Готуємо запуск "Армії+" – нового нашого цифрового досягнення, яке однозначно спростить повсякденні задачі для більшості командирів, - Зеленський. ВIДЕО
Володимир Зеленський анонсував запуск нового додатку - "Армія+", який "однозначно спростить повсякденні задачі для більшості командирів".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у своєму відеозверненні.
"Говорив сьогодні з Головкомом Сирським щодо наших дій, наших кроків. Деталі – згодом. Провів нараду і з міністром оборони Умєровим щодо нашої ракетної програми – практичної реалізації. Це те, в чому ми стаємо сильнішими.
Було й кілька важливих нарад із нашими урядовцями сьогодні. Передусім ми готуємо запуск "Армії+" – нового нашого цифрового досягнення, яке однозначно спростить повсякденні задачі для більшості командирів Сил оборони України. Згодом – для кожного воїна. Вже скоро все ми це представимо", - сказав Зеленський.
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А ось пункт стосовно мільярдних розкрадань на створення цієї вундервафлі до переліку звинувачень проти громадянина Зеленського В.О. прокуратура мусила б включити.