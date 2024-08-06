ДТП на ул.Глубочицкая в Киеве: трамвай сошел с рельсов и разбил около 15 автомобилей, 6 человек пострадали. ФОТО

В Киеве на ул.Глубочицкой произошло ДТП с участием трамваев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций патрульной полиции Киева.

Как отмечается, в связи с ДТП на улице Глубочицкой, движение транспорта затруднено в обоих направлениях.

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По данным КГГА, на месте столкновения трамваев на улице Глубочицкой работают все соответствующие службы. Причины ДТП устанавливаются.

"Предварительно пострадали шесть человек. Сейчас им оказывают медицинскую помощь.

Трамваи №№ 14,18 задерживаются в направлении проспекта Отрадного", - говорится в сообщении.

По информации телеграм-канала "Киев Оперативный", на Глубочицкой трамвай сошел с рельсов и разбил около 15 автомобилей. У коммунального транспорта якобы отказали тормоза. Официальной информации о причинах столкновения пока нет.