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Новости Фото ДТП
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Возле Умани на трассе Киев - Одесса грузовик обрушил пешеходный мост. ФОТОрепортаж

Вблизи Умани на трассе М-05 Киев - Одесса обвалился пешеходный мост.

Об этом сообщила полиция Черкасской области, информирует Цензор.НЕТ.

"На трассе "Киев-Одесса" произошло ДТП. На месте работают полицейские. Информация о пострадавших уточняется.

Предварительно, грузовик совершил наезд на пешеходный мост, который обвалился на проезжую часть. Временно перекрыто движение автомобилей в направлении города Киев", - говорится в сообщении.

Пресс-секретарь Главного управления Нацполиции области Зоя Вовк рассказала Общественному, что предварительно травмированных нет.

Автопроисшествие произошло на 208 километре автодороги.

Читайте: ДТП на ул.Глубочицкая в Киеве: трамвай сошел с рельсов и разбил около 15 автомобилей, 6 человек пострадали. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Біля Умані впав пішохідний міст
Біля Умані впав пішохідний міст
Біля Умані впав пішохідний міст
Біля Умані впав пішохідний міст
Біля Умані впав пішохідний міст
Біля Умані впав пішохідний міст
Біля Умані впав пішохідний міст
Біля Умані впав пішохідний міст

Автор: 

ДТП (7673) Умань (362) Черниговская область (1132)


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Топ комментарии
+19
С поднятым кузовом таранить мост - это сильно. Это 100% премия Дарвина.
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06.08.2024 13:56
+13
Это не отменяет того, что идиоты и там, и там. Везде знаки висят о допустимой высоте! Либо не смотрел на знаки = идиот, либо не знал высоту своего грузовика = дважды идиот, либо ехал с поднятым кузовом = трижды идиот. Говорю как водитель грузовика.
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06.08.2024 14:12
+9
Ще в молодості їздив до батьків співслужбовця ********* прибудовувать веранду до будинку Стіни вже були викладені Накрили дахом Вставили між опорними стовпами рами Поклали підлогу дерев"яну Поставили стола та сіли обідать Тут "Бабах"! Прямо в стіну веранди влітає "Зіл-150" Звідти вивалюється "тіло" : "Х-хлопці! Я як у Звенигородку проїхать?" ГОсподар отетерів а потім і каже : "Наліво і прямо через хату!" Забрали ключі й документи Хазяїн каже : "Тобі тиждень на відновлення всього Не вкладешся - через суд "здеру три шкури" І без прав залишишся! Привів "водидло" бригаду будівельників і через п"ять днів стояла новенька веранда!
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06.08.2024 14:20
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Правила форума Совет форумчан
С поднятым кузовом таранить мост - это сильно. Это 100% премия Дарвина.
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06.08.2024 13:56 Ответить
цих випадків є в інтернеті безліч, можливо ви праві, але я почекаю на роз'яснення.
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06.08.2024 14:01 Ответить
ще за Совка, у Кутаїсі, солдатами пІшки поверталися з регулярної цивільної бані, так один біджьо на зустрічному КрАЗі також, прямо на ходу, почав підіймати кузов.. ми так і не докричалися усією ротою до цього "каскадьора" про халепу - порвав і дроти і тролеї тролейбуса і стовпи завалив...
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06.08.2024 14:11 Ответить
Залишатись в руССкай парадигмі (залишатись свинорусом), коли росіяни ведуть проти нас війну - також, якась премія!
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06.08.2024 14:50 Ответить
А искать врагов внутри страны по мовному признаку и раскалывать общество во время войны тупыми вбросами не по теме всем подряд - это нужно быть клиническим имбецилом. Do You Understand?

