Україна обговорює спільний захист від ракет та дронів із країнами НАТО, – Зеленський
Україна веде діалог з країнами-сусідами, які є членами НАТО, щодо можливості збиття дронів та ракет.
Про це у своєму зверненні заявив Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
Президент зазначив, що провів тривалу нараду з міжнародниками: МЗС, Міністерство оборони, військові, ГУР, Офіс (Офіс Президента - Ред.) щодо взаємодії з НАТО – "загалом з Альянсом та, зокрема, із сусідами в регіоні, які є членами НАТО".
"Очевидно, що разом ми здатні додати більше безпеки й стабільності нашому регіону та всій Європі. І треба цю очевидність перевести в практичні кроки, у те, як ми у взаємодії зможемо додавати один одному реальної безпеки. Сьогодні обговорили наші спільні можливості захисту від ударів російських ракет і дронів – ми працюємо над реалізацією", - заявив президент.
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90 народних депутатів від «Слуги народу» виїхали за кордон на відпочинок в серпні.
Про це https://www.facebook.com/oleshkomiroslav повідомив блогер Мирослав Олешко.
Виїзд депутатів за кордон відбувається виключно з дозволу Зеленського.
А громадян України режим внутрішньої окупації зеленського-єєрмака тримає у рабстві. Їм не дозволено виїздити за кордон.
Юридическая ответственность.
Румыны выстрелили, повредили школу или больницу, кто будет отвечать?