УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10843 відвідувача онлайн
Новини Війна
1 257 3

Окупанти атакували дронами Антонівку на Херсонщині, четверо поранених (оновлено)

дрон, вибухівка

У середу, 7 серпня, в Антонівці, що на Херсонщині російські загарбники скинули вибухівку з дрона на двох цивільних, які перебували на вулиці. 

Про це повідомляє Херсонська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Через ворожу атаку 46-річна жінка дістала вибухову травму та уламкове поранення черева. У 56-річного чоловіка діагностували вибухову травму, поранення стегна й кисті.

Обох постраждалих лікарі "швидкої" доправили в лікарню для надання медичної допомоги.

Оновлена інформація

Пізніше в Херсонській ОВА повідомили про третього постраждалого внаслідок ворожої атаки.  До лікарні доставили 46-річного чоловіка, який дістав контузію, вибухову травму, уламкове поранення черева та ноги.

Згодом стало відомо, що ввечері 7 серпня загарбники знову атакували Антонівку за допомогою скиду вибухівки з дрона. Постраждала 70-річна жінка.

Її шпиталізували до лікарні з мінно-вибуховою травмою. Нині медики її дообстежують і надають необхідну допомогу. 

Читайте також: Окупанти обстріляли з артилерії Херсон, двоє поранених

Автор: 

безпілотник (4144) обстріл (28392) Херсон (3349)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нам нужно захватывать эти территории и менять их на Херсонскую и Запорожскую области.
Это будет легче, чем брать Херсонскую и Запорожскую, потому что там у россиян 3 линии обороны, а на этих российских территориях вообще нету никакой обороны.
Херсонскую и Запорожскую мы в лоб не возьмем, пробовали уже летом 2023, ничего не получилось.
поэтому это единственный способ освободить наши территории.
путин будет бить яо? и что? все равно, сначала он будет бить тактическим яо, где-то по острову змеиный. невелика потеря. но после этого сша его уже точно ликвидируют!
показати весь коментар
07.08.2024 18:04 Відповісти
показати весь коментар
07.08.2024 22:32 Відповісти
Попередньо збито ворожий винищувач Су-34 в Курській області Чекаємо підтвердження.
показати весь коментар
07.08.2024 18:07 Відповісти
 
 