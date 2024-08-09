Україна піднялась на 15 місце командного заліку Олімпіади-2024
Завдяки результатам борців 8 серпня Україна піднялась на 15 місце командного заліку Олімпіади-2024.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
Збірна України на літній Олімпіаді-2024 виборола уже 8 нагород:
- 3 золотих (команда шаблісток, легкоатлетка Ярослава Магучіх, боксер Олександр Хижняк);
- 3 срібних (стрільба з гвинтівки Сергій Куліш, гімнаст Ілля Ковтун, борець Парвіз Насібов);
- 4 бронзові ( фехтувальниця Ольга Харлан, легкоатлетка Ірина Геращенко, метання молота Михайло Кохан, борець Жан Беленюк).
Як повідомляв Цензор.НЕТ, Жан Беленюк завоював бронзову медаль Олімпіади-2024 у греко-римській боротьбі, а Парвіз Насібов здобув срібло на Олімпіаді-2024 у греко-римській боротьбі.
Топ коментарі
+17 Gen #576077
показати весь коментар09.08.2024 02:22
+2 Dmitry Klaus
показати весь коментар09.08.2024 02:07
+2 растуди
показати весь коментар09.08.2024 03:47
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В зруйнованій країні, де спортсмени вбиті або мобілізовані, де немає електрики, де розвалені всі спорткомплекси, такий результат - це вище Нобелевської премії!
неймовірний респект всім причетним!!!