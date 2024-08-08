Ворог захопив Сергіївку на Донеччині, - DeepState. КАРТА

Російські окупаційні війська продовжують активні бойові дії на сході України, намагаючись прорвати оборону Збройних Сил України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили аналітики DeepState.

За оперативною інформацією 7 серпня терористи захопили Сергіївку та просунулися біля Переїзного, Водяного, Новоселівки Першої, Тимофіївки, Лисичного, Гродівки, Новожеланного, в Желанному та Іванівці.

Водночас Сили оборони України відкинули ворога у селищі Нью-Йорк Донецької області.

"Давайте не забувати, що війна триває і на сході України. Курщина поки перебуватиме в режимі тиші. Майте терпіння. При першій нагоді ми відновимо орієнтовну хронологію пробиття ворожої оборони. Ви будете дуже вражені", - додали OSINT-аналітики.

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