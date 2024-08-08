Держава законтрактувала для Сил оборони 1 мільйон українських дронів, - Мінцифри. ВIДЕО

Два роки тому країна фактично з нуля почала розвивати ринок безпілотників, тоді було тільки 7 виробників, у яких держава могла купувати дрони. Зараз їх 100+, і виробництво зросло в 100 разів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Мінцифри.

"Президент поставив завдання за 2024 рік виробити один мільйон БпЛА. Завдання виконали навіть швидше і вже законтрактували мільйон безпілотників. За час повномасштабної війни відбулася справжня технологічна революція. Два роки тому ми майже з нуля почали розвивати ринок БпЛА і запустили проєкт Армія дронів спільно з Генштабом ЗСУ, Міноборони, Держспецзв’язку та UNITED24", - нагадали у відомстві.

Як зазначили в Мінцифри, тоді було тільки 7 виробників, у яких держава могла закуповувати дрони. На сьогодні їх понад 100, і виробництво безпілотників масштабувалося в 100 разів.

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Зараз 96% БпЛА, які закуповує держава, — українського виробництва. Щоб відкрити ринок БпЛА, створили умови для масштабування виробництва та ухвалили понад 20 революційних законів і нормативно-правових актів, зокрема:

спростили допуск БпЛА до експлуатації

скасували ПДВ та мито на комплектуючі для БпЛА

збільшили маржинальність з 1% до 25%, коли в країнах НАТО цей показник — 17%

зробили прозорі та підзвітні закупівлі

створили перші у світі ударні роти БпЛА в межах Армії дронів

"Ці кроки дали змогу виробникам масштабувати виробництво й відкрито конкурувати за державні контракти, а державі — закуповувати дрони за найвигіднішими умовами. Далі — ще більше дронів та інновацій для перемоги в технологічній війні", - резюмували в міністерстві.