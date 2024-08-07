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Новини
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9 серпня у Голосіївському суді відбудеться засідання за фактом п’яної ДТП із загиблою: Водій не з’являвся до суду, а згодом його випустили із СІЗО

дтп

У Голосіївському суді відбудеться судовий розгляд щодо минулорічної смертельної ДТП у Києві, під час якої загинула Неля Некрасова. Підозрюваний не з'явився на минуле засідання, а згодом його випустили із СІЗО. 

Про це у Facebook розповів її чоловік Олександр Некрасов, інформує Цензор.НЕТ.

"16 жовтня минулого року в Києві під час дтп загинула моя дружина Неля. Водій у стані алкогольного сп’яніння на високій швидкості виїхав на зустрічну смугу, сталося лобове зіткнення. Є відеофіксація, свідки, є результати експертизи, де рівень алкоголю в рази перевищує норму. Здавалось би, є всі необхідні докази для того, щоб ця людина вже давно отримала заслужене покарання. АЛЕ. Суди досі тривають і сталася ситуація, завдяки який він зараз на свободі і може там і залишитися", - зазначив він.

За словами чоловіка, 5 серпня мало відбутися чергове судове засідання, проте підозрюваний на нього не з'явився. На той час він ще перебував в Лук’янівському СІЗО. Захисники пізніше пояснили, що їх нібито не попередили, хоча дату узгоджували в їхній присутності.

"Його могли навіть включити з камери по скайпу. Але суддя з цим погодилась і вирішила перенести засідання по причині відсутності захисту обвинуваченого. А наступного дня з СІЗО ЙОГО ВІДПУСТИЛИ. Саме так. Сталося це тому, що в цей день закінчився термін перебування під вартою, його визначає суд і в разі необхідності продовжує. В даному випадку не продовжив, і людина, яка скоїла тяжкий злочин, опинилась на свободі. Тобто може знову напитися, може сісти за кермо, може прийти до мене з сином. Але ок, без прогнозів, тільки факти", - продовжив Олександр.

У п'ятницю, 9 серпня, має відбутися наступне засідання суду. 

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"Він мусить з’явитися. Є серйозні причини думати, що він НЕ з’явиться. Тоді його звісно мають оголосити в розшук і тд, і тд. Але він може просто втекти, розчинитися. ЙОГО НЕ МАЛИ ВІДПУСКАТИ З ПІД ВАРТИ. Підозрюю, що цей хід з "нас не попередили про дату" був заздалегідь продуманим, і просто частина стратегії, як уникнути покарання", - додав Некрасов.

Він закликав представників ЗСУ прийти на засідання та прослідкувати за дотриманням його правомірності.

"Якщо в залі буде присутня преса, вони не наважаться показово порушити закон і відмазати цього покидька. Прошу розголосу цієї історії! Я не залишу цю справу заради Нелі, заради нашого Міхася, який в 4 рочки залишився без мами, і якого я зараз виховую сам. Я просто прошу, щоб все було по закону. І людина, яка забрала в іншої людини життя за це заплатила", - підсумував чоловік.

Засідання відбудеться 9 серпня об 11:00, у Голосіївському суді, вул. Полковника Потєхіна 14А.

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Автор: 

ДТП (4467) Київ (19448) суд (11673)


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Топ коментарі
+11
Якщо суд не виконцє свої обов'язки в діло йде самосуд
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07.08.2024 16:37
+10
Ну якшо не з"явився на суд - то куди ж иого - на волю - піздєц
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07.08.2024 16:32
+7
Якщо він з холопів - хай іде під суд.

А панів судити не можна.
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07.08.2024 16:30
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Якщо він з холопів - хай іде під суд.

А панів судити не можна.
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07.08.2024 16:30 Відповісти
Ну якшо не з"явився на суд - то куди ж иого - на волю - піздєц
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07.08.2024 16:32 Відповісти
Це ще не повний пздц..можуть переносити роками..

В мене суд був - суддя не з'явилась, аргумегт - повітряна тривога. Й додому звалила, милостивий перенос на місяць..
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07.08.2024 16:36 Відповісти
Роками не можуть переносити. Є лімітована кількість переносів, поцікавтеся!
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07.08.2024 23:58 Відповісти
Законом не встановлена гранична кількість переносів й кінцеві терміни розгляду справ.
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08.08.2024 03:12 Відповісти
Якщо суд не виконцє свої обов'язки в діло йде самосуд
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07.08.2024 16:37 Відповісти
ти будеш самосудити? я вже тут стільки вас бачив, що справедливість у всьому світі забезпечити, але чомусь ні.
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07.08.2024 17:41 Відповісти
той, кому потрібна справедливість.
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07.08.2024 18:04 Відповісти
хоча я не тебе питав, але раз ти відписався, то запитаю, - а тобі треба справедливість?
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07.08.2024 18:30 Відповісти
в цьому випадку мені не дуже треба. Але якщо таке станеться зі мною - то накормлю гранатом підара. я для себе вже давно все вирішив, що і як робити і в яких випадках
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07.08.2024 20:07 Відповісти
ага
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07.08.2024 21:24 Відповісти
И хто этот Супермэн синеносий? Которому всьопох?
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07.08.2024 16:40 Відповісти
А как это он , сидя в сизо , не явился в суд ? Не слишком ли гнилая система ?
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07.08.2024 16:43 Відповісти
ти уявляєш собі, не відпускають із СІЗО в суд, конвой має возити.
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07.08.2024 17:42 Відповісти
Уявляю . Я не уявляю , як він може відмовити конвою доставити його в суд - щось в мене сьогодні немає бажання , настрій поганий , так що звиняйте , в суд не поїду .
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07.08.2024 17:52 Відповісти
Я так понял что адвокат не явился в суд. У меня была такая же байда, то адвокат не являлся, то у виноника дтп какая я то дрыстуха со справкой. И так можно пять лет заседания суда переносить. В нашей стране если ты стал жертвой ДТП, и у виновника есть деньги, тяжело добиться справедливости
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07.08.2024 22:54 Відповісти
5 лет нельзя переносить, не кизди есть четко регламентированное количество переносов.
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07.08.2024 23:59 Відповісти
Сколько раз?
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08.08.2024 00:15 Відповісти
Ви своїм розоголосом всю схему ламаєте.
Ви хоч уявляєте скільки бабла коштує вийти з сізо за вбивство попʼяні? ... га ?

