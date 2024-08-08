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Усі бачать, що українська армія вміє дивувати та досягати результатів, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський на тлі подій у Курській області РФ заявив, що українська армія вміє дивувати.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив під час презентації застосунку "Армія+".

"Зараз передусім я звертаюсь до наших українських воїнів, солдатів, сержантів, офіцерів та генералів. Усі бачать, що українська армія вміє дивувати. І вміє досягати результатів. Це демонструє поле бою, де наші воїни не лише вистояли проти переважаючої сили окупантів, але й знищують його так, як це потрібно для захисту України", - сказав президент.

"Це робить сміливість наших людей та абсолютне природнє прагнення українців знайти найкращий варіант дій. Українці у цій війні постійно навчаються нового. Новим зразкам зброї, ми можемо пишатися нашими результатами щодо застосування нової зброї", - наголосив Зеленський, додавши, що українська армія опановує і нові методи ведення війни.

Читайте: Зеленський зустрівся із двопартійною делегацією Палати представників Конгресу США: Ключове - ППО та зупинка спроб РФ подовжити війну. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Ситуація у Курській області РФ

Як повідомлялося, у вівторок, 6 серпня, Міністерство оборони РФ заявило, що в Курській області тривають бої. Туди загарбники стягують резерви.

Влада Курської області заявила про "спроби прориву кордону".

Згодом Міноборони РФ запевнило, що просування ЗСУ вглиб території РФ у Курській області немає.

У мережі було опубліковано відео, на якому група російських військовополонених йде під конвоєм дорогою в Курській області РФ

Диктатор Володимир Путін назвав події "черговою масштабною провокацією".

Наразі українська сторона офіційно не коментує ситуацію.

Читайте: Не бачу проблеми, якщо Україна застосує Leopard 2 для просування на території РФ, - голова комітету Бундестагу з оборони Фабер

Автор: 

армія (3767) Зеленський Володимир (23691) ЗСУ (7500)


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Топ коментарі
+26
ЗЕ-влада ТЕЖ "вміє дивувати":

У найскрутніші для країни часи не припиняють КРАСТИ, БРЕХАТИ, ТУПИТИ та НАХАБНІТИ!

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08.08.2024 16:39
+24
Армія вміє досягати результатів, а зелені потвори тільки красти вміють
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08.08.2024 16:39
+15
Звісно, це ти їх навчав стрибками в сторону від 4-ох повісток.
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08.08.2024 16:40
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Армія вміє досягати результатів, а зелені потвори тільки красти вміють
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08.08.2024 16:39 Відповісти
Головне не зажиратись, забрати 5-7 областей кацапії і досить.
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08.08.2024 16:42 Відповісти
Ги-ги...😁😂
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08.08.2024 18:12 Відповісти
вова, а тепер ти здивуй українців під Покровськом, Торецьком, Час. Яром, Кураховим !

здивуй фортифікаціями, які збережуть життя наших Воїнів, кіздапол ЗЄльоний !

.
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08.08.2024 17:03 Відповісти
А хто ти такий, щоб Президент звертав увагу на таки, як ти. Стань, спершу, хоч кимось.
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08.08.2024 20:04 Відповісти
Коли це вибори відбулися, що вава зєльонцькій на них переміг і замість самопроголошеного узурпатора став президентом, що про це ніхто не чув і не знає?
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09.08.2024 08:13 Відповісти
В 2019 були вибори. У підвалі живеш?
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09.08.2024 10:00 Відповісти
Хіба на виборах у 2019му його обрали довічним деспотом України? Ти рахувати вмієш до 5ти?

І не треба мені тут закидати про продовження повноважень, жодна стаття Конституції цього не передбачає. Те, чим намагався надурити всіх твій шеф, взагалі стосується передачі повноважень новообраному президенту після проведених виборів і оголошених їх результатів, що до твого узурпатора кремлівсько-зеленого ніяким боком не приткнеш, якби не хотілося.
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09.08.2024 21:21 Відповісти
Про продовження повноважень - не треба за мене додумувати. Я виходжу з нормальної логіки - нормальні вибори зараз провести неможливо.

Про вибори президента написано суперечливо. Про термін - написано. Але не написано про війну і як провордити вибори за таких умов. За 30 років твої шефи чомусь це не прописали, часу їм не вистачало, мабуть.

