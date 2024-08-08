Окупанти не зменшують угруповання на Харківщині попри події в Курській області, - ОТУ "Харків"

Російські окупаційні війська продовжують ротацію на Харківщині, події в Курській області РФ не вплинули на кількісний склад рашистів на цьому напрямку.

Про це заявив речник Оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" Віталій Саранцев, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На напрямку населеного пункту Вовчанськ ворог уже провів ротацію особового складу, він завів новий підрозділ з Луганської області. Також проводить внутрішні ротації, задіює особовий склад, який раніше знаходився на другому ешелоні. Таким чином, не дивлячись на всі події, противник продовжує намагатися штурмувати наші позиції. Якщо говорити про якесь зменшення особового складу, то наразі ми цього не відмічаємо", - зазначив він.

За словами Саранцева, штурмова активність окупантів на Харківщині дещо знизилась, але спостерігається збільшення кількості обстрілів.

Речник додав, що ворог не змінив своєї цілі щодо окупації Вовчанська та планів просуватися далі.

Наразі війська РФ намагаються розширювати зону контролю в самому населеному пункті та просуватись по флангах. Водночас ворог почав менше застосовувати авіаційну компоненту і за минулу добу авіаударів не завдавав.

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Ситуація у Курській області РФ

Як повідомлялося, у вівторок, 6 серпня, Міністерство оборони РФ заявило, що в Курській області тривають бої. Туди загарбники стягують резерви.

Влада Курської області заявила про "спроби прориву кордону".

Згодом Міноборони РФ запевнило, що просування ЗСУ вглиб території РФ у Курській області немає.

У мережі було опубліковано відео, на якому група російських військовополонених йде під конвоєм дорогою в Курській області РФ

Диктатор Володимир Путін назвав події "черговою масштабною провокацією".

Наразі українська сторона офіційно не коментує ситуацію.

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