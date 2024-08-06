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ДТП на ул.Глубочицкая в Киеве: трамвай сошел с рельсов и разбил около 15 автомобилей, 6 человек пострадали. ФОТО

В Киеве на ул.Глубочицкой произошло ДТП с участием трамваев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций патрульной полиции Киева.

Как отмечается, в связи с ДТП на улице Глубочицкой, движение транспорта затруднено в обоих направлениях.

ДТП на Глибочицькій

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По данным КГГА, на месте столкновения трамваев на улице Глубочицкой работают все соответствующие службы. Причины ДТП устанавливаются.

"Предварительно пострадали шесть человек. Сейчас им оказывают медицинскую помощь.

Трамваи №№ 14,18 задерживаются в направлении проспекта Отрадного", - говорится в сообщении.

По информации телеграм-канала "Киев Оперативный", на Глубочицкой трамвай сошел с рельсов и разбил около 15 автомобилей. У коммунального транспорта якобы отказали тормоза. Официальной информации о причинах столкновения пока нет.

Автор: 

ДТП (7673) Киев (25518) трамвай (200)


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Топ комментарии
+6
підрізав...
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06.08.2024 12:00
+5
А нех.... паркуватися де попало на дорозі і на тротуарах
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06.08.2024 12:22
+4
Відмовили гальма? Які саме, бо там не просто так передбачено ТРИ незалежних системи. Електро-динамічний, барабанно-колодочний, электромагнітний рельсовий тормоз.
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06.08.2024 11:50
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Пропоную відновити 31-й трамвай! Пуща-водиця - Дарниця! Віталику, ти мене чуєш?
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06.08.2024 11:35 Ответить
Живеш в Чимкенті?
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06.08.2024 11:44 Ответить
Чимкент , то при ссср был, ща Шимкент) у меня там батя службу срочную в 80-82м проходил. прикольний город , горы рядом, китай, чуйская долина . знаю , шо воно тобі нах не требя, просто захотілось побалакть, виправити помилку, Ч на Ш....
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07.08.2024 23:15 Ответить
Якшо трамваи зіишов з реиок - то як він вхитрився зупинитися в іншии трамваи
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06.08.2024 11:41 Ответить
Вже не перший раз на цьому місці
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06.08.2024 11:42 Ответить
Що, на цьому місці?
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06.08.2024 11:46 Ответить
трамвай зійшов з рейок
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06.08.2024 12:39 Ответить
Коли?
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06.08.2024 12:55 Ответить
Пишуть, що трамвай був без водія.
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06.08.2024 11:45 Ответить
водія мабуть бусіфіцировали на ходу...
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06.08.2024 12:12 Ответить
безпілотник
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06.08.2024 12:58 Ответить
Рука ну ви знаєте кого...
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06.08.2024 11:48 Ответить
Відмовили гальма? Які саме, бо там не просто так передбачено ТРИ незалежних системи. Електро-динамічний, барабанно-колодочний, электромагнітний рельсовий тормоз.
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06.08.2024 11:50 Ответить
І рівна ділянка..він ще швидкість перевищів? Чи шо?
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06.08.2024 11:56 Ответить
По бурківкі, йьошов юзом.
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06.08.2024 12:11 Ответить
Задовбали мене вже жителі мухосранська!

Нема там бруківки, асфальт!
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06.08.2024 12:19 Ответить
В метрі від рейьок бачу бетонні плити - то по бетону юзом.
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06.08.2024 12:24 Ответить
То трамвайна колія закладена плитами і максимум на 50 см від рейки.
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06.08.2024 12:57 Ответить
Якщо відключається акамуляторна, то ні електро-дінамічний, ні рельсовий не працюють. А барабанно-колодочний не взмозі погасити швидкість трамвая, бо предназначен для зупинки трамвая після того як електро-дінамічний погасе швидкість до 5 км/ч.
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06.08.2024 18:19 Ответить
підрізав...
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06.08.2024 12:00 Ответить
Дрифтував мабуть.
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06.08.2024 12:59 Ответить
А нех.... паркуватися де попало на дорозі і на тротуарах
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06.08.2024 12:22 Ответить
Скоріш, там була звичайна київська "тянучка". Ніхто не розраховував, що по їх бортах проїдеться чумачєчій трамвай-дріфтер
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07.08.2024 21:01 Ответить
 
 