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Новини
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Україна обговорює спільний захист від ракет та дронів із країнами НАТО, – Зеленський

Звернення Володимира Зеленського 8 серпня

Україна веде діалог з країнами-сусідами, які є членами НАТО, щодо можливості збиття дронів та ракет.

Про це у своєму зверненні заявив Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

Президент зазначив, що провів тривалу нараду з міжнародниками: МЗС, Міністерство оборони, військові, ГУР, Офіс (Офіс Президента - Ред.) щодо взаємодії з НАТО – "загалом з Альянсом та, зокрема, із сусідами в регіоні, які є членами НАТО".

"Очевидно, що разом ми здатні додати більше безпеки й стабільності нашому регіону та всій Європі. І треба цю очевидність перевести в практичні кроки, у те, як ми у взаємодії зможемо додавати один одному реальної безпеки. Сьогодні обговорили наші спільні можливості захисту від ударів російських ракет і дронів – ми працюємо над реалізацією", - заявив президент.

Читайте: Усі бачать, що українська армія вміє дивувати та досягати результатів, - Зеленський

Автор: 

безпілотник (4102) Зеленський Володимир (23691) НАТО (6424) ракети (4008)


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Топ коментарі
+2
Цій зеленій гниді насильно пхають не створені заслуги ,краще купіть йому памперс. Панове дуполизи подбайте про себе.
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08.08.2024 20:49
+2
Вечірній пізд...ж безтолкового ішака. І не більше.
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08.08.2024 20:51
+2
коли в нього вже язик позеленіє..
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08.08.2024 20:55
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Спільне небо з ЄС, спільний захист неба України + ЄС!
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08.08.2024 20:36 Відповісти
Та ще. + Нью Васюки
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09.08.2024 04:54 Відповісти
Як ведмідь пробудився з спячки гнида
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08.08.2024 20:40 Відповісти
який там день війни?....
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08.08.2024 20:44 Відповісти
Пропозиції?
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08.08.2024 23:11 Відповісти
Що ти що сриський одне мп "зегнид"
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08.08.2024 20:44 Відповісти
заголоФок офігєнний
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08.08.2024 20:47 Відповісти
Цій зеленій гниді насильно пхають не створені заслуги ,краще купіть йому памперс. Панове дуполизи подбайте про себе.
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08.08.2024 20:49 Відповісти
Вечірній пізд...ж безтолкового ішака. І не більше.
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08.08.2024 20:51 Відповісти
коли в нього вже язик позеленіє..
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08.08.2024 20:55 Відповісти
Простим українцям виїздити за кордон заборонено...

90 народних депутатів від «Слуги народу» виїхали за кордон на відпочинок в серпні.

Про це https://www.facebook.com/oleshkomiroslav повідомив блогер Мирослав Олешко.

Виїзд депутатів за кордон відбувається виключно з дозволу Зеленського.

А громадян України режим внутрішньої окупації зеленського-єєрмака тримає у рабстві. Їм не дозволено виїздити за кордон.
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08.08.2024 20:59 Відповісти
Это война и случай определяет траекторию падения сбитой ракеты и ракеты которая сбивает.

Юридическая ответственность.

Румыны выстрелили, повредили школу или больницу, кто будет отвечать?
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08.08.2024 21:16 Відповісти
Слава Богу уже без тебя гниды
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08.08.2024 22:23 Відповісти
ГАРНА ідея, але дуже пізно почали дискутувати про це, може поміняти радників?
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08.08.2024 22:42 Відповісти
Зеленский - это президент Украины, который перенёс боевые действия из Украины в росию.
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08.08.2024 23:10 Відповісти
Вроде договорились с Польшой, но Байден не позволил и Польша развенулась.
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09.08.2024 01:12 Відповісти
Мій сусід теж як уб'ється травою любить по філософствувати
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09.08.2024 04:56 Відповісти
 
 