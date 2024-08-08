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Новини Війна
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Держава законтрактувала для Сил оборони 1 мільйон українських дронів, - Мінцифри. ВIДЕО

Два роки тому країна фактично з нуля почала розвивати ринок безпілотників, тоді було тільки 7 виробників, у яких держава могла купувати дрони. Зараз їх 100+, і виробництво зросло в 100 разів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Мінцифри.

"Президент поставив завдання за 2024 рік виробити один мільйон БпЛА. Завдання виконали навіть швидше і вже законтрактували мільйон безпілотників. За час повномасштабної війни відбулася справжня технологічна революція. Два роки тому ми майже з нуля почали розвивати ринок БпЛА і запустили проєкт Армія дронів спільно з Генштабом ЗСУ, Міноборони, Держспецзв’язку та UNITED24", - нагадали у відомстві.

Як зазначили в Мінцифри, тоді було тільки 7 виробників, у яких держава могла закуповувати дрони. На сьогодні їх понад 100, і виробництво безпілотників масштабувалося в 100 разів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні успішно пройшли випробування дрони від 5 литовських виробників, - Міноброни Литви

Зараз 96% БпЛА, які закуповує держава, — українського виробництва. Щоб відкрити ринок БпЛА, створили умови для масштабування виробництва та ухвалили понад 20 революційних законів і нормативно-правових актів, зокрема:

  •  спростили допуск БпЛА до експлуатації
  •  скасували ПДВ та мито на комплектуючі для БпЛА
  • збільшили маржинальність з 1% до 25%, коли в країнах НАТО цей показник — 17%
  •  зробили прозорі та підзвітні закупівлі
  •  створили перші у світі ударні роти БпЛА в межах Армії дронів

"Ці кроки дали змогу виробникам масштабувати виробництво й відкрито конкурувати за державні контракти, а державі — закуповувати дрони за найвигіднішими умовами. Далі — ще більше дронів та інновацій для перемоги в технологічній війні", - резюмували в міністерстві.

Автор: 

закупівлі (3351) ЗСУ (7500) дрони (4624) Мінцифри (1180)


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Топ коментарі
+24
"Виробити" та "законтрактувати" це взагалі РІЗНІ РЕЧИ!

Але... ЛОХів надурити зможе.

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08.08.2024 22:10
+21
"Законтрапупипили" - це добре - чогож тоді Юсупова кожен тиждень просить - люди купіть дрони - люди купіть дрони
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08.08.2024 22:15
+19
У 2022 році МО у "Львівському арсеналі" теж "законтрактувало" 100 тисяч снарядів... до сих пір їх шукаємо!

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08.08.2024 22:17
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"Виробити" та "законтрактувати" це взагалі РІЗНІ РЕЧИ!

Але... ЛОХів надурити зможе.

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08.08.2024 22:10 Відповісти
Скільки років ти будеш хизуватись мільоном дронів коли армія просила три мільони????
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08.08.2024 23:09 Відповісти
Ви думаєте так легко виробити мільйон дронів, з мільйона дерев
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08.08.2024 23:15 Відповісти
зеленi не зрозумiють як i дурнi!!!
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09.08.2024 00:14 Відповісти
там зарядити асфальтом
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09.08.2024 09:33 Відповісти
А законтрактувати і поставити у війська - це різні галактики.
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09.08.2024 08:20 Відповісти
https://twitter.com/share?text=%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D0%B7%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B4%203%2C3%20%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4%20%D0%B3%D1%80%D0%BD%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D1%8F%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%20%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B8%20%D1%96%20%D0%9D%D0%90%D0%91%D0%A3%20%E2%80%94%20%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%20%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE&url=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2F810161-derzava-zekonomila-ponad-33-mlrd-grn-na-dronah-zavdaki-spivpraci-mincifri-i-nabu-zvit-buro%2F%3Futm_source%3Dtwitter%26utm_medium%3Dps https://telegram.me/share/url?text=%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D0%B7%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B4%203%2C3%20%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4%20%D0%B3%D1%80%D0%BD%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D1%8F%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%20%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B8%20%D1%96%20%D0%9D%D0%90%D0%91%D0%A3%20%E2%80%94%20%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%20%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE&url=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2F810161-derzava-zekonomila-ponad-33-mlrd-grn-na-dronah-zavdaki-spivpraci-mincifri-i-nabu-zvit-buro%2F%3Futm_source%3Dtelegram%26utm_medium%3Dps viber://forward?text=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2F810161-derzava-zekonomila-ponad-33-mlrd-grn-na-dronah-zavdaki-spivpraci-mincifri-i-nabu-zvit-buro%2F%3Futm_source%3Dviber%26utm_medium%3Dps https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2F810161-derzava-zekonomila-ponad-33-mlrd-grn-na-dronah-zavdaki-spivpraci-mincifri-i-nabu-zvit-buro%2F%3Futm_source%3Dfacebook%26utm_medium%3Dps

