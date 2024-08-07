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9 августа в Голосеевском суде состоится заседание по факту пьяного ДТП с погибшей: Водитель не являлся в суд, а позже его выпустили из СИЗО

дтп

В Голосеевском суде состоится судебное разбирательство по прошлогоднему смертельному ДТП в Киеве, во время которого погибла Неля Некрасова. Подозреваемый не явился на прошлое заседание, а позже его выпустили из СИЗО.

Об этом в Facebook рассказал ее муж Александр Некрасов, информирует Цензор.НЕТ.

"16 октября прошлого года в Киеве во время ДТП погибла моя жена Неля. Водитель в состоянии алкогольного опьянения на высокой скорости выехал на встречную полосу, произошло лобовое столкновение. Есть видеофиксация, свидетели, есть результаты экспертизы, где уровень алкоголя в разы превышает норму. Казалось бы, есть все необходимые доказательства для того, чтобы этот человек уже давно получил заслуженное наказание. Но суды до сих пор продолжаются и произошла ситуация, благодаря которой он сейчас на свободе и может там и остаться", - отметил он.

По словам мужчины, 5 августа должно было состояться очередное судебное заседание, однако подозреваемый на него не явился. В то время он еще находился в Лукьяновском СИЗО. Защитники позже объяснили, что их якобы не предупредили, хотя дату согласовывали в их присутствии.

"Его могли даже включить с камеры по скайпу. Но судья с этим согласилась и решила перенести заседание по причине отсутствия защиты обвиняемого. А на следующий день из СИЗО его отпустили. Именно так. Произошло это потому, что в этот день истек срок пребывания под стражей, его определяет суд и в случае необходимости продлевает. В данном случае не продлил, и человек, совершивший тяжкое преступление, оказался на свободе. То есть может снова напиться, может сесть за руль, может прийти ко мне с сыном. Но ок, без прогнозов, только факты", - продолжил Александр.

В пятницу, 9 августа, должно состояться следующее заседание суда.

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"Он должен появиться. Есть серьезные причины думать, что он не появится. Тогда его конечно должны объявить в розыск и тд, и тд. Но он может просто убежать, раствориться. Его НЕ ДОЛЖНЫ были отпускать из-под стражи. Подозреваю, что этот ход с "нас не предупредили о дате" был заранее продуманным, и просто часть стратегии, как избежать наказания", - добавил Некрасов.

Он призвал представителей ВСУ прийти на заседание и проследить за соблюдением его правомерности.

"Если в зале будет присутствовать пресса, они не решатся показательно нарушить закон и отмазать этого подонка. Прошу огласки этой истории! Я не оставлю это дело ради Нели, ради нашего Михася, который в 4 годика остался без мамы, и которого я сейчас воспитываю сам. Я просто прошу, чтобы все было по закону. И человек, который забрал у другого человека жизнь за это заплатил", - подытожил мужчина.

Заседание состоится 9 августа в 11:00, в Голосеевском суде, ул. Полковника Потехина 14А.

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Автор: 

ДТП (7671) Киев (25481) суд (25077)


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Топ комментарии
+11
Якщо суд не виконцє свої обов'язки в діло йде самосуд
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07.08.2024 16:37
+10
Ну якшо не з"явився на суд - то куди ж иого - на волю - піздєц
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07.08.2024 16:32
+7
Якщо він з холопів - хай іде під суд.

А панів судити не можна.
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07.08.2024 16:30
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Якщо він з холопів - хай іде під суд.

А панів судити не можна.
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07.08.2024 16:30 Ответить
Ну якшо не з"явився на суд - то куди ж иого - на волю - піздєц
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07.08.2024 16:32 Ответить
Це ще не повний пздц..можуть переносити роками..

В мене суд був - суддя не з'явилась, аргумегт - повітряна тривога. Й додому звалила, милостивий перенос на місяць..
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07.08.2024 16:36 Ответить
Роками не можуть переносити. Є лімітована кількість переносів, поцікавтеся!
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07.08.2024 23:58 Ответить
Законом не встановлена гранична кількість переносів й кінцеві терміни розгляду справ.
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08.08.2024 03:12 Ответить
Якщо суд не виконцє свої обов'язки в діло йде самосуд
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07.08.2024 16:37 Ответить
ти будеш самосудити? я вже тут стільки вас бачив, що справедливість у всьому світі забезпечити, але чомусь ні.
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07.08.2024 17:41 Ответить
той, кому потрібна справедливість.
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07.08.2024 18:04 Ответить
хоча я не тебе питав, але раз ти відписався, то запитаю, - а тобі треба справедливість?
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07.08.2024 18:30 Ответить
в цьому випадку мені не дуже треба. Але якщо таке станеться зі мною - то накормлю гранатом підара. я для себе вже давно все вирішив, що і як робити і в яких випадках
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07.08.2024 20:07 Ответить
ага
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07.08.2024 21:24 Ответить
И хто этот Супермэн синеносий? Которому всьопох?
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07.08.2024 16:40 Ответить
А как это он , сидя в сизо , не явился в суд ? Не слишком ли гнилая система ?
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07.08.2024 16:43 Ответить
ти уявляєш собі, не відпускають із СІЗО в суд, конвой має возити.
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07.08.2024 17:42 Ответить
Уявляю . Я не уявляю , як він може відмовити конвою доставити його в суд - щось в мене сьогодні немає бажання , настрій поганий , так що звиняйте , в суд не поїду .
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07.08.2024 17:52 Ответить
Я так понял что адвокат не явился в суд. У меня была такая же байда, то адвокат не являлся, то у виноника дтп какая я то дрыстуха со справкой. И так можно пять лет заседания суда переносить. В нашей стране если ты стал жертвой ДТП, и у виновника есть деньги, тяжело добиться справедливости
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07.08.2024 22:54 Ответить
5 лет нельзя переносить, не кизди есть четко регламентированное количество переносов.
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07.08.2024 23:59 Ответить
Сколько раз?
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08.08.2024 00:15 Ответить
Ви своїм розоголосом всю схему ламаєте.
Ви хоч уявляєте скільки бабла коштує вийти з сізо за вбивство попʼяні? ... га ?

