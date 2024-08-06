Возле Умани на трассе Киев - Одесса грузовик обрушил пешеходный мост. ФОТОрепортаж
Вблизи Умани на трассе М-05 Киев - Одесса обвалился пешеходный мост.
Об этом сообщила полиция Черкасской области, информирует Цензор.НЕТ.
"На трассе "Киев-Одесса" произошло ДТП. На месте работают полицейские. Информация о пострадавших уточняется.
Предварительно, грузовик совершил наезд на пешеходный мост, который обвалился на проезжую часть. Временно перекрыто движение автомобилей в направлении города Киев", - говорится в сообщении.
Пресс-секретарь Главного управления Нацполиции области Зоя Вовк рассказала Общественному, что предварительно травмированных нет.
Автопроисшествие произошло на 208 километре автодороги.
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Повторити це солов'їною чи одразу зникнеш кудись за обрій?
Не розумію, чому люди так запекло захищають своє тавро раба - свиноязик !
Видно - водій не поставив гідравліку на стопор перед початком руху Там і завантаження кузова не потрібно - вистачає самої маси автомобіля
Нажаль ситуація невтішна, в Европі робити нічого