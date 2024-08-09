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Новини Війна
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Росіяни не зменшують чисельності військових на Харківщині попри події в Курській області

Вовчанськ

Росіяни проводять ротацію військ поблизу Вовчанська Харківської області, ситуація в Курській області не вплинула на чисельність росіян на цьому напрямку.

Про це заявив речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" Віталій Саранцев, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA.

"Також проводить внутрішні ротації, задіює особовий склад, який раніше знаходився на другому ешелоні. Незважаючи на всі події, ворог продовжує намагатися штурмувати наші позиції. Якщо говорити про якесь зменшення особового складу, то наразі ми цього не відмічаємо", - сказав Саранцев.

Він додав, що активність російських штурмів дещо зменшилася на харківському напрямку, однак зросла кількість обстрілів.

За його словами, нині окупанти намагаються просуватися по флангах у районі Вовчанська та розширювати зону контролю в самому місті.

Читайте: Росіяни почали менше атакувати Харківщину КАБами, - Синєгубов

Ситуація в Курській області

Як повідомлялося, у вівторок, 6 серпня, Міністерство оборони РФ заявило, що в Курській області тривають бої. Туди загарбники стягують резерви.

Влада Курської області заявила про "спроби прориву кордону".

Згодом Міноборони РФ запевнило, що просування ЗСУ вглиб території РФ у Курській області немає.

У мережі було опубліковано відео, на якому група російських військовополонених йде під конвоєм дорогою в Курській області РФ

Диктатор Володимир Путін назвав події "черговою масштабною провокацією".

Наразі українська сторона офіційно не коментує ситуацію.

Тим часом, глава оборонного комітету Бундестагу Фабер побажав ЗСУ удачі під Курськом. За даними Міноборони Франції, "наступ ЗСУ в Курській області має початковий успіх". The Washington Post повідомляє, що Україна взяла під контроль газову станцію "Суджа".

Разом з тим, у Генсека ООН не мають жодної інформації щодо подій у Курській області РФ: "У нас немає представників у цьому районі".

Автор: 

Харківщина (6054) Курськ (1086)


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Топ коментарі
+8
Ти дурко включи мізки. Б"ються два мужики один більший і сильніший а інший менший і слабіший, той що більший поступово іншого перемагає і якщо нічого не міняти то додавить точно. Що треба? Вірно- удар під-дих якого громила не чекає і це його слабке місце, в лоб їх не перемогти.
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09.08.2024 05:03
+6
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09.08.2024 01:50
+6
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09.08.2024 02:16
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09.08.2024 01:50 Відповісти
Тупоголові каzапи.
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09.08.2024 01:50 Відповісти
Звісно тих, хто вже біля фронту ніхто перекидати не буде, а перекидають резерви та з глибини ново-мобилізованих.

На Донбасі ми відчуємо розтягування фронти та недолік резервів у супротивника ще не раніше чим за 4-7 днів.
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09.08.2024 01:53 Відповісти
Ну и йух с ними, продолжаем захватывать всю территорию рассейской *********
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09.08.2024 02:15 Відповісти
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09.08.2024 02:16 Відповісти
тут вже не до Берлыну, якось хоча би до Курська встигнути.

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09.08.2024 02:26 Відповісти
Що і треба було довести - рашисти не купились на цю "правакацию". Ділов куча - ну, зайшли на курщину, ну, пошумлять трохи і вийдуть, якщо вдасться. Чого всі радіють? І ніхто ту атомку в курчатові захоплювати не буде, бо це вже точно оголосять державним тероризмом. Так що "шикарний план, шеф, шикарний..." (с)
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09.08.2024 03:42 Відповісти
Схоже ми памятаємо в Тьоткино-москалі здаються міліонами ..російська освободітєльная армия іде на москву ..бла-бла-бла і пореготали і забули
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09.08.2024 04:41 Відповісти
Ти дурко включи мізки. Б"ються два мужики один більший і сильніший а інший менший і слабіший, той що більший поступово іншого перемагає і якщо нічого не міняти то додавить точно. Що треба? Вірно- удар під-дих якого громила не чекає і це його слабке місце, в лоб їх не перемогти.
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09.08.2024 05:03 Відповісти
По твоему израильская армия тоже глупая они всегда так поступали,при захвате своей территории сразу захватывали пару провинций арабов а потом менялись.Самое главное вера в мудрого Путина начала сыпаться.
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09.08.2024 06:59 Відповісти
Про яку радість ви тут? Якщо ЗСУ знищили колону на марші,аеродром і усе таки відтягнули сили, бо учора таки було менше обстрілів, то операція мала сенс. Нехай і руські знають,що таке руський дух. У сі пишуть усе,але не має дійсно вірної інформації. Як на мене, то Вовчанськ майже окупований, ті 300 на танках наразі там потрібно.
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09.08.2024 07:32 Відповісти
Так ведь именно так в ответ и поступают! Снимать войска кацапы не станут. Слишком просто это понимать. Тут иное ---сколько мы там продержимся и как выходить обратно?
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09.08.2024 12:00 Відповісти
 
 