Враг захватил Сергеевку в Донецкой области, - DeepState. КАРТА

Российские оккупационные войска продолжают активные боевые действия на востоке Украины, пытаясь прорвать оборону Вооруженных Сил Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили аналитики DeepState.

По оперативной информации 7 августа террористы захватили Сергеевку и продвинулись возле Переездного, Водяного, Новоселовки Первой, Тимофеевки, Лисичного, Гродовки, Новожеланного, в Желанном и Ивановке.

В то же время Силы обороны Украины отбросили врага в поселке Нью-Йорк Донецкой области.

"Давайте не забывать, что война продолжается и на востоке Украины. Курщина пока будет находиться в режиме тишины. Имейте терпение. При первой возможности мы восстановим ориентировочную хронологию пробития вражеской обороны. Вы будете очень удивлены", - добавили OSINT-аналитики.

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