Все тихенько йшло в ліс, вже рік пройшов, розсосалось, всі забули, і тут ННнна бляха їж необляпайся.
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07.08.2024 16:52 Ответить
за яке вбивство? ти статтю читав, там ДТП, а не вбивство
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07.08.2024 17:43 Ответить
ти ж вкурсі шо автівка це пристрій підвищеної небезпеки, і водій завжди винен якщо допустив подію, тим більше зі смертельним ісxодом? вбив людину - відповідно це вбивство!
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08.08.2024 00:02 Ответить
це ти себе заспокоюєш і переконуєш, це не вбивство, бо ДТП це в більшості ненавмисний злочин, а вбивство це навмисний злочин, тому це не вбивтсво
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08.08.2024 08:28 Ответить
ДТП по пʼяні - це ще гірше ніж навмисне вбивство, бо може призвести до десятків смертей автобусна зупинка і т д
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08.08.2024 14:39 Ответить
ще один д..б, вже треба реєстр заводити
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09.08.2024 10:59 Ответить
Отак і працює система. Роками смокче гроші і з державного бюджету, і з кишені громадянина. Ще й скаржаться, що суддів не вистачає.
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07.08.2024 16:53 Ответить
"Водитель не являлся в суд, а позже его выпустили из СИЗО.."

Может, он не являлся в суд потому что он сидел в СИЗО? )
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07.08.2024 17:00 Ответить
Не водитель а защита водителя поэтому заседание перенесли а водителя выпустили по истечению времени
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07.08.2024 17:17 Ответить
читай уважно, не з'вився підозрюваний і адвокати, продовження запобіжних можна розглядати і без адвоката, а загалом можна і адвоката з БПД взяти, якщо дуже треба
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07.08.2024 17:52 Ответить
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07.08.2024 17:04 Ответить
За словами чоловіка, 5 серпня мало відбутися чергове судове засідання, проте підозрюваний на нього не з'явився. На той час він ще перебував в Лук'янівському СІЗО.

от, що це за *****?

як це, можна не явитися на суд, із сізо? підсудного в кайданах, в сірому такому автомобільчику привозять до суду. хоче, він або не хоче. є захист, або нема. нікого не піпчить!

якась, крива байка.



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07.08.2024 17:34 Ответить
все правильно, значить не привезли
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07.08.2024 17:53 Ответить
весна прийде саджати будемо
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07.08.2024 17:47 Ответить
Зєлю геть. Вибори
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07.08.2024 17:57 Ответить
Бабу Йулю - на гіляку!
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08.08.2024 00:03 Ответить
А в нас ці судді ще зарплатню отримують... Та зовсім не таку як ми усі... (вони тут не сидять бо ніколи, треба бабло грести)! Такі випадки для цих глитаїв - Джек-пот, особливо якщо клієнт при баблі! Витащуть усе тана нахаркають на правосуддя!
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07.08.2024 18:03 Ответить
А які в них чудові пенсіі?
За 120 000 на місяц мінімалка.
А так і 500 000 на місяц за досягнення у корупціі!
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07.08.2024 18:18 Ответить
Ви помиляєтесь. Суддя який виніс останній смертний вирок Воїну УПА Івану Гончаруку в 1989 році, отримує зараз 210 тис. грн пенсію.

Його онука сидить у вищій раді кривосуддя і пишається дідом.
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08.08.2024 02:20 Ответить
чудєса - сидіть у сізо і не прийти на суд? нікому було привезти?
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07.08.2024 22:03 Ответить
Если вы стали жертвой ДТП в Украине, вам потребуеться адвокат. На следователя, прокурора и судью можете не расчитывать.
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07.08.2024 22:58 Ответить
Око за око вирішить проблему!
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08.08.2024 00:04 Ответить
Походу якийсь пріблатньонний зелений слуга чи портновський суддя збив. Це ким треба бути щоб отак одразу випустили, нікого не боючись
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08.08.2024 02:18 Ответить
Якби не мала дитина на руках була б можливість запросити до Кобзона суддю та злочинця.
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08.08.2024 09:17 Ответить
 
 