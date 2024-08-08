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Новости Война
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Оккупанты не уменьшают группировку на Харьковщине, несмотря на события в Курской области, - ОТГ "Харьков"

Ситуація в Курській області РФ не вплинула на кількість окупантів у Харківській області

Российские оккупационные войска продолжают ротацию на Харьковщине, события в Курской области РФ не повлияли на количественный состав рашистов на этом направлении.

Об этом заявил спикер Оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Виталий Саранцев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На направлении населенного пункта Волчанск враг уже провел ротацию личного состава, он завел новое подразделение из Луганской области. Также проводит внутренние ротации, задействует личный состав, который ранее находился на втором эшелоне. Таким образом, несмотря на все события, противник продолжает пытаться штурмовать наши позиции. Если говорить о каком-то уменьшении личного состава, то пока мы этого не отмечаем", - отметил он.

По словам Саранцева, штурмовая активность оккупантов на Харьковщине несколько снизилась, но наблюдается увеличение количества обстрелов.

Спикер добавил, что враг не изменил своей цели по оккупации Волчанска и планов продвигаться дальше.

Сейчас войска РФ пытаются расширять зону контроля в самом населенном пункте и продвигаться по флангам. В то же время враг начал меньше применять авиационную компоненту и за минувшие сутки авиаударов не наносил.

Читайте: Ситуация на Харьковщине неизменна: линия фронта неподвижна. Ежедневно происходят боестолкновения с врагом, - командир батальона "Ахиллес" Федоренко

Ситуация в Курской области РФ

Как сообщалось, во вторник, 6 августа, Министерство обороны РФ заявило, что в Курской области продолжаются бои. Туда захватчики стягивают резервы.

Власти Курской области заявили о "попытках прорыва границы".

Впоследствии Минобороны РФ заверило, что продвижения ВСУ вглубь территории РФ в Курской области нет.

В сети было опубликовано видео, на котором группа российских военнопленных идет под конвоем по дороге в Курской области РФ

Диктатор Владимир Путин назвал произошедшее "очередной масштабной провокацией".

Сейчас украинская сторона официально не комментирует ситуацию.

Также читайте: Герасимов пообещал Путину выйти на госграницы РФ в Курской области

Автор: 

армия РФ (19067) Харьковщина (5577) боевые действия (3946)


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Топ комментарии
+6
Так для настрою....
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08.08.2024 13:42
+5
А навіщо їм зменшувати? Верещучка вже збовтнула ,що увесь шухер на Курщині по плану генштабу лише на 10 діб.
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08.08.2024 13:28
+5
чим?

1) Ми мали відтягнути їх резерви. Не вийшло.
2) курська АЕС? Дуже далеко й не ті сили.
3) ми то все одно потім підемо з курщини добровільно (це все таки міжнародно визнана територія параші).
4) а кацапи з наших земель підуть тільки вперед ногами. Їм насрати що там в курську. Їм треба Покровськ, Торецьк, Часів Яр. Якщо (у нашому випадку - коли) вони їх захоплять - їх хрін звідти виженеш вже, вгризаються мертвою хваткою.

єдина логіка що я бачу - це якщо виявиться, що кацапи планували наступ на Сумщину, а ми не дали цьому статись. Якщо ж це не так - то для мене це Кринки 2
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08.08.2024 13:59
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Правила форума Совет форумчан
Кацапам же гірше 🤷
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08.08.2024 13:25 Ответить
чим?

1) Ми мали відтягнути їх резерви. Не вийшло.
2) курська АЕС? Дуже далеко й не ті сили.
3) ми то все одно потім підемо з курщини добровільно (це все таки міжнародно визнана територія параші).
4) а кацапи з наших земель підуть тільки вперед ногами. Їм насрати що там в курську. Їм треба Покровськ, Торецьк, Часів Яр. Якщо (у нашому випадку - коли) вони їх захоплять - їх хрін звідти виженеш вже, вгризаються мертвою хваткою.

