Окупанти атакували дронами Антонівку на Херсонщині, четверо поранених (оновлено)

У середу, 7 серпня, в Антонівці, що на Херсонщині російські загарбники скинули вибухівку з дрона на двох цивільних, які перебували на вулиці.

Про це повідомляє Херсонська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Через ворожу атаку 46-річна жінка дістала вибухову травму та уламкове поранення черева. У 56-річного чоловіка діагностували вибухову травму, поранення стегна й кисті.

Обох постраждалих лікарі "швидкої" доправили в лікарню для надання медичної допомоги.

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Пізніше в Херсонській ОВА повідомили про третього постраждалого внаслідок ворожої атаки. До лікарні доставили 46-річного чоловіка, який дістав контузію, вибухову травму, уламкове поранення черева та ноги.

Згодом стало відомо, що ввечері 7 серпня загарбники знову атакували Антонівку за допомогою скиду вибухівки з дрона. Постраждала 70-річна жінка.

Її шпиталізували до лікарні з мінно-вибуховою травмою. Нині медики її дообстежують і надають необхідну допомогу.

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