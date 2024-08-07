Оккупанты атаковали дронами Антоновку на Херсонщине, четверо раненых (обновлено)

В среду, 7 августа, в Антоновке, что на Херсонщине российские захватчики сбросили взрывчатку с дрона на двух гражданских, которые находились на улице.

Об этом сообщает Херсонская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

Из-за вражеской атаки 46-летняя женщина получила взрывную травму и осколочное ранение живота. У 56-летнего мужчины диагностировали взрывную травму, ранение бедра и кисти.

Обоих пострадавших врачи "скорой" доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

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Позже в Херсонской ОВА сообщили о третьем пострадавшем в результате вражеской атаки. В больницу доставили 46-летнего мужчину, который получил контузию, взрывную травму, осколочное ранение живота и ноги.

Впоследствии стало известно, что вечером 7 августа захватчики снова атаковали Антоновку с помощью сброса взрывчатки с дрона. Пострадала 70-летняя женщина.

Ее госпитализировали в больницу с минно-взрывной травмой. В настоящее время медики ее обследуют и оказывают необходимую помощь.

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