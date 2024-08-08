УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4236 відвідувачів онлайн
Новини
3 731 41

Трансформуємо українське військо в армію майбутнього. Наша мета - технологічна перевага над ворогом 10 до 1, - Міноборони

Трансформації в ЗСУ

Україна наразі трансформує своє військо в армію майбутнього. 

Про це заявила заступниця міністра оборони України з цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми трансформуємо українське військо в армію майбутнього. Наша мета - технологічна перевага над ворогом 10 до 1. І це можливо тільки завдяки асиметричним рішенням. Цифровим сервісам, які дбають про захисників і захисниць, які дають їм змогу почуватися гідно і знищувати ворога ефективно", - сказала Черногоренко на презентації застосунку "Армія+".

За словами заступниці міністра, з цією метою "ми прибираємо все зайве, що стримує розвиток нашої армії", зокрема журнали обліку, паперові рапорти, які губляться, відсутність прозорого зворотного зв'язку між державою і воїном.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міноборони скасує 11 паперових журналів, які зараз потрібно вести у підрозділах ЗСУ

Як повідомлялося, сьогодні в Україні запустили застосунок для військових "Армія+": він значно спростить паперову роботу

Автор: 

Міноборони (7307) диджиталізація (275) Черногоренко Катерина (121)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+14
Зразу перестаньте красти, прийміть нормальне законодавтсво і перестаньте брехати а потім гоіоріть якісь зміни, все їхнє зменшення документообігу де юре перетворюються в де факто його збільшення
показати весь коментар
08.08.2024 16:26
+10
мільярд дерев трильярд дронів літаків панастроім і бамбіть усіх порвем на 10 років вперед дєржитє мєня семеро
показати весь коментар
08.08.2024 16:33
+8
Вони там 100% щось вживають. Застосунок точно допоможе перемогти...
показати весь коментар
08.08.2024 16:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зразу перестаньте красти, прийміть нормальне законодавтсво і перестаньте брехати а потім гоіоріть якісь зміни, все їхнє зменшення документообігу де юре перетворюються в де факто його збільшення
показати весь коментар
08.08.2024 16:26 Відповісти
вау !!!ЗЄльоні що, патронний завод відкрили ?

разухарілісь, як то кажуть кацапи....
показати весь коментар
08.08.2024 17:20 Відповісти
Трансформуватись треба було 30 років тому.
показати весь коментар
08.08.2024 16:28 Відповісти
по ходу це вони планують 18 річних погнати на війну
показати весь коментар
08.08.2024 16:31 Відповісти
- посміялися всім взводом ...

Підказка для пані Черногоренко - просто звільніть з ГШ сотню підстаркуватих генералів - і все
показати весь коментар
08.08.2024 16:32 Відповісти
Катерині Черногоренко кіздабольній трансформаторші присвячується:

Катерино вiдчини но,

Катерино встань но,

Дай но iсти дай но пити,

Як то буде файно.

Катерина вiдчинила,

Катерина встала,

Дала iсти, дала пити

Ще й поцiлувала.

Я до тоi Катерини

Не пiду нiколи,

Бо до неi хлопцi ходять,

Як дiти до школи.
показати весь коментар
08.08.2024 17:25 Відповісти
вже звільнили !

півтора десятка топ- панів Генералів (підстаркуватих):

Залужного, Муженка, Шапталу, Павловського, Забродського, Марченка,
Кривоноса.....

шо, плять, курви ЗЄльоні, перейшли в наступлєніє ?
показати весь коментар
08.08.2024 17:29 Відповісти
Новин не читаєш ? Перейшли !

І цілком успішно - за 2 доби , майже без втрат , зайняли територію в 10 разів більшу , а ніж рік тому під Работином
показати весь коментар
08.08.2024 18:30 Відповісти
мільярд дерев трильярд дронів літаків панастроім і бамбіть усіх порвем на 10 років вперед дєржитє мєня семеро
показати весь коментар
08.08.2024 16:33 Відповісти
Оо, скільки пафосу
показати весь коментар
08.08.2024 16:34 Відповісти
Вони там 100% щось вживають. Застосунок точно допоможе перемогти...
показати весь коментар
08.08.2024 16:34 Відповісти
а чому не 17 за одне?
показати весь коментар
08.08.2024 16:34 Відповісти
Все зайве -це агентура козиря і рос.проект сн.

