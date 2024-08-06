Возле Умани на трассе Киев - Одесса грузовик обрушил пешеходный мост. ФОТОрепортаж

Вблизи Умани на трассе М-05 Киев - Одесса обвалился пешеходный мост.

Об этом сообщила полиция Черкасской области, информирует Цензор.НЕТ.

"На трассе "Киев-Одесса" произошло ДТП. На месте работают полицейские. Информация о пострадавших уточняется.

Предварительно, грузовик совершил наезд на пешеходный мост, который обвалился на проезжую часть. Временно перекрыто движение автомобилей в направлении города Киев", - говорится в сообщении.

Пресс-секретарь Главного управления Нацполиции области Зоя Вовк рассказала Общественному, что предварительно травмированных нет.

Автопроисшествие произошло на 208 километре автодороги.

Читайте: ДТП на ул.Глубочицкая в Киеве: трамвай сошел с рельсов и разбил около 15 автомобилей, 6 человек пострадали. ВИДЕО+ФОТОрепортаж















