В Польше разбился микроавтобус с украинцами, водитель погиб. ФОТО

Во вторник, 30 июля, возле польского города Познань произошло смертельное ДТП. Микроавтобус Fiat Ducato, в котором ехали украинцы, врезался в грузовик.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Fakt.

Как известно, белый микроавтобус Fiat Ducato на украинских номерах двигался в направлении Варшавы. На автомагистрали А2 в Тульце вблизи Познани он врезался в заднюю часть грузовика.

В автобусе, кроме водителя, было семь пассажиров. Среди них - один гражданин Польши, остальные - украинцы. Только один человек не пострадал. Также отмечается, что 62-летний украинский водитель погиб на месте, остальных доставили в больницу. Состояние двух пострадавших - 83-летняя женщина и 62-летний мужчина в тяжелом состоянии.

Пострадавших пришлось высвобождать из зажатых конструкций поврежденного автомобиля.

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