Повторити це солов'їною чи одразу зникнеш кудись за обрій?
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06.08.2024 15:09 Ответить
******, а не солов'їною.
Не розумію, чому люди так запекло захищають своє тавро раба - свиноязик !
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13.08.2024 19:54 Ответить
У нього що, на ходу кузов піднявся?
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06.08.2024 13:57 Ответить
Я думал что ето только в приколах такое возможно. Но оказывается идиоты реально существуют
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06.08.2024 14:00 Ответить
Дофига реального видео,как грузовики по высоте не вписываются...и не только у нас.
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06.08.2024 14:03 Ответить
Это не отменяет того, что идиоты и там, и там. Везде знаки висят о допустимой высоте! Либо не смотрел на знаки = идиот, либо не знал высоту своего грузовика = дважды идиот, либо ехал с поднятым кузовом = трижды идиот. Говорю как водитель грузовика.
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06.08.2024 14:12 Ответить
Скоріш було третє Забув на стопор поставить і недогледів коли кузов підніматься почав (Хоча я особливостей системи у цієї машини не знаю Однак вона в принципі - одна й та сама у всіх Можуть буть лише часткові видозміни)
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06.08.2024 14:24 Ответить
міст то пішохідний. і новенький. заморився, не осилив кузова.
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07.08.2024 00:00 Ответить
У кацапів прислів"я є: "Дай дураку хрустальный член - так он и член разобъёт и руки порежет!"
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07.08.2024 09:43 Ответить
🇷🇺🐷🇷🇺
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06.08.2024 14:53 Ответить
🇷🇺🐷🇷🇺
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06.08.2024 14:52 Ответить
обвалився чи його знесло кузовом навантаженим?
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06.08.2024 14:02 Ответить
знесло скоріше, інакше б кузов там не опинився, жовтий
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06.08.2024 23:53 Ответить
На шостому фото - самоскид з піднятою і порваною гідравлікою Автомобіль з нею під мостом пройшов А кузов знаходився вище полотна мосту Тому сам кузов ударив по мосту От і вся "петрушка" У ДЛБЙБа під час руху спрацювала гідравлічна система підйому кузова - а він цього не помітив (Таке було ще з тих часів коли з"явилися перші самоскиди Тому на автомобілях таких почали писать аншлаги типу "Водій! Перед початком руху перевір стопор підйому кузова!" Я це пам"ятаю з тих пір як почав читать - в той час батько працював у автоколоні і я, коли приходив до нього на роботу - читав всі написи, які бачив та розпитував батька - що те чи інше означає)

Видно - водій не поставив гідравліку на стопор перед початком руху Там і завантаження кузова не потрібно - вистачає самої маси автомобіля
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07.08.2024 09:58 Ответить
Водій заснув?
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06.08.2024 14:05 Ответить
Отой хто зніс нехай своїм коштом в відновлює. Якщо незнає висоти свого авто, то хто йому лікар
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06.08.2024 14:06 Ответить
Ще в молодості їздив до батьків співслужбовця ********* прибудовувать веранду до будинку Стіни вже були викладені Накрили дахом Вставили між опорними стовпами рами Поклали підлогу дерев"яну Поставили стола та сіли обідать Тут "Бабах"! Прямо в стіну веранди влітає "Зіл-150" Звідти вивалюється "тіло" : "Х-хлопці! Я як у Звенигородку проїхать?" ГОсподар отетерів а потім і каже : "Наліво і прямо через хату!" Забрали ключі й документи Хазяїн каже : "Тобі тиждень на відновлення всього Не вкладешся - через суд "здеру три шкури" І без прав залишишся! Привів "водидло" бригаду будівельників і через п"ять днів стояла новенька веранда!
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06.08.2024 14:20 Ответить
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06.08.2024 14:36 Ответить
це діверсія виборця зеленського. 73% зеуйобки.
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06.08.2024 14:26 Ответить
Щось тут не так . У вантажівки повинно знести кузов , а не вантажівка міст . Багато є відео в ютубі , там у всіх вантажівок зносить кузова . Може цей міст був супер аварійний ? Тоді добру справу зробив водій , міст міг обвалитися з людьми .
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06.08.2024 18:20 Ответить
У цього теж кузов знесло. Але на трасі швидкості великі, тому й сила удару була достатньою, щоб збити проліт мосту. Зазвичай такі мости при збиванні падають на кабіну і водій гине. Добре, що живим залишився, а проліт мосту страховка і власник машини оплатять.
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06.08.2024 23:25 Ответить
міст новий, але він пішохідний. він завузький для машин. і он устал після зустірчі з кузовом.
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06.08.2024 23:57 Ответить
Половина наших водіїв - це рагулі, уйо∆ища і кретини.

Нажаль ситуація невтішна, в Европі робити нічого
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06.08.2024 23:31 Ответить
Зрозуміло, що водій провтикав, а як решта учасників руху, він же не в пустелі їхав?
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07.08.2024 21:24 Ответить
 
 