Окупанти атакували дронами Антонівку на Херсонщині, четверо поранених (оновлено)
У середу, 7 серпня, в Антонівці, що на Херсонщині російські загарбники скинули вибухівку з дрона на двох цивільних, які перебували на вулиці.
Про це повідомляє Херсонська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
Через ворожу атаку 46-річна жінка дістала вибухову травму та уламкове поранення черева. У 56-річного чоловіка діагностували вибухову травму, поранення стегна й кисті.
Обох постраждалих лікарі "швидкої" доправили в лікарню для надання медичної допомоги.
Оновлена інформація
Пізніше в Херсонській ОВА повідомили про третього постраждалого внаслідок ворожої атаки. До лікарні доставили 46-річного чоловіка, який дістав контузію, вибухову травму, уламкове поранення черева та ноги.
Згодом стало відомо, що ввечері 7 серпня загарбники знову атакували Антонівку за допомогою скиду вибухівки з дрона. Постраждала 70-річна жінка.
Її шпиталізували до лікарні з мінно-вибуховою травмою. Нині медики її дообстежують і надають необхідну допомогу.
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Это будет легче, чем брать Херсонскую и Запорожскую, потому что там у россиян 3 линии обороны, а на этих российских территориях вообще нету никакой обороны.
Херсонскую и Запорожскую мы в лоб не возьмем, пробовали уже летом 2023, ничего не получилось.
поэтому это единственный способ освободить наши территории.
путин будет бить яо? и что? все равно, сначала он будет бить тактическим яо, где-то по острову змеиный. невелика потеря. но после этого сша его уже точно ликвидируют!