Тому вважаю, що у цьому питанні зеля все правильно робить.
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11.08.2024 08:33 Відповісти
Все можливо, не поширюйте фейки вашого зелі, уже проводили вибори під час війни у 2014 та 2019рр.
Війна це не привід щоб згортати демократію і державність, хіба що для деспотів і узурпаторів таких як зеля і вся шайка у вр.
Про вибори написано чітко й однозначно у ст. 103 КУ - жодних винятків. Як проводити вибори під час війни? Так само як у час миру, при тому, що більша територія України не окупована ворогом. Очевидно що певна кількість виборців не зможуть взяти участь у виборах з об'єктивних причин.
Вони не мої шефи, я за жодного з них, кацапських агентів, не пропагую на відміну від вас холопоротько- зелелюба.
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11.08.2024 09:56 Відповісти
У мене немає "мого зелі". Він такий самий мій як і ваш. І я дуже хочу, щоб зеля якнайшвидше пішов із влади. Але я не хочу, щоб це було під час війни. Не хочу. І будь-яка адекватна людина цього не хоче. До 2022 року не було війни, ви точно в підвалі не живете? То були військові дії у двох областях, але хіба можна порівняти масштаб руйнування країни та загибель і мирних та військових?

Щодо пропаганди - не несіть нісенітниці. І навчитеся хоч іноді включати мозок - якщо я не підтримую того, за кого на цьому сайті йде люта пропаганда, то це не означає, що я за Зелю. Він мені противний, так само як і всі попередники і я всіх би їх судив, була моя воля. Але я не при владі.

І що з того, якщо ст. 103 КУ не виконається? Сонце перестане вставати? Хто ж винний, що не прописали нормально конституцію? Про Верховну Раду написали, що виборів не буде під час війни, а про президента - ні. Чому? Я і Верховну Раду хочу поміняти. Але знову ж таки - після війни.

І через те, що невеликій купці людей хочеться просунути свого кандидата (який вже був при владі і боронь Господь цього кадру ще раз пустити до влади - Україна точно не витримає) ризикувати Україною та людьми я не хочу.
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11.08.2024 13:06 Відповісти
Він не мій однозначно, я до захоплення ним влади у 2019-му за допомогою того, за кого на цьому сайті йде люта пропаганда, не маю жодного відношення. Вони обоє для мене однакові.

Хотіти чи не хотіти виборів, проводити їх чи ні це не від вашого чи будь-кого іншого бажання залежить. Є норми Конституції, що забезпечують належне і стале функціонування держави в інтересах всього суспільства. Такі норми Конституції мають виконуватись понад усе, інакше ті, хто їх порушує вчиняють держпереворот та узурпують владу в неконституційний спосіб. Тоді в країні настане анархія і свавілля, прямо як зараз, коли зільц-фюрерок зі своїм гебнявим дєрмаком захопили всю владу в країні.

Військові дії хіба не під час війни проводять? Звісно до 22 року війна була меншого масштабу, але це все одно була війна. Той, рашен за кого тут люто пропагують навіть незаконно позбавив права голосу виборців сусідніх з окупованими регіонів.

Звісно це не означало б що ви за зелю, але ж ви його возвеличуєте і підтримуєте, тому і за.
Конституція не забороняє проводити вибори під час війни, ні президента, ні ВР. Там лише є заборона виборів до ВР під час воєнного стану, який не може діяти під час війни за ст. 106 КУ. І тут зеля нагадив, як гадить всюди за що береться, дивно як ще країна цього мілкого ворожого диверсанта витримує.

Війна взагалі не перешкода для проведення виборів на неокупованих територіях. Ви ж по лікарях, магазинам, перукарнях, поліціях, тцк, тощо ходите незалежно від війни, бо без цього ніяк вам не прожити. Так само для демократичної держави, яка не може функціонувати без виборів, інакше перетвориться у злочинну деспотію.

Той кандидат давно вже збитий льотчик і ніколи українці його більше не оберуть президентом, за це можна не хвилюватися.
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12.08.2024 02:31 Відповісти
Я вас зрозумів.
Але я маю на це запитання інші погляди.
Хоч я не юрист, але я розумію на чому ґрунтується право. І це зародилося в Англії. Так ось право ґрунтується на справедливості в першу чергу. Закони - це інструменти права, але не на обіг. І якщо закон поганий, чи небезпечний для суспільства, його не обов'язково виконувати. Так само будь-який суддя в нормальній країні може виходити не тільки з їхніх букв закону, але й з духу закону. Отже рішення судів іноді можуть виглядати неправильними з шторони букви закону.

