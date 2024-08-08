Оккупанты не уменьшают группировку на Харьковщине, несмотря на события в Курской области, - ОТГ "Харьков"

Российские оккупационные войска продолжают ротацию на Харьковщине, события в Курской области РФ не повлияли на количественный состав рашистов на этом направлении.

Об этом заявил спикер Оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Виталий Саранцев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На направлении населенного пункта Волчанск враг уже провел ротацию личного состава, он завел новое подразделение из Луганской области. Также проводит внутренние ротации, задействует личный состав, который ранее находился на втором эшелоне. Таким образом, несмотря на все события, противник продолжает пытаться штурмовать наши позиции. Если говорить о каком-то уменьшении личного состава, то пока мы этого не отмечаем", - отметил он.

По словам Саранцева, штурмовая активность оккупантов на Харьковщине несколько снизилась, но наблюдается увеличение количества обстрелов.

Спикер добавил, что враг не изменил своей цели по оккупации Волчанска и планов продвигаться дальше.

Сейчас войска РФ пытаются расширять зону контроля в самом населенном пункте и продвигаться по флангам. В то же время враг начал меньше применять авиационную компоненту и за минувшие сутки авиаударов не наносил.

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Ситуация в Курской области РФ

Как сообщалось, во вторник, 6 августа, Министерство обороны РФ заявило, что в Курской области продолжаются бои. Туда захватчики стягивают резервы.

Власти Курской области заявили о "попытках прорыва границы".

Впоследствии Минобороны РФ заверило, что продвижения ВСУ вглубь территории РФ в Курской области нет.

В сети было опубликовано видео, на котором группа российских военнопленных идет под конвоем по дороге в Курской области РФ

Диктатор Владимир Путин назвал произошедшее "очередной масштабной провокацией".

Сейчас украинская сторона официально не комментирует ситуацию.

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