https://mil.in.ua/uk/news/derzhava-zaoshhadyla-ponad-3-3-milyarda-gryven-na-zakupivli-droniv/ Держава зекономила понад 3,3 млрд грн на дронах завдяки співпраці Міністерства цифрової трансформації та Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Про це https://reports.nabu.gov.ua/ йдеться у звіті НАБУ про діяльність за останні пів року.

з цього року держава закуповує дрони через закритий функціонал Prozorro і завдяки конкуренції безпілотники контрактуються за найвигіднішими цінами.

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10.08.2024 16:10 Відповісти
Что за х..ню я сейчас прочитал? Была одна держава,которая по отчетам и лозунгам была впереди планеты всей.Результат известен.
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08.08.2024 22:11 Відповісти
Вже придумали, як замулити крадіжки? Можна не сумніватися у тому, що держава законтрактувала. І навіть передоплату зробила. Деяким "виробникам" навіть 100%. Тепер цікаве інше - чи будуть ті дрони реально, чи гроші розтануть, як і ті мільйярди на снаряди та інше озброєння, якого так ніхто і не побачив. В теорії тепер волонтери не повинні благати людей скинутися на декілька десятків дронів для якогось підрозділу на передовій??? Та й ціни на ті дрони непогано би перевірити - бо ж поставщиків сотні...
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08.08.2024 22:14 Відповісти
Ні, дронів не буде. Так, гроші "розтануть".
Чи може Розенблат вже повернув виділені йому кошти? Я про таке не чув...
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09.08.2024 08:49 Відповісти
"Законтрапупипили" - це добре - чогож тоді Юсупова кожен тиждень просить - люди купіть дрони - люди купіть дрони
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08.08.2024 22:15 Відповісти
У 2022 році МО у "Львівському арсеналі" теж "законтрактувало" 100 тисяч снарядів... до сих пір їх шукаємо!

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08.08.2024 22:17 Відповісти
"хгдє оні.." © Равшан
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08.08.2024 22:24 Відповісти
Ага, законтрактувати можна і п'ять мільйонів. А ЗСУ ще першого від зелених не отримали..
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08.08.2024 22:18 Відповісти
они и куска мыла от зеленых не отрымала
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08.08.2024 23:44 Відповісти
Іноді звітують про кілька тисяч дронів, що передаються МінЦирком до 15-16-ти підрозділів. А забезпечення решти, очевидно, цілком на плечах волонтерів та тих хто донатить.
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09.08.2024 08:53 Відповісти
Мільярд дерев уже проріс?
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08.08.2024 22:20 Відповісти
угу, на Каховці
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09.08.2024 11:51 Відповісти
Ну на папері можно і півтора міл'ярда написати!!!
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08.08.2024 22:23 Відповісти
Питання.Яким боком Міністерство цифрової трансформації на чолі з дурником-шахраєм Фьодоровим,до оборонних закупівель ?

А конкретніше,-до провалених третій рік поспіль виробництва й закупівель дронів ?
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08.08.2024 22:29 Відповісти
хто вам дебілам тільки лайки ставить

погугли скільки Мінцифри вже поставило дронів
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09.08.2024 00:19 Відповісти
Справді,ідіот.

