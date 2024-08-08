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Новости Война
13 196 20

Враг захватил Сергеевку в Донецкой области, - DeepState. КАРТА

окупанти,фортифікації

Российские оккупационные войска продолжают активные боевые действия на востоке Украины, пытаясь прорвать оборону Вооруженных Сил Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили аналитики DeepState.

По оперативной информации 7 августа террористы захватили Сергеевку и продвинулись возле Переездного, Водяного, Новоселовки Первой, Тимофеевки, Лисичного, Гродовки, Новожеланного, в Желанном и Ивановке.

Карта Сергіївка

В то же время Силы обороны Украины отбросили врага в поселке Нью-Йорк Донецкой области.

"Давайте не забывать, что война продолжается и на востоке Украины. Курщина пока будет находиться в режиме тишины. Имейте терпение. При первой возможности мы восстановим ориентировочную хронологию пробития вражеской обороны. Вы будете очень удивлены", - добавили OSINT-аналитики.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Возросла интенсивность боевых действий на Сумском направлении. Враг активно применяет авиацию, вертолеты, тяжелое вооружение, - Генштаб

Автор: 

Донецкая область (9518) боевые действия (3946)


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Топ комментарии
+16
А может, все и в самом деле по плану? Ведь тем, кто голосовал за тварь, которая открыто высмеивала Украину, издевалась над украинцами, границы "отодвигала" с кровавой площади, когда украинцы погибали за то, чтобы эти границы оставались нерушимыми, плевать на Украину! А сейчас у них одна проблема - границы закрыты да вода в Тисе холодная.
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08.08.2024 07:56
+15
Про це вже говорив у своєму хрипливому відосу Боневтік Нетряпкович? Розповідав про фортифікції, яких немає і навіщо він зняв Залужного і 20 досвідчених гегерлів? Не розповідав і не буде цього робити, бо він виконує "Оман"- здати Україну.
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08.08.2024 07:13
+14
ну шо Зевиборці...усьо по плану
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08.08.2024 07:07
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08.08.2024 07:06 Ответить
ну шо Зевиборці...усьо по плану
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08.08.2024 07:07 Ответить
А может, все и в самом деле по плану? Ведь тем, кто голосовал за тварь, которая открыто высмеивала Украину, издевалась над украинцами, границы "отодвигала" с кровавой площади, когда украинцы погибали за то, чтобы эти границы оставались нерушимыми, плевать на Украину! А сейчас у них одна проблема - границы закрыты да вода в Тисе холодная.
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08.08.2024 07:56 Ответить
Про це вже говорив у своєму хрипливому відосу Боневтік Нетряпкович? Розповідав про фортифікції, яких немає і навіщо він зняв Залужного і 20 досвідчених гегерлів? Не розповідав і не буде цього робити, бо він виконує "Оман"- здати Україну.
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08.08.2024 07:13 Ответить
досить про того залужного, воно стало зебобуїнською лялькою.

Бойові хенерали, і стали непригодними? а хоча б один визвався на фронт? щоб дали дивізію або полк під командування? Ні, тихесенько розтіклися. Тому досить про них - вони обрали сторону боневтіка якого ви так "кохаєте".
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08.08.2024 11:57 Ответить
На фронт - для цього є прості українці. Хто не сховався. Або реальні герої. Люди при владі займаються своїми питаннями, померти не входить в їх плани.
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08.08.2024 15:10 Ответить
Зеленський 🤡 ,ти ще не пішов ...нах. ?

Пора !!!

.
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08.08.2024 08:35 Ответить
Нах. - то йому в кайф. Його місце на шибениці.
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08.08.2024 09:34 Ответить
https://x.com/13Hellis_13



https://x.com/13Hellis_13

Hellis



https://x.com/13Hellis_13

Покровськ, Торецьк, Часів Яр, Новогродівка, Н'ю Йорк, Роботине.... кожна посадка, кожне життя кожного нашого героя.... Ось те, що болить...
І ніяка Суджа це мені не переб'є. Вибачте. Крапка.
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08.08.2024 08:51 Ответить
Дивно ... Орда захоплює нові частини України, а військові ресурси чомусь витрачаються на ЗЕперфоманс в Курській області замість того, щоб підсилити угрупування ЗСУ під Торецьком та Нью-Йорком.
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08.08.2024 09:05 Ответить
Не дивно, если посмотреть что было ранее.

Как только бункерный успокаивается, перестает массировано бомбить инфраструктуру и вроде даже не против переговоров - наши устраивают провокацию, и тот снова впадает в истерию.

На кой черт тратить бесценный ресурс (а это уже факт, кацапы показали фото и видео уничтоженной техники) - ума не приложу. Ладно бы зашли, немного пощипали и отошли. Так сказать, чтоб не расслаблялись. Но попытка закрепиться - это чтобы что?

Кто-то из недалеких рассказывал что это для того чтобы отвлечь кацапские бригады с фронта. Только вот у чувака нелады с математикой и логикой: кацапов туда отвлеклось столько же, сколько и нас.

Короче хз
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08.08.2024 09:21 Ответить
є теорія, що 10к росіян збиралось відкрити ще один фронт на Сумщині.

і ми типу пішли на випередження, щоб бойові дії велись на російській землі. Але це теорія, не факт що так і є.

-----------

А щодо зняття росіян з Донеччини, я впевнений що пуйло нікого не зніматиме. Бо з Торецька, Покровська, Часового Яру путін піде тільки вперед ногами, а ось ми з курщини підемо, і скоріше за все самі.
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08.08.2024 10:47 Ответить
Зате по Курській області бігаємо, як курка з відрізаною головою, бо щось там захопити для обміну - не вистачає сил. Країною керують повні дегенератне уїбани.
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08.08.2024 09:41 Ответить
osint аналітики: Давайте не забувати, що війна триває і на сході України

у нас тут суджа , рехверендум про кунр - з захватом відповів 95-й квартал
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08.08.2024 10:29 Ответить
значних сил кацапів, судячи з наступу, який триває, не відволікли, а от увагу посполитих від невдач на донбасі, відволікли напевне!! у цьому всьому й весь "глибокий" замисел операції у курську. шкода лише хлопців, які загинуть заради "удачнаго інфармаціоннага кейса - суджа"...
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08.08.2024 11:26 Ответить
Побачимо.

Судячи з затримок реакції та хаосу і для центральної "влади" і для "воєнкорів" (зетфашистів) - у них там паніка, дійсно не чекали!!

Єрмаку дадуть звізди - як це нє усмотрєл...
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08.08.2024 11:41 Ответить
Ми розуміємо що єрмак шалено лютує зараз!

Учні Залужного зробили москалякам прикро, ще й допомагають К.Н.Р.
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08.08.2024 11:38 Ответить
 
 