Російські загарбники у Торецьк не зайшли, всі атаки було відбито, - глава ОВА Філашкін

Російська армія не зайшла у місто Торецьк, що на Донеччині. Ворог 14 разів штурмував місто і громаду, проте Сили оборони відбили всі атаки.

Про це в ефірі телемарафону розповів очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог у місто Торецьк не зайшов, його там нема. За добу окупант намагався 14 разів штурмувати місто Торецьк, а також селища Нью-Йорк та Північне. Дякувати нашим захисникам – всі атаки ворога були відбиті", - сказав глава ОВА.

Також Філашкін розповів, що наразі у самому Торецьку залишається близько 3 тисяч цивільних і вони не поспішають евакуйовуватися до більш безпечних місць.

"Два тижні тому там було 5,5 тис. людей. Підрозділи поліції "Білі Янголи" вивозять кожного дня, ризикуючи власним життям, щоб допомогти нашим людям", - додав посадовець.

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