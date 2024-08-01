В Польше разбился микроавтобус с украинцами, водитель погиб. ФОТО
Во вторник, 30 июля, возле польского города Познань произошло смертельное ДТП. Микроавтобус Fiat Ducato, в котором ехали украинцы, врезался в грузовик.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Fakt.
Как известно, белый микроавтобус Fiat Ducato на украинских номерах двигался в направлении Варшавы. На автомагистрали А2 в Тульце вблизи Познани он врезался в заднюю часть грузовика.
В автобусе, кроме водителя, было семь пассажиров. Среди них - один гражданин Польши, остальные - украинцы. Только один человек не пострадал. Также отмечается, что 62-летний украинский водитель погиб на месте, остальных доставили в больницу. Состояние двух пострадавших - 83-летняя женщина и 62-летний мужчина в тяжелом состоянии.
Пострадавших пришлось высвобождать из зажатых конструкций поврежденного автомобиля.
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А другий віз нас з Кривого Рогу до Варшави 32, мать його години, бо по дорозі він ще й посилки доставляв та брав. В кінці він заснув і вела маршрутку його дружина.
перед цим проїзжав через угорську митницю, так я стояв 8 годин в черзі з 6 машин - з яких 2 години перевіряли одну сімʼю - жінка з дитиною разів 10 виходила і сідала назад в машину, а угорські прикордонники фотографували то її документи, то її разом з дитиною, то окремо, то окремо дитину з документами, то мати з документами без дитини... це було схоже на свідоме знущання