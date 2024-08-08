Ворог захопив Сергіївку на Донеччині, - DeepState. КАРТА
Російські окупаційні війська продовжують активні бойові дії на сході України, намагаючись прорвати оборону Збройних Сил України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили аналітики DeepState.
За оперативною інформацією 7 серпня терористи захопили Сергіївку та просунулися біля Переїзного, Водяного, Новоселівки Першої, Тимофіївки, Лисичного, Гродівки, Новожеланного, в Желанному та Іванівці.
Водночас Сили оборони України відкинули ворога у селищі Нью-Йорк Донецької області.
"Давайте не забувати, що війна триває і на сході України. Курщина поки перебуватиме в режимі тиші. Майте терпіння. При першій нагоді ми відновимо орієнтовну хронологію пробиття ворожої оборони. Ви будете дуже вражені", - додали OSINT-аналітики.
Топ коментарі
+16 Боря Ульман
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+15 Анатолий К #427424
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+14 SlavaGeroyam
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Бойові хенерали, і стали непригодними? а хоча б один визвався на фронт? щоб дали дивізію або полк під командування? Ні, тихесенько розтіклися. Тому досить про них - вони обрали сторону боневтіка якого ви так "кохаєте".
Пора !!!
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https://x.com/13Hellis_13
Hellis
https://x.com/13Hellis_13
Покровськ, Торецьк, Часів Яр, Новогродівка, Н'ю Йорк, Роботине.... кожна посадка, кожне життя кожного нашого героя.... Ось те, що болить...
І ніяка Суджа це мені не переб'є. Вибачте. Крапка.
Как только бункерный успокаивается, перестает массировано бомбить инфраструктуру и вроде даже не против переговоров - наши устраивают провокацию, и тот снова впадает в истерию.
На кой черт тратить бесценный ресурс (а это уже факт, кацапы показали фото и видео уничтоженной техники) - ума не приложу. Ладно бы зашли, немного пощипали и отошли. Так сказать, чтоб не расслаблялись. Но попытка закрепиться - это чтобы что?
Кто-то из недалеких рассказывал что это для того чтобы отвлечь кацапские бригады с фронта. Только вот у чувака нелады с математикой и логикой: кацапов туда отвлеклось столько же, сколько и нас.
Короче хз
і ми типу пішли на випередження, щоб бойові дії велись на російській землі. Але це теорія, не факт що так і є.
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А щодо зняття росіян з Донеччини, я впевнений що пуйло нікого не зніматиме. Бо з Торецька, Покровська, Часового Яру путін піде тільки вперед ногами, а ось ми з курщини підемо, і скоріше за все самі.
у нас тут суджа , рехверендум про кунр - з захватом відповів 95-й квартал
Судячи з затримок реакції та хаосу і для центральної "влади" і для "воєнкорів" (зетфашистів) - у них там паніка, дійсно не чекали!!
Єрмаку дадуть звізди - як це нє усмотрєл...
Учні Залужного зробили москалякам прикро, ще й допомагають К.Н.Р.