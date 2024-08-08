Україна обговорює спільний захист від ракет та дронів із країнами НАТО, – Зеленський

Україна веде діалог з країнами-сусідами, які є членами НАТО, щодо можливості збиття дронів та ракет.

Про це у своєму зверненні заявив Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

Президент зазначив, що провів тривалу нараду з міжнародниками: МЗС, Міністерство оборони, військові, ГУР, Офіс (Офіс Президента - Ред.) щодо взаємодії з НАТО – "загалом з Альянсом та, зокрема, із сусідами в регіоні, які є членами НАТО".

"Очевидно, що разом ми здатні додати більше безпеки й стабільності нашому регіону та всій Європі. І треба цю очевидність перевести в практичні кроки, у те, як ми у взаємодії зможемо додавати один одному реальної безпеки. Сьогодні обговорили наші спільні можливості захисту від ударів російських ракет і дронів – ми працюємо над реалізацією", - заявив президент.

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