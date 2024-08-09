Росіяни не зменшують чисельності військових на Харківщині попри події в Курській області

Росіяни проводять ротацію військ поблизу Вовчанська Харківської області, ситуація в Курській області не вплинула на чисельність росіян на цьому напрямку.

Про це заявив речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" Віталій Саранцев, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA.

"Також проводить внутрішні ротації, задіює особовий склад, який раніше знаходився на другому ешелоні. Незважаючи на всі події, ворог продовжує намагатися штурмувати наші позиції. Якщо говорити про якесь зменшення особового складу, то наразі ми цього не відмічаємо", - сказав Саранцев.

Він додав, що активність російських штурмів дещо зменшилася на харківському напрямку, однак зросла кількість обстрілів.

За його словами, нині окупанти намагаються просуватися по флангах у районі Вовчанська та розширювати зону контролю в самому місті.

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Ситуація в Курській області

Як повідомлялося, у вівторок, 6 серпня, Міністерство оборони РФ заявило, що в Курській області тривають бої. Туди загарбники стягують резерви.

Влада Курської області заявила про "спроби прориву кордону".

Згодом Міноборони РФ запевнило, що просування ЗСУ вглиб території РФ у Курській області немає.

У мережі було опубліковано відео, на якому група російських військовополонених йде під конвоєм дорогою в Курській області РФ

Диктатор Володимир Путін назвав події "черговою масштабною провокацією".

Наразі українська сторона офіційно не коментує ситуацію.

Тим часом, глава оборонного комітету Бундестагу Фабер побажав ЗСУ удачі під Курськом. За даними Міноборони Франції, "наступ ЗСУ в Курській області має початковий успіх". The Washington Post повідомляє, що Україна взяла під контроль газову станцію "Суджа".

Разом з тим, у Генсека ООН не мають жодної інформації щодо подій у Курській області РФ: "У нас немає представників у цьому районі".