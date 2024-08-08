Трансформуємо українське військо в армію майбутнього. Наша мета - технологічна перевага над ворогом 10 до 1, - Міноборони
Україна наразі трансформує своє військо в армію майбутнього.
Про це заявила заступниця міністра оборони України з цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми трансформуємо українське військо в армію майбутнього. Наша мета - технологічна перевага над ворогом 10 до 1. І це можливо тільки завдяки асиметричним рішенням. Цифровим сервісам, які дбають про захисників і захисниць, які дають їм змогу почуватися гідно і знищувати ворога ефективно", - сказала Черногоренко на презентації застосунку "Армія+".
За словами заступниці міністра, з цією метою "ми прибираємо все зайве, що стримує розвиток нашої армії", зокрема журнали обліку, паперові рапорти, які губляться, відсутність прозорого зворотного зв'язку між державою і воїном.
Як повідомлялося, сьогодні в Україні запустили застосунок для військових "Армія+": він значно спростить паперову роботу
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разухарілісь, як то кажуть кацапи....
Підказка для пані Черногоренко - просто звільніть з ГШ сотню підстаркуватих генералів - і все
Катерино вiдчини но,
Катерино встань но,
Дай но iсти дай но пити,
Як то буде файно.
Катерина вiдчинила,
Катерина встала,
Дала iсти, дала пити
Ще й поцiлувала.
Я до тоi Катерини
Не пiду нiколи,
Бо до неi хлопцi ходять,
Як дiти до школи.
півтора десятка топ- панів Генералів (підстаркуватих):
Залужного, Муженка, Шапталу, Павловського, Забродського, Марченка,
Кривоноса.....
шо, плять, курви ЗЄльоні, перейшли в наступлєніє ?
І цілком успішно - за 2 доби , майже без втрат , зайняли територію в 10 разів більшу , а ніж рік тому під Работином
В противному разі,цю трансформацію перетворять на щось подібне тцк теперішнє,яке з жахом і огидою сприймають,як в країні,так і закордоном.
Е-бабуся + Е-резерв
А поки цей процес триває, цвинтарі заповнюються мобілізованими піхотинцями віку 40+, які не вписувалися у пАтужну концепцію розвитку.