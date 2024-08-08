Усі бачать, що українська армія вміє дивувати та досягати результатів, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський на тлі подій у Курській області РФ заявив, що українська армія вміє дивувати.
Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив під час презентації застосунку "Армія+".
"Зараз передусім я звертаюсь до наших українських воїнів, солдатів, сержантів, офіцерів та генералів. Усі бачать, що українська армія вміє дивувати. І вміє досягати результатів. Це демонструє поле бою, де наші воїни не лише вистояли проти переважаючої сили окупантів, але й знищують його так, як це потрібно для захисту України", - сказав президент.
"Це робить сміливість наших людей та абсолютне природнє прагнення українців знайти найкращий варіант дій. Українці у цій війні постійно навчаються нового. Новим зразкам зброї, ми можемо пишатися нашими результатами щодо застосування нової зброї", - наголосив Зеленський, додавши, що українська армія опановує і нові методи ведення війни.
Ситуація у Курській області РФ
Як повідомлялося, у вівторок, 6 серпня, Міністерство оборони РФ заявило, що в Курській області тривають бої. Туди загарбники стягують резерви.
Влада Курської області заявила про "спроби прориву кордону".
Згодом Міноборони РФ запевнило, що просування ЗСУ вглиб території РФ у Курській області немає.
У мережі було опубліковано відео, на якому група російських військовополонених йде під конвоєм дорогою в Курській області РФ
Диктатор Володимир Путін назвав події "черговою масштабною провокацією".
Наразі українська сторона офіційно не коментує ситуацію.
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здивуй фортифікаціями, які збережуть життя наших Воїнів, кіздапол ЗЄльоний !
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І не треба мені тут закидати про продовження повноважень, жодна стаття Конституції цього не передбачає. Те, чим намагався надурити всіх твій шеф, взагалі стосується передачі повноважень новообраному президенту після проведених виборів і оголошених їх результатів, що до твого узурпатора кремлівсько-зеленого ніяким боком не приткнеш, якби не хотілося.
Про вибори президента написано суперечливо. Про термін - написано. Але не написано про війну і як провордити вибори за таких умов. За 30 років твої шефи чомусь це не прописали, часу їм не вистачало, мабуть.
Тому вважаю, що у цьому питанні зеля все правильно робить.
Війна це не привід щоб згортати демократію і державність, хіба що для деспотів і узурпаторів таких як зеля і вся шайка у вр.
Про вибори написано чітко й однозначно у ст. 103 КУ - жодних винятків. Як проводити вибори під час війни? Так само як у час миру, при тому, що більша територія України не окупована ворогом. Очевидно що певна кількість виборців не зможуть взяти участь у виборах з об'єктивних причин.
Вони не мої шефи, я за жодного з них, кацапських агентів, не пропагую на відміну від вас холопоротько- зелелюба.
Щодо пропаганди - не несіть нісенітниці. І навчитеся хоч іноді включати мозок - якщо я не підтримую того, за кого на цьому сайті йде люта пропаганда, то це не означає, що я за Зелю. Він мені противний, так само як і всі попередники і я всіх би їх судив, була моя воля. Але я не при владі.
І що з того, якщо ст. 103 КУ не виконається? Сонце перестане вставати? Хто ж винний, що не прописали нормально конституцію? Про Верховну Раду написали, що виборів не буде під час війни, а про президента - ні. Чому? Я і Верховну Раду хочу поміняти. Але знову ж таки - після війни.
І через те, що невеликій купці людей хочеться просунути свого кандидата (який вже був при владі і боронь Господь цього кадру ще раз пустити до влади - Україна точно не витримає) ризикувати Україною та людьми я не хочу.
Хотіти чи не хотіти виборів, проводити їх чи ні це не від вашого чи будь-кого іншого бажання залежить. Є норми Конституції, що забезпечують належне і стале функціонування держави в інтересах всього суспільства. Такі норми Конституції мають виконуватись понад усе, інакше ті, хто їх порушує вчиняють держпереворот та узурпують владу в неконституційний спосіб. Тоді в країні настане анархія і свавілля, прямо як зараз, коли зільц-фюрерок зі своїм гебнявим дєрмаком захопили всю владу в країні.
Військові дії хіба не під час війни проводять? Звісно до 22 року війна була меншого масштабу, але це все одно була війна. Той, рашен за кого тут люто пропагують навіть незаконно позбавив права голосу виборців сусідніх з окупованими регіонів.
Звісно це не означало б що ви за зелю, але ж ви його возвеличуєте і підтримуєте, тому і за.
Конституція не забороняє проводити вибори під час війни, ні президента, ні ВР. Там лише є заборона виборів до ВР під час воєнного стану, який не може діяти під час війни за ст. 106 КУ. І тут зеля нагадив, як гадить всюди за що береться, дивно як ще країна цього мілкого ворожого диверсанта витримує.
Війна взагалі не перешкода для проведення виборів на неокупованих територіях. Ви ж по лікарях, магазинам, перукарнях, поліціях, тцк, тощо ходите незалежно від війни, бо без цього ніяк вам не прожити. Так само для демократичної держави, яка не може функціонувати без виборів, інакше перетвориться у злочинну деспотію.
