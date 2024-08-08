Парвіз Насібов здобув срібло на Олімпіаді-2024 у греко-римській боротьбі
Парвіз Насібов – срібний призер Олімпіади-2024 у греко-римській боротьбі (вага до 67 кг).
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне Спорт
У фіналі Насібов програв супернику з Ірану з рахунком 5:6.
"Борець греко-римського стилю Парвіз Насібов приніс Україні третє "срібло" Олімпійських ігор-2024 — поступився у фіналі вагової категорії до 87 кг", - ідеться в повідомленні.
Після трьох поспіль перемог на старті турнірної сітки Насібову випало поборотися за першу сходинку п'єдесталу із Саїдом Есмаілі, іранським чемпіоном Азії-2024.
Напередодні фіналу Насібов пройшов процедуру на оці, яке пошкодив у півфінальному поєдинку з лідером світового рейтингу, азербайджанцем Хасратом Джафаровим, тому виходив змагатися із захисною пов'язкою.
Нагадаємо, що для Насібова це друга медаль Олімпіади, він також здобув "срібло" в Токіо у 2020 році.
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мабуть, боротьба НЕ для генетичних українців, для нас - одразу в пику!о БОКС, ти ВСЕ !
Найближче за значенням до імені Парвіз - римське ім'я Віктор ("переможець"). У якості жарту, - хлопчик у дитинстві часто кричав "всэх парву!" От його й стали називати Парвіз. А так насправді він Вітя.