єдина логіка що я бачу - це якщо виявиться, що кацапи планували наступ на Сумщину, а ми не дали цьому статись. Якщо ж це не так - то для мене це Кринки 2
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08.08.2024 13:59 Ответить
Підемо, якщо це дійсно "ми". А якщо не ми то і іти немає кому
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08.08.2024 14:41 Ответить
До курської АЕС 30км залишилось
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08.08.2024 20:03 Ответить
Прекрасна диванна аналітика.
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09.08.2024 07:54 Ответить
Це може погано закінчитись для ворога. Паулюс підтвердить.
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08.08.2024 13:26 Ответить
"Вперше після Другої світової війни армія іншої країни вторглася до росії" - Bloomberg
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08.08.2024 13:43 Ответить
Отож ... І на Донецькому також.

В них м'яса вистачає.
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08.08.2024 13:27 Ответить
А навіщо їм зменшувати? Верещучка вже збовтнула ,що увесь шухер на Курщині по плану генштабу лише на 10 діб.
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08.08.2024 13:28 Ответить
вереСучку ще за це не кастрували?
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08.08.2024 13:44 Ответить
Да срати путя хотів на Курськ, та Бєлгород. От, якщо б на мацкву, або пітер пішло наше військо, тоді б щось булоб.
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08.08.2024 13:29 Ответить
А що б було б? На Варонєж нарешті скинули б ядрьону бонбу?
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08.08.2024 13:34 Ответить
На Київ.
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08.08.2024 14:06 Ответить
Там вже все загидили рюзге міром,вже не цікаво.А от Україна достатньо очищена від їхнього духу
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08.08.2024 14:08 Ответить
Без свого Гудеріана це неможливо.
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08.08.2024 14:19 Ответить
А мали б ?
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08.08.2024 13:33 Ответить
Тут на форумі досить багато експертів стверджували, що саме для відтягування сил рашистів з фронту в Україні це і було задумано.
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08.08.2024 14:09 Ответить
я все розумію, туман війни, все таке.

але, просте хлопське питання, навіщо ми полізли такими силами у суджу?

полонених назбирати та місцевих манкуртів полякати?
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08.08.2024 13:37 Ответить
"навіщо ми полізли"

Туди не полізли, а зайшли невідомі добрі люди, як каже Стерненко. І хто це "ми" ? Ти особисто-дома на дивані.
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08.08.2024 15:04 Ответить
та, куда там мені.

от ти, особисто, зайшов, разом зі стерненком. до речі, найліпшого друга майбутнього президента притули.
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08.08.2024 15:11 Ответить
На відміну від тебе, я не казав, що "ми" кудись там "полізли".
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08.08.2024 15:15 Ответить
бачиш різницю?

я, казав.

а, тобі, стерненко не дозволяє.
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08.08.2024 15:22 Ответить
невже такі очевидні речі для когось стали одкровенням?
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08.08.2024 13:39 Ответить
Так для настрою....
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08.08.2024 13:42 Ответить
висірану мало хаймарсів? вчора над головою два атакамси пролетіло в напрямку Суджі.
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08.08.2024 13:56 Ответить
а це тому що вам тупим зелебобам пояснювали...що у кацапів Харківщина це групасівер а курськ це групаюг.....
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08.08.2024 13:57 Ответить
Вони мабуть здивувалися, що пішли по Їхнім граблям 2022 року. Коли їх колони били на марші.
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08.08.2024 14:16 Ответить
Зрозуміло, що не зменшують.

Бо треба було робити цей рейд у білгородську волость, по тилах вовчанського угрупування кацапів. Перерізати логістику, в ідеалі - брати все угрупування в оточення.

А так нахіба їм щось зменшувати?
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08.08.2024 14:21 Ответить
Не трудно догадаться было это! Кацапы прут с 10 мая, медленно, но прут. Ресурса у них много. А наскок на СуДжу? Так РДК уже давно ходили в **********, год назад. Сразу тогда намекал--- с цветами и караваем не выйдут на встречу. И не вышли. И здесь тоже самое! Тогда зачем?
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08.08.2024 19:02 Ответить
 
 