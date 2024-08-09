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Україна піднялась на 15 місце командного заліку Олімпіади-2024

Ярослава Магучіх

Завдяки результатам борців 8 серпня Україна піднялась на 15 місце командного заліку Олімпіади-2024.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Збірна України на літній Олімпіаді-2024 виборола уже 8 нагород:

  • 3 золотих (команда шаблісток, легкоатлетка Ярослава Магучіх, боксер Олександр Хижняк);
  • 3 срібних (стрільба з гвинтівки Сергій Куліш, гімнаст Ілля Ковтун, борець Парвіз Насібов);
  • 4 бронзові ( фехтувальниця Ольга Харлан, легкоатлетка Ірина Геращенко, метання молота Михайло Кохан, борець Жан Беленюк).

Як повідомляв Цензор.НЕТ, Жан Беленюк завоював бронзову медаль Олімпіади-2024 у греко-римській боротьбі, а Парвіз Насібов здобув срібло на Олімпіаді-2024 у греко-римській боротьбі.

Дивіться: Боксер Олександр Хижняк виборов золото Олімпіади-2024. ВIДЕО

Автор: 

Олімпіада (687) спорт (1613)


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Топ коментарі
+17
це неймовірний успіх. Для мене це 1 місце в світі.

В зруйнованій країні, де спортсмени вбиті або мобілізовані, де немає електрики, де розвалені всі спорткомплекси, такий результат - це вище Нобелевської премії!

неймовірний респект всім причетним!!!
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09.08.2024 02:22
+2
Чотири золота мало бути... Насібов... ех...
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09.08.2024 02:07
+2
Якось так пох..., що аж самого дивує
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09.08.2024 03:47
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Чотири золота мало бути... Насібов... ех...
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09.08.2024 02:07 Відповісти
це неймовірний успіх. Для мене це 1 місце в світі.

В зруйнованій країні, де спортсмени вбиті або мобілізовані, де немає електрики, де розвалені всі спорткомплекси, такий результат - це вище Нобелевської премії!

неймовірний респект всім причетним!!!
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09.08.2024 02:22 Відповісти
в Угорщині орбан прирівнюється до війни.
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09.08.2024 02:31 Відповісти
Обiйшли мадяр (16-те). По кiлькостi медаль ми на 13-му.
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09.08.2024 03:13 Відповісти
Якось так пох..., що аж самого дивує
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09.08.2024 03:47 Відповісти
Згоден. Це якийсь крiнж.
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09.08.2024 04:14 Відповісти
На старт. І в воду.
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09.08.2024 06:42 Відповісти
Саммер Макінтош. 17 років. Навіть не здогадується,що США ганебно втікали з Афганістану.
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09.08.2024 06:59 Відповісти
А просто. Щоб дехто тут поменше свою недоречну іронію демонстрував.
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09.08.2024 07:51 Відповісти
Выглядит как 40-летний бодибилдер. Чудеса "медицины".
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09.08.2024 07:50 Відповісти
Жан Зеленюк.
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09.08.2024 06:56 Відповісти
Це значно кращий результат для України чим на Олімпіаді 2020, тоді зайняли 44 місце і мали лише одну золототу медаль ,ось би ще одне золото і було дуже добре.
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09.08.2024 07:12 Відповісти
Весь медальный зачет по странам как демонстрация силы западной цивилизации. Только желтомордые коммуняки все портят.
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09.08.2024 07:28 Відповісти
Згадується, за соціалістичного концтабору змагалися спортсмени СССР і НДР (DDR), чомусь Німеччина тепер не показує результати. Австралія здивувала.
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09.08.2024 08:23 Відповісти
 
 