Той кандидат давно вже збитий льотчик і ніколи українці його більше не оберуть президентом, за це можна не хвилюватися.
Але я маю на це запитання інші погляди.
Хоч я не юрист, але я розумію на чому ґрунтується право. І це зародилося в Англії. Так ось право ґрунтується на справедливості в першу чергу. Закони - це інструменти права, але не на обіг. І якщо закон поганий, чи небезпечний для суспільства, його не обов'язково виконувати. Так само будь-який суддя в нормальній країні може виходити не тільки з їхніх букв закону, але й з духу закону. Отже рішення судів іноді можуть виглядати неправильними з шторони букви закону.
Згадайте вибори 2004 року, коли Ющенко та Янукович вийшли до третього туру виборів, яких не було в конституції. Порушили конституцію - так. І що? Тому що цей варіант приніс користь народу. За вашою ж логікою потрібно було, щоб Янукович був президентом, якого формально, за законом, обрали. І пропишуть у конституції, що треба битися головою об стіни 3 рази на день - сподіваюся, ви ж не будете це марення виконувати. Крім того, у конституції багато чого написано, чомусь на це не звертають уваги, а от вибори - чомусь треба беззастережно дотримуватися закону.
Тому якщо розглядати вибори президента як мету, яку треба виконувати за будь-яких умов - ми можемо втратити країну швидше, ніж у війні з рашистами. Тому моя думка на цьому і ґрунтується і я виходжу з доцільності. А конституція в цьому випадку не є досконалим механізмом, який потрібно покращувати в майбутньому.
Третій тур у 2004 це умовна назва серед дилетантів. Де-юре 2й тур було визнано недійсним через масові фальсифікації, тому відбулося переголосування. Тут все чітко по закону. Крім того, Конституція не регулює процедури виборів (кі-сть турів в т.ч.). Не памятаю статті, але там вказано, що порядок проведення виборів встановлюється законом, - тобто КУ не регулює порядку проведення виборів, лише встановлює підстави проведення виборів, строк повноважень, тощо. Яника формально не обрали через фальсифікації. Однак чому за це нікого не посадили - ось це порушення Конституції, ККУ, що показує, що в Україні при владі 34 роки знаходяться відверті злочинці у формі організованого злочинного угруповання, які своїх посіпак не карають завдяки круговій поруці.
Не бачу жодної проблеми у виборах, лише одні переваги і плюси, навпаки у відсутності виборів є реальна загроза втрати країни через самопроголошених рашистських узурпаторів, які зараз при владі і роблять все можливе для знищення країни.
У найскрутніші для країни часи не припиняють КРАСТИ, БРЕХАТИ, ТУПИТИ та НАХАБНІТИ!
Якщо захоплені землі будуть залишені без бою - то це ніачом.
чи це другоє?
А мій - 72-га!
Господи, як же хочеться курчанку...
Наївну, трохи безглузду, з акцентом миленької сільської клуші. Щоб не вимовляла, або забувала деякі слова і питала в мене, і розмовляла ще так, ніби її трохи заносить і вона сама не розуміє, про що йдеться. Хочу уткнутися в її пишні груди, і тихо прошепотіти...
- Я Український Окупант... Я прийшов окупувати твоє село... І твоє серце...
І щоб вона відштовхувала мене, будувала з себе недоступну повію, щоб тихеньким голосочком кричала:
"Нє троґай меня патомак Бандери, што ти дєлаєш, нєт, не трогай мєня там, не прікасайся к моім грудям! Я гордая курчанка! Вожусь толька з хачами! Нєєт! Не трогай! Не там!".
Я б продовжував притискати її до себе, втикатися в її пишні груди, вдихаючи аромат її білястого тіла, торкаючи її волосся, погладжуючи її широкі стегна, вирощених на курській землі... Водив би долонею по її дупці, відчував би найніжнішу шкіру. Дивився би в її очі, в її блакитні очі, бачив би її почервоніле личко, її маленький кирпатий носик, відчував би її трепетне і боязке дихання.
Не бійся дівчино, я тобі не ворог, я прийшов... побачив...переміг... Але виявився переможеним тобою...
Я повалю тебе на сінок, позаду якого будуть догоряти T-90, і виднітиметься у вогню Курськ... Я ще раз загляну тобі в очі, і побачу не злобу, ні. Я побачу смиренність... Смирення переді мною Українським Окупантом...
Я не буду з тобою грубим.
Я наклонюся нижче, і знову до твоїх грудей, відчувши жар, що виходить від них, побачу як здіймаються твої груди, опущусь нижче, до твого животика ... Там скоро буде наша спільна дитина ... Він буде Бандерівцем ..., а не якимось кацапом.
Я опущуся ще нижче, і ти в останньому пориві, спробуєш зобразити з себе неприступну дівчину, тихенько проспіваєш...
Неїє, неїє, Не чіпай мене там...@(c)
як дуже приперло, можете відвідати птахохверму
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Всі мовчать, а це доробло знов вилізло бахвалитися.
… Відданий Військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок, у бою за Україну, її волю і незалежність 7 серпня 2024 року поблизу населеного пункту Дарьїно Курської області загинув наш захисник Кондур Тарас Ігорович, 08.09.1989 року народження. Висловлюємо співчуття рідним і близьким полеглого Воїна.