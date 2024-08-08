Усі бачать, що українська армія вміє дивувати та досягати результатів, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський на тлі подій у Курській області РФ заявив, що українська армія вміє дивувати.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив під час презентації застосунку "Армія+".

"Зараз передусім я звертаюсь до наших українських воїнів, солдатів, сержантів, офіцерів та генералів. Усі бачать, що українська армія вміє дивувати. І вміє досягати результатів. Це демонструє поле бою, де наші воїни не лише вистояли проти переважаючої сили окупантів, але й знищують його так, як це потрібно для захисту України", - сказав президент.

"Це робить сміливість наших людей та абсолютне природнє прагнення українців знайти найкращий варіант дій. Українці у цій війні постійно навчаються нового. Новим зразкам зброї, ми можемо пишатися нашими результатами щодо застосування нової зброї", - наголосив Зеленський, додавши, що українська армія опановує і нові методи ведення війни.

Читайте: Зеленський зустрівся із двопартійною делегацією Палати представників Конгресу США: Ключове - ППО та зупинка спроб РФ подовжити війну. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Ситуація у Курській області РФ

Як повідомлялося, у вівторок, 6 серпня, Міністерство оборони РФ заявило, що в Курській області тривають бої. Туди загарбники стягують резерви.

Влада Курської області заявила про "спроби прориву кордону".

Згодом Міноборони РФ запевнило, що просування ЗСУ вглиб території РФ у Курській області немає.

У мережі було опубліковано відео, на якому група російських військовополонених йде під конвоєм дорогою в Курській області РФ

Диктатор Володимир Путін назвав події "черговою масштабною провокацією".

Наразі українська сторона офіційно не коментує ситуацію.

Читайте: Не бачу проблеми, якщо Україна застосує Leopard 2 для просування на території РФ, - голова комітету Бундестагу з оборони Фабер