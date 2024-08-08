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Новини Війна
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Окупанти не зменшують угруповання на Харківщині попри події в Курській області, - ОТУ "Харків"

Ситуація в Курській області РФ не вплинула на кількість окупантів у Харківській області

Російські окупаційні війська продовжують ротацію на Харківщині, події в Курській області РФ не вплинули на кількісний склад рашистів на цьому напрямку.

Про це заявив речник Оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" Віталій Саранцев, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На напрямку населеного пункту Вовчанськ ворог уже провів ротацію особового складу, він завів новий підрозділ з Луганської області. Також проводить внутрішні ротації, задіює особовий склад, який раніше знаходився на другому ешелоні. Таким чином, не дивлячись на всі події, противник продовжує намагатися штурмувати наші позиції. Якщо говорити про якесь зменшення особового складу, то наразі ми цього не відмічаємо", - зазначив він.

За словами Саранцева, штурмова активність окупантів на Харківщині дещо знизилась, але спостерігається збільшення кількості обстрілів.

Речник додав, що ворог не змінив своєї цілі щодо окупації Вовчанська та планів просуватися далі.

Наразі війська РФ намагаються розширювати зону контролю в самому населеному пункті та просуватись по флангах. Водночас ворог почав менше застосовувати авіаційну компоненту і за минулу добу авіаударів не завдавав.

Читайте: Ситуація на Харківщині незмінна: лінія фронту нерухома. Щодня відбуваються боєзіткнення з ворогом, - командир батальйону "Ахіллес" Федоренко

Ситуація у Курській області РФ

Як повідомлялося, у вівторок, 6 серпня, Міністерство оборони РФ заявило, що в Курській області тривають бої. Туди загарбники стягують резерви.

Влада Курської області заявила про "спроби прориву кордону".

Згодом Міноборони РФ запевнило, що просування ЗСУ вглиб території РФ у Курській області немає.

У мережі було опубліковано відео, на якому група російських військовополонених йде під конвоєм дорогою в Курській області РФ

Диктатор Володимир Путін назвав події "черговою масштабною провокацією".

Наразі українська сторона офіційно не коментує ситуацію.

Дивіться: Бійці 53-ї ОМБр ударом дрона-камікадзе "зняли" ворожий прапор у селищі Нью-Йорк та підняли український стяг. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17216) Харківщина (6054) бойові дії (3701)


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Топ коментарі
+6
Так для настрою....
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08.08.2024 13:42
+5
А навіщо їм зменшувати? Верещучка вже збовтнула ,що увесь шухер на Курщині по плану генштабу лише на 10 діб.
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08.08.2024 13:28
+5
чим?

1) Ми мали відтягнути їх резерви. Не вийшло.
2) курська АЕС? Дуже далеко й не ті сили.
3) ми то все одно потім підемо з курщини добровільно (це все таки міжнародно визнана територія параші).
4) а кацапи з наших земель підуть тільки вперед ногами. Їм насрати що там в курську. Їм треба Покровськ, Торецьк, Часів Яр. Якщо (у нашому випадку - коли) вони їх захоплять - їх хрін звідти виженеш вже, вгризаються мертвою хваткою.

єдина логіка що я бачу - це якщо виявиться, що кацапи планували наступ на Сумщину, а ми не дали цьому статись. Якщо ж це не так - то для мене це Кринки 2
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08.08.2024 13:59
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Кацапам же гірше 🤷
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08.08.2024 13:25 Відповісти
чим?

1) Ми мали відтягнути їх резерви. Не вийшло.
2) курська АЕС? Дуже далеко й не ті сили.
3) ми то все одно потім підемо з курщини добровільно (це все таки міжнародно визнана територія параші).
4) а кацапи з наших земель підуть тільки вперед ногами. Їм насрати що там в курську. Їм треба Покровськ, Торецьк, Часів Яр. Якщо (у нашому випадку - коли) вони їх захоплять - їх хрін звідти виженеш вже, вгризаються мертвою хваткою.

