Завдяки результатам борців 8 серпня Україна піднялась на 15 місце командного заліку Олімпіади-2024.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Збірна України на літній Олімпіаді-2024 виборола уже 8 нагород:

3 золотих (команда шаблісток, легкоатлетка Ярослава Магучіх, боксер Олександр Хижняк);

3 срібних (стрільба з гвинтівки Сергій Куліш, гімнаст Ілля Ковтун, борець Парвіз Насібов);

4 бронзові ( фехтувальниця Ольга Харлан, легкоатлетка Ірина Геращенко, метання молота Михайло Кохан, борець Жан Беленюк).

Як повідомляв Цензор.НЕТ, Жан Беленюк завоював бронзову медаль Олімпіади-2024 у греко-римській боротьбі, а Парвіз Насібов здобув срібло на Олімпіаді-2024 у греко-римській боротьбі.

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