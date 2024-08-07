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Новини
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Готуємо запуск "Армії+" – нового нашого цифрового досягнення, яке однозначно спростить повсякденні задачі для більшості командирів, - Зеленський. ВIДЕО

Володимир Зеленський анонсував запуск нового додатку - "Армія+", який "однозначно спростить повсякденні задачі для більшості командирів".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у своєму відеозверненні.

"Говорив сьогодні з Головкомом Сирським щодо наших дій, наших кроків. Деталі – згодом. Провів нараду і з міністром оборони Умєровим щодо нашої ракетної програми – практичної реалізації. Це те, в чому ми стаємо сильнішими.

Було й кілька важливих нарад із нашими урядовцями сьогодні. Передусім ми готуємо запуск "Армії+" – нового нашого цифрового досягнення, яке однозначно спростить повсякденні задачі для більшості командирів Сил оборони України. Згодом – для кожного воїна. Вже скоро все ми це представимо", - сказав Зеленський.

Читайте: Зеленський підписав євроінтеграційний закон про контроль за викидами

Автор: 

Зеленський Володимир (23790) звернення (603) Армія+ (51)


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Топ коментарі
+14
Чегевара Оманський,чергова порція локшини на вуха зелохтората !! Ракетна програма Зеленського,це жарт у стилі 95-ого квартала !!))
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07.08.2024 20:01
+12
чого тільки цей "зрадник" разом із прорашистськими зрадниками " в Україні не придумають, лише з одною метою,як більше вкрасти грошей з української казни і наробити більше шкоди українському народові.???
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07.08.2024 20:02
+12
ага ..не забудьте знову залучити німецьких бізнесменів російського походження.
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07.08.2024 20:07
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07.08.2024 19:59 Відповісти
Чегевара Оманський,чергова порція локшини на вуха зелохтората !! Ракетна програма Зеленського,це жарт у стилі 95-ого квартала !!))
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07.08.2024 20:01 Відповісти
чого тільки цей "зрадник" разом із прорашистськими зрадниками " в Україні не придумають, лише з одною метою,як більше вкрасти грошей з української казни і наробити більше шкоди українському народові.???
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07.08.2024 20:02 Відповісти
Черговий Е-подарунок для рашистських хакерів?
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07.08.2024 20:03 Відповісти
Клован, кур-р-рва, де "Кільчень" ?!!
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07.08.2024 20:05 Відповісти
Там саме де Сапсан,під асфальтом!!))
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07.08.2024 20:08 Відповісти
Так от ти куди з'їбацця плануєш коли припече!

У смартфон, туди де держава?

Ню-ню...
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07.08.2024 20:06 Відповісти
Не влiзе. Вiн погладшав пiсля мiвiни.
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07.08.2024 20:10 Відповісти
ага ..не забудьте знову залучити німецьких бізнесменів російського походження.
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07.08.2024 20:07 Відповісти
Неужели уйдет в прошлое журнал учета журналов? Не смейте трогать традиционные ценности.
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07.08.2024 20:07 Відповісти
недоумок...зброю та ракети потрібно виробляти а не цю фуйню...
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07.08.2024 20:07 Відповісти
Чергова серія ,нескінченного серіала "Чегевара Оманський(Голобородько)" !!))
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07.08.2024 20:07 Відповісти
Называется - пособие как на ровном месте сделать себе проблем и героически их преодолевать. Эта бумажная фуйня с Марса чтоль спустилась? Сами эту бумажную фуйню придумали, сами ее заставляли делать и теперь они как благую весть и великую победу преподносят, что типа ее оцифровали

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07.08.2024 20:15 Відповісти
ЕксперДна думка ухилянта-рецидивіста стосовно "повсякденних задач для більшості командирів" надзвичайно важлива!

А ось пункт стосовно мільярдних розкрадань на створення цієї вундервафлі до переліку звинувачень проти громадянина Зеленського В.О. прокуратура мусила б включити.
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07.08.2024 20:16 Відповісти
Яка діяльнісь,зате три роки довоєні одні шашлики та скумбрія хвилювала.
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07.08.2024 20:16 Відповісти
Ти наш мамкін досягун досягнень
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07.08.2024 20:19 Відповісти
Велике будівництво доріг перетворилося на велике будівництво кладовищ....
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07.08.2024 20:20 Відповісти
Торгувати отарою стане ще легше.
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07.08.2024 20:20 Відповісти
а де Мільярддерев+? Скумбріяпо8+?
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07.08.2024 20:29 Відповісти
Балабол, від його небритої рожи вже нудить
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07.08.2024 20:39 Відповісти
Реально як алкаш з бодуна...
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08.08.2024 07:53 Відповісти
Народ сповна вже відчув "досягнення"цього безтолкового мудака. На черзі чергове "досягнення".
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07.08.2024 20:44 Відповісти
Дія зламана,резерв + теж,ще армія...
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07.08.2024 20:54 Відповісти
Деж ты *****, такой оперативный взялся ? Иэто на ТРЕТЬЕМ годе войны.
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07.08.2024 20:58 Відповісти
Президент говорит хорошо. Но реальность такова - на военных гражданскому обществу срать.
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07.08.2024 21:13 Відповісти
новий відосік
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07.08.2024 21:20 Відповісти
Нажаль не дуже потужно, ось мільйон костюмів залізної людини було би саме то.
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07.08.2024 21:21 Відповісти
Буде кнопочка "Припинити війну"?
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07.08.2024 21:31 Відповісти
А захищеність цієї "арміі+" буде ще гірше ніж "дії".Розробники цієї хупци ті самі-аферіст фьодоров і Ко під невпинним керівництвом агента єрмака.
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08.08.2024 05:01 Відповісти
Найвеличніше бла-бла-бла. І тут недоросль понесло, ібо...... куди ти доріжка мене привела?
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08.08.2024 07:16 Відповісти
нова діджеталізація від членограїв 95 чого варті їхні попередні досягнення в цій сфері-недавно знайомого повезли у воєкомат з резервом плюс походу вийшов резерв мінус-і це так у всьому нажаль
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08.08.2024 08:09 Відповісти
яке воно #обнуте
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08.08.2024 08:31 Відповісти
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08.08.2024 08:33 Відповісти
Ты гигаватт, обещанный, приготовил? Или как с дронами будет?
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08.08.2024 09:21 Відповісти
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08.08.2024 10:17 Відповісти
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08.08.2024 10:21 Відповісти
Насколько я знаю говно-дия уже слита в даркнет, со всеми подтянутыми туда документами наивных типа "продвинутых" е-пользователей, которым "удобна" и "папариколу. Ну, ладно персоналка то такое. Но вот реестр военнослужащих в одном месте это просто подарок для кацапни.
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08.08.2024 12:09 Відповісти
Тебе перед пацаками стыдно попасть в реестр военнослужащих?
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08.08.2024 12:28 Відповісти
А до чого тут + в назві. Армія, то зрозуміло, бо це документообіг для неї. А плюс це що? Кудись зливати ще будуть?
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08.08.2024 12:27 Відповісти
 
 