Згадайте вибори 2004 року, коли Ющенко та Янукович вийшли до третього туру виборів, яких не було в конституції. Порушили конституцію - так. І що? Тому що цей варіант приніс користь народу. За вашою ж логікою потрібно було, щоб Янукович був президентом, якого формально, за законом, обрали. І пропишуть у конституції, що треба битися головою об стіни 3 рази на день - сподіваюся, ви ж не будете це марення виконувати. Крім того, у конституції багато чого написано, чомусь на це не звертають уваги, а от вибори - чомусь треба беззастережно дотримуватися закону.

Тому якщо розглядати вибори президента як мету, яку треба виконувати за будь-яких умов - ми можемо втратити країну швидше, ніж у війні з рашистами. Тому моя думка на цьому і ґрунтується і я виходжу з доцільності. А конституція в цьому випадку не є досконалим механізмом, який потрібно покращувати в майбутньому.
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12.08.2024 09:55 Відповісти
Те, що ви не юрист очевидно як білий день.
Третій тур у 2004 це умовна назва серед дилетантів. Де-юре 2й тур було визнано недійсним через масові фальсифікації, тому відбулося переголосування. Тут все чітко по закону. Крім того, Конституція не регулює процедури виборів (кі-сть турів в т.ч.). Не памятаю статті, але там вказано, що порядок проведення виборів встановлюється законом, - тобто КУ не регулює порядку проведення виборів, лише встановлює підстави проведення виборів, строк повноважень, тощо. Яника формально не обрали через фальсифікації. Однак чому за це нікого не посадили - ось це порушення Конституції, ККУ, що показує, що в Україні при владі 34 роки знаходяться відверті злочинці у формі організованого злочинного угруповання, які своїх посіпак не карають завдяки круговій поруці.
Не бачу жодної проблеми у виборах, лише одні переваги і плюси, навпаки у відсутності виборів є реальна загроза втрати країни через самопроголошених рашистських узурпаторів, які зараз при владі і роблять все можливе для знищення країни.
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14.08.2024 01:17 Відповісти
ЗЕ-влада ТЕЖ "вміє дивувати":

У найскрутніші для країни часи не припиняють КРАСТИ, БРЕХАТИ, ТУПИТИ та НАХАБНІТИ!

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08.08.2024 16:39 Відповісти
але ці тєлодвіженія ЗЄльоних для українців аж НІЯК НЕ ДИВИНА !
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08.08.2024 17:05 Відповісти
То хуцпа ...
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08.08.2024 18:26 Відповісти
Звісно, це ти їх навчав стрибками в сторону від 4-ох повісток.
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08.08.2024 16:40 Відповісти
Таке враження, що ЗСУ його здивували і він не знає, що робити з цим здивуванням.
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08.08.2024 16:41 Відповісти
Та він з початку повномасштабного здивований, досі в себе прийти не може
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08.08.2024 16:44 Відповісти
Тому й не втік.
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08.08.2024 16:52 Відповісти
Мне вот интересно, как могли провести подготовку к операции на кацапии так, что шут об этом не знал (и соответственно, не знал его куратор). Неужели Сырский предал? Понял, что ему уже тоже пробуют надеть лыжи, подумал, ну вас нах, и перешел на сторону Украины? Ведь все выглядит так, что в кремле не знали об операции, и не ждали. И как теперь Козырю выкручиваться?
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08.08.2024 18:09 Відповісти
Усі бачать, що українська армія вміє дивувати та досягати результатів - сказав Зеленський, який і сам дико дивується вже третій рік тому, що Україна опирається рашистам, не зважаючи на усі "зусилля" зелених гнид і різних черв'ячків-єрмачків. Зеленський не тільки дивується, а страшенно засмучується, інколи українська армія бісить Зеленського до всерачки. Та й товариш полковник з ФСБ постійно лютує.
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08.08.2024 16:44 Відповісти
так воно і здивувалося перше....бо його та дерьмака не попередили
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08.08.2024 16:55 Відповісти
мене колеги вище випередили в месагах, повторюватись не буду... Хоча... є ще одна: це стосовно зміні головного командування в ЗСУ в лютому ц.р. - це також результат... Який ми чи не щодня спостерігаємо на картах Deep State
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08.08.2024 16:45 Відповісти
Результат буде коли звільнять Південь, а повільна здача території то не результат.
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08.08.2024 16:45 Відповісти
Про результати можна буде поговорити через місяць.

