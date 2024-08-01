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В Польше разбился микроавтобус с украинцами, водитель погиб. ФОТО

Во вторник, 30 июля, возле польского города Познань произошло смертельное ДТП. Микроавтобус Fiat Ducato, в котором ехали украинцы, врезался в грузовик.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Fakt.

Как известно, белый микроавтобус Fiat Ducato на украинских номерах двигался в направлении Варшавы. На автомагистрали А2 в Тульце вблизи Познани он врезался в заднюю часть грузовика.

В автобусе, кроме водителя, было семь пассажиров. Среди них - один гражданин Польши, остальные - украинцы. Только один человек не пострадал. Также отмечается, что 62-летний украинский водитель погиб на месте, остальных доставили в больницу. Состояние двух пострадавших - 83-летняя женщина и 62-летний мужчина в тяжелом состоянии.

Пострадавших пришлось высвобождать из зажатых конструкций поврежденного автомобиля.

Читайте также: В ДТП в Польше пострадали 9 украинцев, в тяжелом состоянии четверо детей, - МИД

Мікроавтобус Fiat Ducato врізався у вантажівку
ДТП у Польщі

Автор: 

ДТП (7673) Польша (8409)


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Топ комментарии
+2
Всі кваліфіковані кадри мобілізовані на фронт замість мільйонної армії тцкашників і поліцейських, от і маємо водіїв пенсійного віку, які попри досвід мають вади здоров'я, швидко втомлюються і пригнічену віком реакцію, або недосвідчених. Останнім часом вражає кількість резонансних ДТП - нещодавно Рівненщина, потім Хиельниччина, Львівщина і на жаль багато на закордонних маршрутах з автобусами, на яких водіїв виснажують ще при перетині кордону наші гниди не менше за польських митників і прикордонників.
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01.08.2024 14:05
+1
це і подібні ДТП - цілком і повністю лежать на європейських прикордонниках, в данному випадку - польських! кілометрові черги і огляд кожної машини по півгодини-годину, призводить до того, що люди стоять на кордонах по 10-12 годин в кращіх випадках!!!!!
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01.08.2024 13:23
+1
Бо водій, з яким я їхав з Польші до дому в 20му році, не спав двоє суток і сидів на якомусь лайні від чого почав засинати вранці за кермом десь біля Житомира.
А другий віз нас з Кривого Рогу до Варшави 32, мать його години, бо по дорозі він ще й посилки доставляв та брав. В кінці він заснув і вела маршрутку його дружина.
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01.08.2024 14:12
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Що не так з українцями в Польщі ? Майже щотижня протягом декількох років трапляються такі дтп в Польщі саме з українцями.
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01.08.2024 13:15 Ответить
через польську прикордонну службу
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01.08.2024 13:24 Ответить
Бо водій, з яким я їхав з Польші до дому в 20му році, не спав двоє суток і сидів на якомусь лайні від чого почав засинати вранці за кермом десь біля Житомира.
А другий віз нас з Кривого Рогу до Варшави 32, мать його години, бо по дорозі він ще й посилки доставляв та брав. В кінці він заснув і вела маршрутку його дружина.
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01.08.2024 14:12 Ответить
це і подібні ДТП - цілком і повністю лежать на європейських прикордонниках, в данному випадку - польських! кілометрові черги і огляд кожної машини по півгодини-годину, призводить до того, що люди стоять на кордонах по 10-12 годин в кращіх випадках!!!!!
показать весь комментарий
01.08.2024 13:23 Ответить
Всі кваліфіковані кадри мобілізовані на фронт замість мільйонної армії тцкашників і поліцейських, от і маємо водіїв пенсійного віку, які попри досвід мають вади здоров'я, швидко втомлюються і пригнічену віком реакцію, або недосвідчених. Останнім часом вражає кількість резонансних ДТП - нещодавно Рівненщина, потім Хиельниччина, Львівщина і на жаль багато на закордонних маршрутах з автобусами, на яких водіїв виснажують ще при перетині кордону наші гниди не менше за польських митників і прикордонників.
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01.08.2024 14:05 Ответить
от що-що, а наші митники пропускають швидко! я - багато їзжу і бачу це своїми власними очима! а от європейські прикордонники - це щось з чимось! останні 5-6 разів, що я вʼїзжав на территорію Польщі - мене постійно відправляли на рентген і це при абсолютно порожній машині!
перед цим проїзжав через угорську митницю, так я стояв 8 годин в черзі з 6 машин - з яких 2 години перевіряли одну сімʼю - жінка з дитиною разів 10 виходила і сідала назад в машину, а угорські прикордонники фотографували то її документи, то її разом з дитиною, то окремо, то окремо дитину з документами, то мати з документами без дитини... це було схоже на свідоме знущання
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01.08.2024 14:13 Ответить
Моя дочка їхала тиждень тому, повний автобус дітей, на кожну маму дві-три дитини, - 8 годин при завчасно зарезервованій черзі. Покращення є, бо в минулому році групу дітей зі спортивної школи під наглядом тренерів і кількох мам, наші протримали на спеці (35 в тіні) 12 годин.
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01.08.2024 14:28 Ответить
може на зворотньому шляху?! бо на зворотньому (в Україну) так, наші тримають довго! в мене гуманітарний вантаж перевіряли годин 6, коли я приїхав на посту стояло 2 автобуси з жінками і дітьми, і коли я поїхав, вони так само продовжили стояти
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01.08.2024 14:31 Ответить
Схоже ти упоротий погранець. Не на зворотньому. Наші 8 годин, румуни 40 хвилин.
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01.08.2024 14:36 Ответить
Відсутність тахографів дає свої результати.бардак.це не перший випадок і вік водія -не головна причина. Відсутність відпочинку.Везуть людей ,як дрова.Культура....
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03.08.2024 08:56 Ответить
як завжди ніхто не скористувався ремінями?
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03.08.2024 22:58 Ответить
 
 