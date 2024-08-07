9 августа в Голосеевском суде состоится заседание по факту пьяного ДТП с погибшей: Водитель не являлся в суд, а позже его выпустили из СИЗО

В Голосеевском суде состоится судебное разбирательство по прошлогоднему смертельному ДТП в Киеве, во время которого погибла Неля Некрасова. Подозреваемый не явился на прошлое заседание, а позже его выпустили из СИЗО.

Об этом в Facebook рассказал ее муж Александр Некрасов, информирует Цензор.НЕТ.

"16 октября прошлого года в Киеве во время ДТП погибла моя жена Неля. Водитель в состоянии алкогольного опьянения на высокой скорости выехал на встречную полосу, произошло лобовое столкновение. Есть видеофиксация, свидетели, есть результаты экспертизы, где уровень алкоголя в разы превышает норму. Казалось бы, есть все необходимые доказательства для того, чтобы этот человек уже давно получил заслуженное наказание. Но суды до сих пор продолжаются и произошла ситуация, благодаря которой он сейчас на свободе и может там и остаться", - отметил он.

По словам мужчины, 5 августа должно было состояться очередное судебное заседание, однако подозреваемый на него не явился. В то время он еще находился в Лукьяновском СИЗО. Защитники позже объяснили, что их якобы не предупредили, хотя дату согласовывали в их присутствии.

"Его могли даже включить с камеры по скайпу. Но судья с этим согласилась и решила перенести заседание по причине отсутствия защиты обвиняемого. А на следующий день из СИЗО его отпустили. Именно так. Произошло это потому, что в этот день истек срок пребывания под стражей, его определяет суд и в случае необходимости продлевает. В данном случае не продлил, и человек, совершивший тяжкое преступление, оказался на свободе. То есть может снова напиться, может сесть за руль, может прийти ко мне с сыном. Но ок, без прогнозов, только факты", - продолжил Александр.

В пятницу, 9 августа, должно состояться следующее заседание суда.

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"Он должен появиться. Есть серьезные причины думать, что он не появится. Тогда его конечно должны объявить в розыск и тд, и тд. Но он может просто убежать, раствориться. Его НЕ ДОЛЖНЫ были отпускать из-под стражи. Подозреваю, что этот ход с "нас не предупредили о дате" был заранее продуманным, и просто часть стратегии, как избежать наказания", - добавил Некрасов.

Он призвал представителей ВСУ прийти на заседание и проследить за соблюдением его правомерности.

"Если в зале будет присутствовать пресса, они не решатся показательно нарушить закон и отмазать этого подонка. Прошу огласки этой истории! Я не оставлю это дело ради Нели, ради нашего Михася, который в 4 годика остался без мамы, и которого я сейчас воспитываю сам. Я просто прошу, чтобы все было по закону. И человек, который забрал у другого человека жизнь за это заплатил", - подытожил мужчина.

Заседание состоится 9 августа в 11:00, в Голосеевском суде, ул. Полковника Потехина 14А.

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