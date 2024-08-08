Держава законтрактувала для Сил оборони 1 мільйон українських дронів, - Мінцифри. ВIДЕО
Два роки тому країна фактично з нуля почала розвивати ринок безпілотників, тоді було тільки 7 виробників, у яких держава могла купувати дрони. Зараз їх 100+, і виробництво зросло в 100 разів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Мінцифри.
"Президент поставив завдання за 2024 рік виробити один мільйон БпЛА. Завдання виконали навіть швидше і вже законтрактували мільйон безпілотників. За час повномасштабної війни відбулася справжня технологічна революція. Два роки тому ми майже з нуля почали розвивати ринок БпЛА і запустили проєкт Армія дронів спільно з Генштабом ЗСУ, Міноборони, Держспецзв’язку та UNITED24", - нагадали у відомстві.
Як зазначили в Мінцифри, тоді було тільки 7 виробників, у яких держава могла закуповувати дрони. На сьогодні їх понад 100, і виробництво безпілотників масштабувалося в 100 разів.
Зараз 96% БпЛА, які закуповує держава, — українського виробництва. Щоб відкрити ринок БпЛА, створили умови для масштабування виробництва та ухвалили понад 20 революційних законів і нормативно-правових актів, зокрема:
- спростили допуск БпЛА до експлуатації
- скасували ПДВ та мито на комплектуючі для БпЛА
- збільшили маржинальність з 1% до 25%, коли в країнах НАТО цей показник — 17%
- зробили прозорі та підзвітні закупівлі
- створили перші у світі ударні роти БпЛА в межах Армії дронів
"Ці кроки дали змогу виробникам масштабувати виробництво й відкрито конкурувати за державні контракти, а державі — закуповувати дрони за найвигіднішими умовами. Далі — ще більше дронів та інновацій для перемоги в технологічній війні", - резюмували в міністерстві.
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Але... ЛОХів надурити зможе.
https://mil.in.ua/uk/news/derzhava-zaoshhadyla-ponad-3-3-milyarda-gryven-na-zakupivli-droniv/ Держава зекономила понад 3,3 млрд грн на дронах завдяки співпраці Міністерства цифрової трансформації та Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).
Про це https://reports.nabu.gov.ua/ йдеться у звіті НАБУ про діяльність за останні пів року.
з цього року держава закуповує дрони через закритий функціонал Prozorro і завдяки конкуренції безпілотники контрактуються за найвигіднішими цінами.
Чи може Розенблат вже повернув виділені йому кошти? Я про таке не чув...
А конкретніше,-до провалених третій рік поспіль виробництва й закупівель дронів ?
погугли скільки Мінцифри вже поставило дронів
"2 вересня 2019 року Кабінет Міністрів України затвердив Положення про Міністерство цифрової трансформації Україниhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#cite_note-:2-2 . Прийняття акта створило правові передумови для його функціонування, визначило засади, цілі та принципи діяльності. Документом визначено, що Мінцифри забезпечує:
формування та реалізацію державної політики у сфері цифровізації, цифрової економіки, цифрових інновацій, електронного урядування та електронної демократії, розвитку інформаційного суспільства;формування та реалізацію державної політики у сфері розвитку цифрових навичок та цифрових прав громадян;формування та реалізацію державної політики у сфері відкритих даних, розвитку національних електронних інформаційних ресурсів та інтероперабельності, розвитку інфраструктури широкосмугового доступу до Інтернету та телекомунікацій, електронної комерції та бізнесу;формування та реалізацію державної політики у сфері надання електронних та адміністративних послуг;формування та реалізацію державної політики у сфері електронних довірчих послуг;формування та реалізацію державної політики у сфері розвитку ІТ-індустрії;виконання функцій центрального засвідчувального органу шляхом створення умов для функціонування суб'єктів правових відносин у сфері електронних довірчих послуг"
Функції міністерства Оборони можеш знайти сам.
От вже ці мені зеленяві виборці...
І нема на то ради...
Почитайте дану статтю, там є інформація для оптимізму (тільки не розкрито чи в супереч чи завдяки ОПозеденту): Командир екіпажу БПЛА Сергій Хаджинов: "Ворог рапортує: мовляв, їхній склад БК знищено високоточною зброєю типу "Ескалібур". А насправді це зробив наш літак із пінопласту і бальси!" Джерело:
Це як сказати "випустили мільйон набоїв". Можна зробити мільйон патронів до ружжа, можна мільйон снарядів, а можна мільйон ракет нептун. Різниця між цими "набоями" ніби як трошки є.