УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11027 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 496 4

Російські загарбники у Торецьк не зайшли, всі атаки було відбито, - глава ОВА Філашкін

Російські загарбники у Торецьк не зайшли, всі атаки було відбито, - глава ОВА Філашкін

Російська армія не зайшла у місто Торецьк, що на Донеччині. Ворог 14 разів штурмував місто і громаду, проте Сили оборони відбили всі атаки.

Про це в ефірі телемарафону розповів очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог у місто Торецьк не зайшов, його там нема. За добу окупант намагався 14 разів штурмувати місто Торецьк, а також селища Нью-Йорк та Північне. Дякувати нашим захисникам – всі атаки ворога були відбиті", - сказав глава ОВА.

Також Філашкін розповів, що наразі у самому Торецьку залишається близько 3 тисяч цивільних і вони не поспішають евакуйовуватися до більш безпечних місць.

"Два тижні тому там було 5,5 тис. людей. Підрозділи поліції "Білі Янголи" вивозять кожного дня, ризикуючи власним життям, щоб допомогти нашим людям", - додав посадовець.

Читайте також: У Торецьку все ще лишаються близько 3 тисячі людей, евакуація триває цілодобово, - Нацполіція

Автор: 

Донецька область (8423) Торецьк (456) Філашкін Вадим (20)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Може покотимо їх назад ?
показати весь коментар
07.08.2024 20:37 Відповісти
А потім наздоженемо і ще раз "покотимо".
показати весь коментар
07.08.2024 20:46 Відповісти
Україні повернути Ядерну Зброю! тоді ми обійдемось без НАТО і прочих озабочених...
показати весь коментар
07.08.2024 21:04 Відповісти
Це про всі захоплені кацапами пункти казали, коли вже йшли бої всередині міста.
показати весь коментар
07.08.2024 21:29 Відповісти
 
 