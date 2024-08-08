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У Запоріжжі викрили очільника благодійного фонду та його спільника, які оформлювали ухилянтам опікунство над людьми з інвалідністю

У Запоріжжі на отриманні 5 тис. дол. США викрито благодійника та його посібника, які сприяли переправленню ухилянтів через держкордон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Запорізькій обласній прокуратурі.

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя голову благодійного фонду та його посередника викрито та повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Голова благодійного фонду допомагав ухилянтам виїхати за кордон
Голова благодійного фонду допомагав ухилянтам виїхати за кордон

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прикордонники затримали 48 ухилянтів, які прямували до Молдови у "КАМАЗі". ВІДЕО+ФОТО

За даними слідства, підозрювані організували злочинну схему незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків через держкордон України. За сприяння благодійної організації, керівником якої є один із них, вирішувались питання щодо оформлення документів із опікунства над інвалідом, який потребує лікування в країнах ЄС. На підставі них ухилянт під приводом фіктивного супроводження людини з вадами безперешкодно перетинав державний кордон України. Ціна такої послуги коштувала від 10 до 15 тис. доларів США.

Правоохоронці затримали чоловіків у порядку ст. 208 КПК України "на гарячому" під час отримання першої частини обумовленої винагороди. За домовленістю 5 тис. доларів США військовозобов’язаний повинен був заплатити відразу, решту - після проходження митного контролю.

Голова благодійного фонду допомагав ухилянтам виїхати за кордон

Наразі вирішується питання щодо обрання затриманим запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Слідство триває. Встановлюються інші особи, причетні до вчинення злочину.

Також дивіться: На Одещині затримано поплічників організатора схеми вивезення чоловіків за кордон і 8 їхніх "пасажирів", - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

Запоріжжя (2258) прокуратура (3667) ухилянти (872)


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Топ коментарі
+10
Ти диви які падлюки! Відбирали хліб у тцк
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08.08.2024 19:48
+8
Це моральне і юридичне право кожної людини. Дивіться, як би потім після цього всього всі ті, хто заборонив виїзд постановою КМУ, самі не присіли за грати. І крайніми будуть робити отих погранців, які фоточки роблять. Вони потім будуть "відпрацьованим матеріалом", який на нікому не буде потрібен. Вас тут ляльководи подібними новинами цькують одне на одне
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08.08.2024 19:51
+5
Не варто що попало називати "законами".
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08.08.2024 20:20
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Наишли свіи Клондаик - переправляння людеи за кордон
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08.08.2024 19:38 Відповісти
Мільйони долларів як і у голів тцк та влк, прикордонників та інших. Нормально підняли бабла.
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08.08.2024 20:17 Відповісти
Так - Хомка не зіваи!
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08.08.2024 20:19 Відповісти
Потрібно кримінальну статтю ввести за нелегальне пересічення кордону.
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08.08.2024 19:42 Відповісти
Це моральне і юридичне право кожної людини. Дивіться, як би потім після цього всього всі ті, хто заборонив виїзд постановою КМУ, самі не присіли за грати. І крайніми будуть робити отих погранців, які фоточки роблять. Вони потім будуть "відпрацьованим матеріалом", який на нікому не буде потрібен. Вас тут ляльководи подібними новинами цькують одне на одне
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08.08.2024 19:51 Відповісти
Ти користуєшся благами в україні приперлося з мухосранська то і сиділоб там ні претеся в україну тож виконуй закони
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08.08.2024 19:58 Відповісти
Не варто що попало називати "законами".
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08.08.2024 20:20 Відповісти
Юридична право перетнути Незаконно кордон? Це як? Колізія.
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08.08.2024 20:18 Відповісти
Ти диви які падлюки! Відбирали хліб у тцк
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08.08.2024 19:48 Відповісти
Так це оця **** переправила у благодатні краї владців та мажорів???
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08.08.2024 20:05 Відповісти
Их всех - сразу на переднюю линию, окопы копать и бревна таскать..
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08.08.2024 20:17 Відповісти
В які окопи, до тебе під Таллінн?
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09.08.2024 01:06 Відповісти
Передняя линия огня - в Таллинне?
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09.08.2024 06:24 Відповісти
Таллинн пишется с двумя "н", кацапы пишут Таллинн с одним "н"..
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09.08.2024 06:26 Відповісти
Очі розкрий, шпрота, одна там чи дві і дивись за собою. Ви там обси***тесь тільки від згадки про рашку. Буде воно тут поради давати, кому і як воювати з кацапами. Та шо б не Украіна, вони б вас за час окупували б, херой.
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09.08.2024 07:12 Відповісти
Полезные советы всегда полезно давать, а только русские называют прибалтов "шпротами", так что ты - типичный кацап, маскирующийся под украинца, ещё пишущий Таллинн с одним "н"..
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09.08.2024 07:55 Відповісти
Коли "викриєте" Старуха, Нєкрасову, Куртєва? Досі "не на часі"?
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08.08.2024 20:18 Відповісти
Законами Украины не запрещено пересекать границы Украины, наоборот это прямо разрешено Конституцией. Как и оформление опекунства не запрещено. Также любой человек может оказывать услуги за деньги. Он не государственное лицо, значит это не взятка. Максимум, в чем можно его обвинить - в неуплате налогов.
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08.08.2024 21:52 Відповісти
та ніби все так. мені одне не зрозуміло - чому опікунством займається якийсь благодійний фонд, а не служба соціального захисту. щось воно на голову не налазить.
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08.08.2024 22:19 Відповісти
Опекунство даёт право на отсрочку призыва. А не право на выезд. Тут туфта запущена.
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09.08.2024 12:09 Відповісти
>фіктивного супроводження людини Джерело:

Зачем так врать? Что значит фиктивного? Он его не сопровождал?
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08.08.2024 21:53 Відповісти
 
 