Ситуация на Харьковщине неизменна: линия фронта неподвижна. Каждый день происходят боестолкновения с врагом, - командир батальона "Ахіллес" Федоренко
На Харьковщине задача для врага не изменилась: он планирует максимально приблизиться к границам Харькова.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Громадського радіо" рассказал командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахіллес" 92-й ОШБр Юрий Федоренко.
"Я иногда смотрю, что происходит в инфопространстве. Периодически на Харьковщине все нормально, а тут оп - все снова плохо. На самом деле для противника задача не изменилась - совершать ударные действия в направлении Стрилеча-Липцы, максимально приблизиться к границам города Харькова. Так же никто не снимал задачу оккупировать Волчанск и продвигаться дальше в тыл группировки украинских войск на Купянщине. Все, что отделяет врага от выполнения, - украинские воины, которые ювелирно выполняют задачи. У нас каждый день происходят боевые столкновения. Но в последнее время успеха у врага нет. К сожалению, есть некоторые переходные позиции. Но линия фронта пока неподвижна", - подчеркнул Федоренко
Командир батальйона "Ахіллеса" отмечает, что противник серьезно занимается Харьковщиной. ДРГ постоянно проводят разведку и пытаются найти "белые пятна" в обороне.
Напомним, по информации ОТГ "Харків", в районе Глубокого враг готовится к наступательным действиям, усилил передовые позиции.
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@ "Сили оборони мають незначні успіхи на Донеччині. Вони змогли відбити позиції в районі Часового Яру і демонструють просування... зазначається, що 7 серпня українські захисники відбили окремі позиції поблизу Часового Яру, а геолокаційні кадри показують, що Сили оборони незначно просунулися через канал Сіверський Донець - Донбас і відновили деякі позиції у лісництві Ступки Голубовські 2 на південь від Часового Яру."