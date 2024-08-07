Оккупанты атаковали дронами Антоновку на Херсонщине, четверо раненых (обновлено)
В среду, 7 августа, в Антоновке, что на Херсонщине российские захватчики сбросили взрывчатку с дрона на двух гражданских, которые находились на улице.
Об этом сообщает Херсонская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
Из-за вражеской атаки 46-летняя женщина получила взрывную травму и осколочное ранение живота. У 56-летнего мужчины диагностировали взрывную травму, ранение бедра и кисти.
Обоих пострадавших врачи "скорой" доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
Обновленная информация
Позже в Херсонской ОВА сообщили о третьем пострадавшем в результате вражеской атаки. В больницу доставили 46-летнего мужчину, который получил контузию, взрывную травму, осколочное ранение живота и ноги.
Впоследствии стало известно, что вечером 7 августа захватчики снова атаковали Антоновку с помощью сброса взрывчатки с дрона. Пострадала 70-летняя женщина.
Ее госпитализировали в больницу с минно-взрывной травмой. В настоящее время медики ее обследуют и оказывают необходимую помощь.
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Это будет легче, чем брать Херсонскую и Запорожскую, потому что там у россиян 3 линии обороны, а на этих российских территориях вообще нету никакой обороны.
Херсонскую и Запорожскую мы в лоб не возьмем, пробовали уже летом 2023, ничего не получилось.
поэтому это единственный способ освободить наши территории.
путин будет бить яо? и что? все равно, сначала он будет бить тактическим яо, где-то по острову змеиный. невелика потеря. но после этого сша его уже точно ликвидируют!