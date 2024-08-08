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Парвіз Насібов здобув срібло на Олімпіаді-2024 у греко-римській боротьбі

Насібов Парвіз здобув срібло

Парвіз Насібов – срібний призер Олімпіади-2024 у греко-римській боротьбі (вага до 67 кг).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне Спорт

У фіналі Насібов програв супернику з Ірану з рахунком 5:6.

"Борець греко-римського стилю Парвіз Насібов приніс Україні третє "срібло" Олімпійських ігор-2024 — поступився у фіналі вагової категорії до 87 кг", - ідеться  в повідомленні.

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Після трьох поспіль перемог на старті турнірної сітки Насібову випало поборотися за першу сходинку п'єдесталу із Саїдом Есмаілі, іранським чемпіоном Азії-2024.

Напередодні фіналу Насібов пройшов процедуру на оці, яке пошкодив у півфінальному поєдинку з лідером світового рейтингу, азербайджанцем Хасратом Джафаровим, тому виходив змагатися із захисною пов'язкою.

Нагадаємо, що для Насібова це друга медаль Олімпіади, він також здобув "срібло" в Токіо у 2020 році.

Автор: 

Олімпіада (687) спорт (1613)


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Топ коментарі
+20
Вітаємо ...наш хлопець ...Козак !!!😘
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08.08.2024 21:01
+12
Трохи не повезло. Молодець !
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08.08.2024 21:16
+9
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08.08.2024 21:36
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Вітаємо ...наш хлопець ...Козак !!!😘
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08.08.2024 21:01 Відповісти
Вітаю ! Парвіз Насібов, Жан Беленюк - чемпіони по боротьбі...

мабуть, боротьба НЕ для генетичних українців, для нас - одразу в пикуБОКС, ти ВСЕ !

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08.08.2024 22:15 Відповісти
бокс - козацький вид спорту !
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08.08.2024 22:16 Відповісти
👏
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08.08.2024 22:17 Відповісти
Просто боротьба у нас не така модна, як, наприклад, у кавказців. Якби українці нею масово займались - то також мали би купу чемпіонів.
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08.08.2024 23:26 Відповісти
Зато в Украине всегда было очень много долбо.бов, которые увидя непривычное имя сразу начинают нести пургу за генетику.
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08.08.2024 23:51 Відповісти
Трохи не повезло. Молодець !
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08.08.2024 21:16 Відповісти
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08.08.2024 21:36 Відповісти
Парвіз програв супернику з Ірану. Цікаво, що ім'я Парвіз - також іранське. З перської мови (фарсі) перекладається, як "переможний".

Найближче за значенням до імені Парвіз - римське ім'я Віктор ("переможець"). У якості жарту, - хлопчик у дитинстві часто кричав "всэх парву!" От його й стали називати Парвіз. А так насправді він Вітя.

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08.08.2024 22:43 Відповісти
Завдяки Парвізу Україна піднялася на 15 місце!
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09.08.2024 00:23 Відповісти
Ще одне золото- і Україна на 12-му місці!
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09.08.2024 07:15 Відповісти
 
 