В противному разі,цю трансформацію перетворять на щось подібне тцк теперішнє,яке з жахом і огидою сприймають,як в країні,так і закордоном.
показати весь коментар
08.08.2024 16:34 Відповісти
Натякають, що крастимуть технологічніше?
показати весь коментар
08.08.2024 16:34 Відповісти
Виступи зв сцени з правильними гаслами, не означає автоматичне їхнє виконання після оплесків. Особливо у кварталістів, які це доказали всьому світу.
показати весь коментар
08.08.2024 16:34 Відповісти
А до них все виконувалося? Для того, щоб виконувалося обіцяне, треба змінити корупційну олігархїчну систему, яка до цього часу непогано себе почуває. 32 роки обіцянки не виконуються. Змінювати треба не очільників, а систему.
показати весь коментар
08.08.2024 16:38 Відповісти
А це нові трансформатори...
показати весь коментар
08.08.2024 16:35 Відповісти
Запустіть гру, де резнікофф лове яйця. Буде хітом.
показати весь коментар
08.08.2024 16:35 Відповісти
дрони купіть на торецький напрямок, рехворматори...
показати весь коментар
08.08.2024 16:37 Відповісти
Та хай спочатку труси військовим куплять та
показати весь коментар
08.08.2024 17:54 Відповісти
огласіте пста прайси трансформаторів! ))
показати весь коментар
08.08.2024 16:37 Відповісти
Блюванув
показати весь коментар
08.08.2024 16:37 Відповісти
Черговий "мільярд дерев" з "мільйоном дронів"!

Е-бабуся + Е-резерв

показати весь коментар
08.08.2024 16:37 Відповісти
Е-трансформація
показати весь коментар
08.08.2024 16:58 Відповісти
мільйон "бабусяфонів"...мільйон дерев...мільйон дронів....трансформуємо, ****! Потужно!
показати весь коментар
08.08.2024 16:38 Відповісти
цур вас, геть не нотуєте виступи найзеличнішого .ідора бо мульярд зе!дерев.
показати весь коментар
08.08.2024 16:59 Відповісти
ЗЕЛЕНІ ГНИДИ В СМАРТФОНІ
показати весь коментар
08.08.2024 16:42 Відповісти
це в розумінні що красти більше будете...зелена мразото....
показати весь коментар
08.08.2024 16:48 Відповісти
Ми давно знаємо, як брюки трансформуються в елегантні шорти.
показати весь коментар
08.08.2024 17:02 Відповісти
На жаль за часів членограя наша армія стала переважати армію супротивника хіба що по рівню корупціі та розмірам крадівництва.....
показати весь коментар
08.08.2024 17:09 Відповісти
технологическое преимущество над врагом - яйка по 17 🤣🤣🤣
показати весь коментар
08.08.2024 17:24 Відповісти
Посадовці завжди розкрадали гроші виключно під благородну мету. Й чиновники міноборони тут не виняток.

А поки цей процес триває, цвинтарі заповнюються мобілізованими піхотинцями віку 40+, які не вписувалися у пАтужну концепцію розвитку.
показати весь коментар
08.08.2024 17:28 Відповісти
трансформаторы разворовали уже? трансформировать не чем
показати весь коментар
08.08.2024 17:38 Відповісти
Вы хоть до паритета дойдите. Задолбали с этими лозунгами для особо одаренных
показати весь коментар
08.08.2024 17:42 Відповісти
Для кого вони пишуть цю хєрню? З кожного утюга говорять що наша армія (яка трошки відродилася на початку війни) зараз успішно крокує назад в совдепію, а ці упоротиши продовжують своє пропагандонство.
показати весь коментар
08.08.2024 17:54 Відповісти
Да ладно . Яйца по 17 гривен тоже входят в эту программу ? Ничего хорошего от Зе шоблы ожидать НЕ приходится. Они только воровать способны . Даже падонки на ахмадете хотели нажиться .
показати весь коментар
08.08.2024 18:12 Відповісти
Як стало одразу легко. Добре шо хоть українське військо дишилось зама міністра - адвокатші - були б всі військові - адвокати. Їба.....им нема покою - надайте краще вісім військовим аптечки за рахунок мо України та однострій - бо ринки вже скоро луснуть від грошей військових на покупках однострію..
показати весь коментар
08.08.2024 18:31 Відповісти
І буде дислокуватись на Космодромі серед мільярда дерев!
показати весь коментар
08.08.2024 18:37 Відповісти
А миллиард деревьев будут поливать миллиард дронов, все по натовским стандартам
показати весь коментар
08.08.2024 18:46 Відповісти
Лаптєрогая деспотія під санкціями клепає десятки номенклатури озброєнь. Цифрова синагога таврує отару на продаж і клянчить зброю по індустріально розвинених закордонах.
показати весь коментар
08.08.2024 21:13 Відповісти
 
 