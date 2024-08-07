9 серпня у Голосіївському суді відбудеться засідання за фактом п’яної ДТП із загиблою: Водій не з’являвся до суду, а згодом його випустили із СІЗО
У Голосіївському суді відбудеться судовий розгляд щодо минулорічної смертельної ДТП у Києві, під час якої загинула Неля Некрасова. Підозрюваний не з'явився на минуле засідання, а згодом його випустили із СІЗО.
Про це у Facebook розповів її чоловік Олександр Некрасов, інформує Цензор.НЕТ.
"16 жовтня минулого року в Києві під час дтп загинула моя дружина Неля. Водій у стані алкогольного сп’яніння на високій швидкості виїхав на зустрічну смугу, сталося лобове зіткнення. Є відеофіксація, свідки, є результати експертизи, де рівень алкоголю в рази перевищує норму. Здавалось би, є всі необхідні докази для того, щоб ця людина вже давно отримала заслужене покарання. АЛЕ. Суди досі тривають і сталася ситуація, завдяки який він зараз на свободі і може там і залишитися", - зазначив він.
За словами чоловіка, 5 серпня мало відбутися чергове судове засідання, проте підозрюваний на нього не з'явився. На той час він ще перебував в Лук’янівському СІЗО. Захисники пізніше пояснили, що їх нібито не попередили, хоча дату узгоджували в їхній присутності.
"Його могли навіть включити з камери по скайпу. Але суддя з цим погодилась і вирішила перенести засідання по причині відсутності захисту обвинуваченого. А наступного дня з СІЗО ЙОГО ВІДПУСТИЛИ. Саме так. Сталося це тому, що в цей день закінчився термін перебування під вартою, його визначає суд і в разі необхідності продовжує. В даному випадку не продовжив, і людина, яка скоїла тяжкий злочин, опинилась на свободі. Тобто може знову напитися, може сісти за кермо, може прийти до мене з сином. Але ок, без прогнозів, тільки факти", - продовжив Олександр.
У п'ятницю, 9 серпня, має відбутися наступне засідання суду.
"Він мусить з’явитися. Є серйозні причини думати, що він НЕ з’явиться. Тоді його звісно мають оголосити в розшук і тд, і тд. Але він може просто втекти, розчинитися. ЙОГО НЕ МАЛИ ВІДПУСКАТИ З ПІД ВАРТИ. Підозрюю, що цей хід з "нас не попередили про дату" був заздалегідь продуманим, і просто частина стратегії, як уникнути покарання", - додав Некрасов.
Він закликав представників ЗСУ прийти на засідання та прослідкувати за дотриманням його правомірності.
"Якщо в залі буде присутня преса, вони не наважаться показово порушити закон і відмазати цього покидька. Прошу розголосу цієї історії! Я не залишу цю справу заради Нелі, заради нашого Міхася, який в 4 рочки залишився без мами, і якого я зараз виховую сам. Я просто прошу, щоб все було по закону. І людина, яка забрала в іншої людини життя за це заплатила", - підсумував чоловік.
Засідання відбудеться 9 серпня об 11:00, у Голосіївському суді, вул. Полковника Потєхіна 14А.
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А панів судити не можна.
В мене суд був - суддя не з'явилась, аргумегт - повітряна тривога. Й додому звалила, милостивий перенос на місяць..
Ви хоч уявляєте скільки бабла коштує вийти з сізо за вбивство попʼяні? ... га ?
Все тихенько йшло в ліс, вже рік пройшов, розсосалось, всі забули, і тут ННнна бляха їж необляпайся.
Может, он не являлся в суд потому что он сидел в СИЗО? )
от, що це за *****?
як це, можна не явитися на суд, із сізо? підсудного в кайданах, в сірому такому автомобільчику привозять до суду. хоче, він або не хоче. є захист, або нема. нікого не піпчить!
якась, крива байка.
За 120 000 на місяц мінімалка.
А так і 500 000 на місяц за досягнення у корупціі!
Його онука сидить у вищій раді кривосуддя і пишається дідом.