Ситуація на Харківщині незмінна: лінія фронту нерухома. Щодня відбуваються боєзіткнення з ворогом, - командир батальйону "Ахіллес" Федоренко
На Харківщині завдання для ворога не змінилося: він планує максимально наблизитися до меж Харкова.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Громадського радіо" розповів командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї ОШБр Юрій Федоренко.
"Я інколи дивлюся, що відбувається в інфопросторі. Періодично на Харківщині все нормально, а тут оп - все знову погано. Насправді для противника завдання не змінилося - вчиняти ударні дії в напрямку Стрілеча-Липці, максимально наблизитися до меж міста Харкова. Так само ніхто не знімав задачу окупувати Вовчанськ і просуватися далі в тил угрупування українських військ на Купʼянщині. Все, що відділяє ворога від виконання - українські воїни, які ювелірно виконують задачі. У нас кожного дня відбуваються бойові зіткнення. Але останнім часом успіху у ворога немає. На жаль, є деякі перехідні позиції. Але лінія фронту наразі є нерухомою", - наголосив Федоренко
Командир "Ахіллесу" зазначає, що противник серйозно займається Харківщиною. ДРГ постійно проводять розвідку та намагаються знайти "білі плями" в обороні.
Нагадаємо, за інформацією ОТУ "Харків", у районі Глибокого ворог готується до наступальних дій, посилив передові позиції.
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@ "Сили оборони мають незначні успіхи на Донеччині. Вони змогли відбити позиції в районі Часового Яру і демонструють просування... зазначається, що 7 серпня українські захисники відбили окремі позиції поблизу Часового Яру, а геолокаційні кадри показують, що Сили оборони незначно просунулися через канал Сіверський Донець - Донбас і відновили деякі позиції у лісництві Ступки Голубовські 2 на південь від Часового Яру."