єдина логіка що я бачу - це якщо виявиться, що кацапи планували наступ на Сумщину, а ми не дали цьому статись. Якщо ж це не так - то для мене це Кринки 2
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08.08.2024 13:59 Відповісти
Підемо, якщо це дійсно "ми". А якщо не ми то і іти немає кому
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08.08.2024 14:41 Відповісти
До курської АЕС 30км залишилось
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08.08.2024 20:03 Відповісти
Прекрасна диванна аналітика.
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09.08.2024 07:54 Відповісти
Це може погано закінчитись для ворога. Паулюс підтвердить.
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08.08.2024 13:26 Відповісти
"Вперше після Другої світової війни армія іншої країни вторглася до росії" - Bloomberg
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08.08.2024 13:43 Відповісти
Отож ... І на Донецькому також.

В них м'яса вистачає.
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08.08.2024 13:27 Відповісти
А навіщо їм зменшувати? Верещучка вже збовтнула ,що увесь шухер на Курщині по плану генштабу лише на 10 діб.
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08.08.2024 13:28 Відповісти
вереСучку ще за це не кастрували?
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08.08.2024 13:44 Відповісти
Да срати путя хотів на Курськ, та Бєлгород. От, якщо б на мацкву, або пітер пішло наше військо, тоді б щось булоб.
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08.08.2024 13:29 Відповісти
А що б було б? На Варонєж нарешті скинули б ядрьону бонбу?
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08.08.2024 13:34 Відповісти
На Київ.
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08.08.2024 14:06 Відповісти
Там вже все загидили рюзге міром,вже не цікаво.А от Україна достатньо очищена від їхнього духу
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08.08.2024 14:08 Відповісти
Без свого Гудеріана це неможливо.
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08.08.2024 14:19 Відповісти
А мали б ?
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08.08.2024 13:33 Відповісти
Тут на форумі досить багато експертів стверджували, що саме для відтягування сил рашистів з фронту в Україні це і було задумано.
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08.08.2024 14:09 Відповісти
я все розумію, туман війни, все таке.

але, просте хлопське питання, навіщо ми полізли такими силами у суджу?

полонених назбирати та місцевих манкуртів полякати?
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08.08.2024 13:37 Відповісти
"навіщо ми полізли"

Туди не полізли, а зайшли невідомі добрі люди, як каже Стерненко. І хто це "ми" ? Ти особисто-дома на дивані.
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08.08.2024 15:04 Відповісти
та, куда там мені.

от ти, особисто, зайшов, разом зі стерненком. до речі, найліпшого друга майбутнього президента притули.
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08.08.2024 15:11 Відповісти
На відміну від тебе, я не казав, що "ми" кудись там "полізли".
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08.08.2024 15:15 Відповісти
бачиш різницю?

я, казав.

а, тобі, стерненко не дозволяє.
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08.08.2024 15:22 Відповісти
невже такі очевидні речі для когось стали одкровенням?
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08.08.2024 13:39 Відповісти
Так для настрою....
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08.08.2024 13:42 Відповісти
висірану мало хаймарсів? вчора над головою два атакамси пролетіло в напрямку Суджі.
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08.08.2024 13:56 Відповісти
а це тому що вам тупим зелебобам пояснювали...що у кацапів Харківщина це групасівер а курськ це групаюг.....
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08.08.2024 13:57 Відповісти
Вони мабуть здивувалися, що пішли по Їхнім граблям 2022 року. Коли їх колони били на марші.
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08.08.2024 14:16 Відповісти
Зрозуміло, що не зменшують.

Бо треба було робити цей рейд у білгородську волость, по тилах вовчанського угрупування кацапів. Перерізати логістику, в ідеалі - брати все угрупування в оточення.

А так нахіба їм щось зменшувати?
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08.08.2024 14:21 Відповісти
Не трудно догадаться было это! Кацапы прут с 10 мая, медленно, но прут. Ресурса у них много. А наскок на СуДжу? Так РДК уже давно ходили в **********, год назад. Сразу тогда намекал--- с цветами и караваем не выйдут на встречу. И не вышли. И здесь тоже самое! Тогда зачем?
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08.08.2024 19:02 Відповісти
 
 