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Новости Война
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Российские захватчики в Торецк не зашли, все атаки были отбиты, - глава ОВА Филашкин

Російські загарбники у Торецьк не зайшли, всі атаки було відбито, - глава ОВА Філашкін

Российская армия не зашла в город Торецк, что в Донецкой области. Враг 14 раз штурмовал город и громаду, однако Силы обороны отбили все атаки.

Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг в город Торецк не зашел, его там нет. За сутки оккупант пытался 14 раз штурмовать город Торецк, а также поселки Нью-Йорк и Северное. Спасибо нашим защитникам - все атаки врага были отбиты", - сказал глава ОВА.

Также Филашкин рассказал, что сейчас в самом Торецке остается около 3 тысяч гражданских и они не спешат эвакуироваться в более безопасные места.

"Две недели назад там было 5,5 тыс. человек. Подразделения полиции "Белые Ангелы" вывозят каждый день, рискуя собственной жизнью, чтобы помочь нашим людям", - добавил чиновник.

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Автор: 

Донецкая область (9518) Торецк (428) Филашкин Вадим (17)


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Може покотимо їх назад ?
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07.08.2024 20:37 Ответить
А потім наздоженемо і ще раз "покотимо".
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07.08.2024 20:46 Ответить
Україні повернути Ядерну Зброю! тоді ми обійдемось без НАТО і прочих озабочених...
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07.08.2024 21:04 Ответить
Це про всі захоплені кацапами пункти казали, коли вже йшли бої всередині міста.
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07.08.2024 21:29 Ответить
 
 