Все тихенько йшло в ліс, вже рік пройшов, розсосалось, всі забули, і тут ННнна бляха їж необляпайся.
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07.08.2024 16:52 Відповісти
за яке вбивство? ти статтю читав, там ДТП, а не вбивство
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07.08.2024 17:43 Відповісти
ти ж вкурсі шо автівка це пристрій підвищеної небезпеки, і водій завжди винен якщо допустив подію, тим більше зі смертельним ісxодом? вбив людину - відповідно це вбивство!
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08.08.2024 00:02 Відповісти
це ти себе заспокоюєш і переконуєш, це не вбивство, бо ДТП це в більшості ненавмисний злочин, а вбивство це навмисний злочин, тому це не вбивтсво
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08.08.2024 08:28 Відповісти
ДТП по пʼяні - це ще гірше ніж навмисне вбивство, бо може призвести до десятків смертей автобусна зупинка і т д
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08.08.2024 14:39 Відповісти
ще один д..б, вже треба реєстр заводити
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09.08.2024 10:59 Відповісти
Отак і працює система. Роками смокче гроші і з державного бюджету, і з кишені громадянина. Ще й скаржаться, що суддів не вистачає.
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07.08.2024 16:53 Відповісти
"Водитель не являлся в суд, а позже его выпустили из СИЗО.."

Может, он не являлся в суд потому что он сидел в СИЗО? )
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07.08.2024 17:00 Відповісти
Не водитель а защита водителя поэтому заседание перенесли а водителя выпустили по истечению времени
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07.08.2024 17:17 Відповісти
читай уважно, не з'вився підозрюваний і адвокати, продовження запобіжних можна розглядати і без адвоката, а загалом можна і адвоката з БПД взяти, якщо дуже треба
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07.08.2024 17:52 Відповісти
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07.08.2024 17:04 Відповісти
За словами чоловіка, 5 серпня мало відбутися чергове судове засідання, проте підозрюваний на нього не з'явився. На той час він ще перебував в Лук'янівському СІЗО.

от, що це за *****?

як це, можна не явитися на суд, із сізо? підсудного в кайданах, в сірому такому автомобільчику привозять до суду. хоче, він або не хоче. є захист, або нема. нікого не піпчить!

якась, крива байка.



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07.08.2024 17:34 Відповісти
все правильно, значить не привезли
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07.08.2024 17:53 Відповісти
весна прийде саджати будемо
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07.08.2024 17:47 Відповісти
Зєлю геть. Вибори
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07.08.2024 17:57 Відповісти
Бабу Йулю - на гіляку!
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08.08.2024 00:03 Відповісти
А в нас ці судді ще зарплатню отримують... Та зовсім не таку як ми усі... (вони тут не сидять бо ніколи, треба бабло грести)! Такі випадки для цих глитаїв - Джек-пот, особливо якщо клієнт при баблі! Витащуть усе тана нахаркають на правосуддя!
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07.08.2024 18:03 Відповісти
А які в них чудові пенсіі?
За 120 000 на місяц мінімалка.
А так і 500 000 на місяц за досягнення у корупціі!
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07.08.2024 18:18 Відповісти
Ви помиляєтесь. Суддя який виніс останній смертний вирок Воїну УПА Івану Гончаруку в 1989 році, отримує зараз 210 тис. грн пенсію.

Його онука сидить у вищій раді кривосуддя і пишається дідом.
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08.08.2024 02:20 Відповісти
чудєса - сидіть у сізо і не прийти на суд? нікому було привезти?
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07.08.2024 22:03 Відповісти
Если вы стали жертвой ДТП в Украине, вам потребуеться адвокат. На следователя, прокурора и судью можете не расчитывать.
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07.08.2024 22:58 Відповісти
Око за око вирішить проблему!
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08.08.2024 00:04 Відповісти
Походу якийсь пріблатньонний зелений слуга чи портновський суддя збив. Це ким треба бути щоб отак одразу випустили, нікого не боючись
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08.08.2024 02:18 Відповісти
Якби не мала дитина на руках була б можливість запросити до Кобзона суддю та злочинця.
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08.08.2024 09:17 Відповісти
 
 