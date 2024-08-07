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Новости Война
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Оккупанты атаковали дронами Антоновку на Херсонщине, четверо раненых (обновлено)

дрон, вибухівка

В среду, 7 августа, в Антоновке, что на Херсонщине российские захватчики сбросили взрывчатку с дрона на двух гражданских, которые находились на улице.

Об этом сообщает Херсонская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

Из-за вражеской атаки 46-летняя женщина получила взрывную травму и осколочное ранение живота. У 56-летнего мужчины диагностировали взрывную травму, ранение бедра и кисти.

Обоих пострадавших врачи "скорой" доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Обновленная информация

Позже в Херсонской ОВА сообщили о третьем пострадавшем в результате вражеской атаки. В больницу доставили 46-летнего мужчину, который получил контузию, взрывную травму, осколочное ранение живота и ноги.

Впоследствии стало известно, что вечером 7 августа захватчики снова атаковали Антоновку с помощью сброса взрывчатки с дрона. Пострадала 70-летняя женщина.

Ее госпитализировали в больницу с минно-взрывной травмой. В настоящее время медики ее обследуют и оказывают необходимую помощь.

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беспилотник (3542) обстрел (26928) Херсон (2793)


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Нам нужно захватывать эти территории и менять их на Херсонскую и Запорожскую области.
Это будет легче, чем брать Херсонскую и Запорожскую, потому что там у россиян 3 линии обороны, а на этих российских территориях вообще нету никакой обороны.
Херсонскую и Запорожскую мы в лоб не возьмем, пробовали уже летом 2023, ничего не получилось.
поэтому это единственный способ освободить наши территории.
путин будет бить яо? и что? все равно, сначала он будет бить тактическим яо, где-то по острову змеиный. невелика потеря. но после этого сша его уже точно ликвидируют!
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07.08.2024 18:04 Ответить
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07.08.2024 22:32 Ответить
Попередньо збито ворожий винищувач Су-34 в Курській області Чекаємо підтвердження.
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07.08.2024 18:07 Ответить
 
 