Трансформуємо українське військо в армію майбутнього. Наша мета - технологічна перевага над ворогом 10 до 1, - Міноборони

Україна наразі трансформує своє військо в армію майбутнього.

Про це заявила заступниця міністра оборони України з цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми трансформуємо українське військо в армію майбутнього. Наша мета - технологічна перевага над ворогом 10 до 1. І це можливо тільки завдяки асиметричним рішенням. Цифровим сервісам, які дбають про захисників і захисниць, які дають їм змогу почуватися гідно і знищувати ворога ефективно", - сказала Черногоренко на презентації застосунку "Армія+".

За словами заступниці міністра, з цією метою "ми прибираємо все зайве, що стримує розвиток нашої армії", зокрема журнали обліку, паперові рапорти, які губляться, відсутність прозорого зворотного зв'язку між державою і воїном.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міноборони скасує 11 паперових журналів, які зараз потрібно вести у підрозділах ЗСУ

Як повідомлялося, сьогодні в Україні запустили застосунок для військових "Армія+": він значно спростить паперову роботу