Якщо захоплені землі будуть залишені без бою - то це ніачом.
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08.08.2024 16:48 Відповісти
Коли приїдеш з Румунії допомагати вести бої?

чи це другоє?
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08.08.2024 16:50 Відповісти
Ти ведеш бої, чучело?
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08.08.2024 16:52 Відповісти
Так, з 2014.
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08.08.2024 16:53 Відповісти
Інформаційний фронт, так?
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08.08.2024 16:58 Відповісти
Інформаційний - це твій.

А мій - 72-га!
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08.08.2024 17:01 Відповісти
ні, якщо там рускі були перероблені в хароших руських то смисла є
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08.08.2024 16:54 Відповісти
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08.08.2024 18:58 Відповісти
Наші на кацапію зайшли не для того , щоб захопити ... І залишати "чужі" території нам все одно доведеться . ( але буде нюанс )
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08.08.2024 16:57 Відповісти
Мається на увазі до завершення бойових дій.
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08.08.2024 17:00 Відповісти
Українська армія вміє ,а ось чотирижди ухилянт і його проросійське оточеня на жаль ні ,вони так і не зрозуміли що таке Україна.
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08.08.2024 16:48 Відповісти
@

Господи, як же хочеться курчанку...

Наївну, трохи безглузду, з акцентом миленької сільської клуші. Щоб не вимовляла, або забувала деякі слова і питала в мене, і розмовляла ще так, ніби її трохи заносить і вона сама не розуміє, про що йдеться. Хочу уткнутися в її пишні груди, і тихо прошепотіти...
- Я Український Окупант... Я прийшов окупувати твоє село... І твоє серце...
І щоб вона відштовхувала мене, будувала з себе недоступну повію, щоб тихеньким голосочком кричала:
"Нє троґай меня патомак Бандери, што ти дєлаєш, нєт, не трогай мєня там, не прікасайся к моім грудям! Я гордая курчанка! Вожусь толька з хачами! Нєєт! Не трогай! Не там!".

Я б продовжував притискати її до себе, втикатися в її пишні груди, вдихаючи аромат її білястого тіла, торкаючи її волосся, погладжуючи її широкі стегна, вирощених на курській землі... Водив би долонею по її дупці, відчував би найніжнішу шкіру. Дивився би в її очі, в її блакитні очі, бачив би її почервоніле личко, її маленький кирпатий носик, відчував би її трепетне і боязке дихання.
Не бійся дівчино, я тобі не ворог, я прийшов... побачив...переміг... Але виявився переможеним тобою...
Я повалю тебе на сінок, позаду якого будуть догоряти T-90, і виднітиметься у вогню Курськ... Я ще раз загляну тобі в очі, і побачу не злобу, ні. Я побачу смиренність... Смирення переді мною Українським Окупантом...
Я не буду з тобою грубим.
Я наклонюся нижче, і знову до твоїх грудей, відчувши жар, що виходить від них, побачу як здіймаються твої груди, опущусь нижче, до твого животика ... Там скоро буде наша спільна дитина ... Він буде Бандерівцем ..., а не якимось кацапом.
Я опущуся ще нижче, і ти в останньому пориві, спробуєш зобразити з себе неприступну дівчину, тихенько проспіваєш...
Неїє, неїє, Не чіпай мене там...@(c)
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08.08.2024 16:49 Відповісти
ти іх бачив?? ось побачишь відразу бажання зникне....
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08.08.2024 16:52 Відповісти
Це вже точно....😁😂👍🤝
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08.08.2024 18:17 Відповісти
фу ***, це виглядає вже як: адін народ
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08.08.2024 17:24 Відповісти
Що це було? Нє, я розумію, що діло молоде і тіло бере своє. Особливо, коли не знаєш, чи це в останнє. Але це вже виглядає як згвалтування, і це #єрово - ми тоді нічим не кращі за них. Даремно ти це написав, дуже даремно...
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08.08.2024 17:52 Відповісти
Млять,самое меньшее что хочется после боя так это секса. Хочется просто сесть закрыть глаза,и посидеть в тишине. И потом только к тебе приходит осознание что ты жив а ведь мог лежать и открытыми мертвыми глазами смотреть в небо ,как побратим.
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08.08.2024 17:56 Відповісти
🥺☹️😢
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08.08.2024 18:19 Відповісти
для начала, не курчанку, а курянку....

