п'ятницю, 9 серпня, має відбутися наступне засідання суду.

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"Він мусить з’явитися. Є серйозні причини думати, що він НЕ з’явиться. Тоді його звісно мають оголосити в розшук і тд, і тд. Але він може просто втекти, розчинитися. ЙОГО НЕ МАЛИ ВІДПУСКАТИ З ПІД ВАРТИ. Підозрюю, що цей хід з "нас не попередили про дату" був заздалегідь продуманим, і просто частина стратегії, як уникнути покарання", - додав Некрасов.

Він закликав представників ЗСУ прийти на засідання та прослідкувати за дотриманням його правомірності.

"Якщо в залі буде присутня преса, вони не наважаться показово порушити закон і відмазати цього покидька. Прошу розголосу цієї історії! Я не залишу цю справу заради Нелі, заради нашого Міхася, який в 4 рочки залишився без мами, і якого я зараз виховую сам. Я просто прошу, щоб все було по закону. І людина, яка забрала в іншої людини життя за це заплатила", - підсумував чоловік.

Засідання відбудеться 9 серпня об 11:00, у Голосіївському суді, вул. Полковника Потєхіна 14А.

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