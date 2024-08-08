У Запоріжжі викрили очільника благодійного фонду та його спільника, які оформлювали ухилянтам опікунство над людьми з інвалідністю

У Запоріжжі на отриманні 5 тис. дол. США викрито благодійника та його посібника, які сприяли переправленню ухилянтів через держкордон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Запорізькій обласній прокуратурі.

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя голову благодійного фонду та його посередника викрито та повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України).





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За даними слідства, підозрювані організували злочинну схему незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків через держкордон України. За сприяння благодійної організації, керівником якої є один із них, вирішувались питання щодо оформлення документів із опікунства над інвалідом, який потребує лікування в країнах ЄС. На підставі них ухилянт під приводом фіктивного супроводження людини з вадами безперешкодно перетинав державний кордон України. Ціна такої послуги коштувала від 10 до 15 тис. доларів США.

Правоохоронці затримали чоловіків у порядку ст. 208 КПК України "на гарячому" під час отримання першої частини обумовленої винагороди. За домовленістю 5 тис. доларів США військовозобов’язаний повинен був заплатити відразу, решту - після проходження митного контролю.

Наразі вирішується питання щодо обрання затриманим запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Слідство триває. Встановлюються інші особи, причетні до вчинення злочину.

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