як дуже приперло, можете відвідати птахохверму





.
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08.08.2024 19:56 Відповісти
Так уперед - на фронт! І побачиш не лише курчанку.
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08.08.2024 20:07 Відповісти
Оце так збочення)
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09.08.2024 08:19 Відповісти
і що ти на цьому вкрадешь зелений вилупку...?
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08.08.2024 16:49 Відповісти
Хайповщик ху* в ...землі українські вертай , шо здав з 22 року... ху*ло 🤡 - нське !!!
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08.08.2024 16:53 Відповісти
Так, і все всупереч зеленим запроданцям!
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08.08.2024 16:56 Відповісти
Лиш би ти їх там не кинув,як у Кринках(
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08.08.2024 16:56 Відповісти
Дивувати шоумени навчились,а ось не втрачати території-то це для них недосяжна наука.
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08.08.2024 16:58 Відповісти
Поки що здивування переважає результат, але дай Бог щоб все було добре
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08.08.2024 17:09 Відповісти
Головне, щоб през до Сум піаритися не надумав приїхати, нагороди роздавати, а то було вже кілька прецедентів...
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08.08.2024 17:24 Відповісти
Як зараз репетують рашистські Z-" военкорьі", намітились два вектори просування ЗСУ на території Курської області: на північ до траси Е-38 на Льгов та на захід на Рильск через райцентр Корєньово. При цьому станом на 15:00 год. 08.08.2024 на першому напрямку бронегрупі ЗСУ вдалось закріпитись в селищі Івніца і біля селища Кромскіє Бикі відбуваються боєзіткнення. А по другому - передові загони угруповання ЗСУ перебувають на східних околицях робітничого пригороду Корєньово. Додатково відмічається, що за рахунок резервів ЗСУ зараз зачищає свій лівий фланг західного вектору руху від рашистів із лінії кордону до річки Сейм.
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08.08.2024 17:14 Відповісти
Так, усі бачать, яка ти недолуга істота.
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08.08.2024 17:24 Відповісти
Протримався трохи більше трьох днів - які бл@дь результати, про що ти сук@ хрипаста 3,14здиш? І тепер вже все - це ми, це ЗСУ, а не міфічні туареги, інтригу зірвано. Нє, 95-й квартал, це невиліковно...
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08.08.2024 17:43 Відповісти
Він переплутав ЗСУ зі своїм шапіто 95 ть.
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08.08.2024 17:52 Відповісти
А що ти, зелене лайно, до цього маєш????? Пиз"дун
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08.08.2024 17:53 Відповісти
От ***** це?

Всі мовчать, а це доробло знов вилізло бахвалитися.
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08.08.2024 18:03 Відповісти
Ну не може воно промовчати!
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08.08.2024 18:15 Відповісти
Актьор розмовного жанру, птіца-гаварун
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08.08.2024 21:03 Відповісти
Ти то, чмо та уйобок, яким до цього боком?
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08.08.2024 18:24 Відповісти
Таке враження що саме оці слова були звготовлені спочатку, а вже потім був Чонгар розмінований, здача майже всього Півдня, Буча, Гостомель.....
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08.08.2024 18:26 Відповісти
Ну найбільше мабуть Украінська Армія здивувала самого зеленського в Лютому 22-го, коли все пішло не за його планом......
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08.08.2024 18:28 Відповісти
Добре, що навчений тільки тексти читати. А то від себе б додав "Я сам охрінів ще в 2022!"
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08.08.2024 18:36 Відповісти
Гарна робота, пане Президенте! Так тримати!
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08.08.2024 20:09 Відповісти
Здивуй нарешті нас і ти, зроби вигляд, щоб тебе шукали.
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08.08.2024 20:33 Відповісти
Є загиблі в Курській обл.,зокрема,з Дрогоб.громади:

… Відданий Військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок, у бою за Україну, її волю і незалежність 7 серпня 2024 року поблизу населеного пункту Дарьїно Курської області загинув наш захисник Кондур Тарас Ігорович, 08.09.1989 року народження. Висловлюємо співчуття рідним і близьким полеглого Воїна.
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08.08.2024 21:05 Відповісти
Щось не так, як це показують. не просто так путін дозволив зеленому шуту піаритись в Курській області
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09.08.2024 07:39 Відповісти
 
 