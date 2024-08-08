88 тисяч громадян оновили свої дані через Резерв+ за кордоном, - Міноборони

Приблизно 88 тисяч військовозобов‘язаних оновили військово-облікові дані за кордоном. Загалом близько 3,3 мільйона українців оновили дані через застосунок Резерв+.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську правду", про це розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

"Станом на 6 серпня близько 3,3 мільйона користувачів оновили дані через застосунок "Резерв+". Серед них – орієнтовно 88 тисяч громадян – за кордоном. Ще 1,83 мільйона оновили дані через ЦНАП і майже 620 тисяч – через ТЦК"", - зазначила Черногоренко.

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Нагадаємо, новий закон про мобілізацію, який кілька місяців тому ухвалила Рада, зобов'язав усіх військовозобов'язаних із 18 травня впродовж 60 днів оновити свої військово-облікові дані.

Станом на 17 липня 2024 року через "Резерв+" військово-облікові дані оновили 3,3 млн громадян України.

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко попередила про те, що росіяни розповсюджують підробки "Резерв+", які можуть збирати персональні дані користувачів.