"2 вересня 2019 року Кабінет Міністрів України затвердив Положення про Міністерство цифрової трансформації Україниhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#cite_note-:2-2 . Прийняття акта створило правові передумови для його функціонування, визначило засади, цілі та принципи діяльності. Документом визначено, що Мінцифри забезпечує:

формування та реалізацію державної політики у сфері цифровізації, цифрової економіки, цифрових інновацій, електронного урядування та електронної демократії, розвитку інформаційного суспільства;формування та реалізацію державної політики у сфері розвитку цифрових навичок та цифрових прав громадян;формування та реалізацію державної політики у сфері відкритих даних, розвитку національних електронних інформаційних ресурсів та інтероперабельності, розвитку інфраструктури широкосмугового доступу до Інтернету та телекомунікацій, електронної комерції та бізнесу;формування та реалізацію державної політики у сфері надання електронних та адміністративних послуг;формування та реалізацію державної політики у сфері електронних довірчих послуг;формування та реалізацію державної політики у сфері розвитку ІТ-індустрії;виконання функцій центрального засвідчувального органу шляхом створення умов для функціонування суб'єктів правових відносин у сфері електронних довірчих послуг"

Функції міністерства Оборони можеш знайти сам.

От вже ці мені зеленяві виборці...

І нема на то ради...
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09.08.2024 05:57 Відповісти
тезка, сам це зроби перед тим як радити і знайдеш тільки один допис, що зроблено, а інші у майбутньому часі будуть, отримають, зроБЛЯТЬ.
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09.08.2024 10:26 Відповісти
мені нема що додати
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09.08.2024 14:32 Відповісти
я не полінувався та знайшов тільки одне підтвердження на 400 з чимось штук, а все у майбутньому далеко...

Почитайте дану статтю, там є інформація для оптимізму (тільки не розкрито чи в супереч чи завдяки ОПозеденту): Командир екіпажу БПЛА Сергій Хаджинов: "Ворог рапортує: мовляв, їхній склад БК знищено високоточною зброєю типу "Ескалібур". А насправді це зробив наш літак із пінопласту і бальси!" Джерело:
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09.08.2024 14:39 Відповісти
косять під найвеличнішого боса... усе 000 000 ( хоча насправді у таких цифрах лише комуниздиться усе ))).
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08.08.2024 22:36 Відповісти
Мільйон дронів. Що за дрони, яка їх ефективність, стійкість до реб, дальність? Можна випустити і мільярд, якіхось дитячих іграшок які будуть глючити і падати від карманного реба, або взагвлі вітром здуватися. На олх он є коптери по 500грн продаються.

Це як сказати "випустили мільйон набоїв". Можна зробити мільйон патронів до ружжа, можна мільйон снарядів, а можна мільйон ракет нептун. Різниця між цими "набоями" ніби як трошки є.
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08.08.2024 22:42 Відповісти
А хіба можна вірити цьому піхдєжу?
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08.08.2024 22:50 Відповісти
в силы обороны входит ВерхЗЕглавком., у него на руках 99999999
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08.08.2024 22:43 Відповісти
Вірити зільоним засранцям - себе не поважати !!!
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08.08.2024 22:49 Відповісти
Ранее оно законтрактировало 1 млд деревьев.
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08.08.2024 22:54 Відповісти
гнати вас обісцяними ганчірками
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08.08.2024 22:59 Відповісти
-"мільйон дронів"...частина друга...😁
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08.08.2024 23:00 Відповісти
а тут у нас буде завод по виробнитву дронів

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08.08.2024 23:09 Відповісти
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08.08.2024 23:15 Відповісти
а весь інтернет гуде... куди ж це ЗСУ рейд роблять? а воно вона шо
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09.08.2024 11:53 Відповісти
це Курській області повезло що у них нема Снарядово, а за Мініно хай Тульська и московська області вигрібають.
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09.08.2024 12:01 Відповісти
Минсквирт
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08.08.2024 23:23 Відповісти
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08.08.2024 23:47 Відповісти
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08.08.2024 23:51 Відповісти
Вы серьёзно ? За ДЕВЯТЬ месяцев вы умудрились ТОЛЬКО законтрактовать дроны ? Представляю как было сложно договариваться за откаты , раз на это ушло ДЕВЯТЬ месяцем .
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09.08.2024 00:25 Відповісти
Та покажи хоч раз платіжку (образно) а то демонструє маленьких слів велику силу.
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09.08.2024 02:21 Відповісти
Шо,опять? Так це ж було вже!
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09.08.2024 07:55 Відповісти
 
 