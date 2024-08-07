Российские захватчики в Торецк не зашли, все атаки были отбиты, - глава ОВА Филашкин

Российская армия не зашла в город Торецк, что в Донецкой области. Враг 14 раз штурмовал город и громаду, однако Силы обороны отбили все атаки.

Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг в город Торецк не зашел, его там нет. За сутки оккупант пытался 14 раз штурмовать город Торецк, а также поселки Нью-Йорк и Северное. Спасибо нашим защитникам - все атаки врага были отбиты", - сказал глава ОВА.

Также Филашкин рассказал, что сейчас в самом Торецке остается около 3 тысяч гражданских и они не спешат эвакуироваться в более безопасные места.

"Две недели назад там было 5,5 тыс. человек. Подразделения полиции "Белые Ангелы" вывозят каждый день, рискуя собственной жизнью, чтобы помочь нашим людям", - добавил чиновник.

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