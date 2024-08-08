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88 тисяч громадян оновили свої дані через Резерв+ за кордоном, - Міноборони

Через Резерв+ за кордоном оновили свої дані 88 тисяч громадян

Приблизно  88 тисяч військовозобов‘язаних оновили військово-облікові дані за кордоном. Загалом близько 3,3 мільйона українців оновили дані через застосунок Резерв+.

Як повідомляє Цензор.НЕТ  із посиланням на "Українську правду", про це розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

"Станом на 6 серпня близько 3,3 мільйона користувачів оновили дані через застосунок "Резерв+". Серед них – орієнтовно 88 тисяч громадян – за кордоном. Ще 1,83 мільйона оновили дані через ЦНАП і майже 620 тисяч – через ТЦК"", - зазначила Черногоренко.

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Нагадаємо, новий закон про мобілізацію, який кілька місяців тому ухвалила Рада, зобов'язав усіх військовозобов'язаних із 18 травня впродовж 60 днів оновити свої військово-облікові дані.

Станом на 17 липня 2024 року через "Резерв+" військово-облікові дані оновили 3,3 млн громадян України.

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко попередила про те, що росіяни розповсюджують підробки "Резерв+", які можуть збирати персональні дані користувачів.

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Це через ту програмку котру вже рашисти давно зломали. Цікава буде статистика. Від фсб.
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08.08.2024 15:46 Відповісти
А тим, хто за кордоном, ТЦК будуть штрафи виписувати в гривні чи вже у євро?
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08.08.2024 16:03 Відповісти
В местных тугриках. Не все в ЕС сидят, некоторые в Зимбабве.
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08.08.2024 16:36 Відповісти
ось мені теж цікаво, як крисчанам, лугандонам, даунбассеровцям у рублях ? ))
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08.08.2024 18:39 Відповісти
У них вже паспорти з курячими лапками, у тих хто ще не закобздонився.
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08.08.2024 18:42 Відповісти
Рукожопи, в мене після американскої адреси підтягнулася українська і ніякий сапорт не може змінити на американську.
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08.08.2024 20:24 Відповісти
 
 