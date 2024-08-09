Окупанти минулої доби вдарили 405 разів по Запорізькій області
Впродовж доби росіяни 405 разів били по 12 населених пунктах Запорізької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Війська РФ здійснили авіаційні удари по Кам’янському та Новоандріївці. А також:
- 285 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Приморське, Гуляйполе, Залізничне, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне, Малинівку та Новоданилівку;
- 2 обстріли РСЗВ накрили Роботине та Новоданилівку;
- 116 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Новоданилівки, Малинівки, Преображенки та Левадного.
"Надійшло 10 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали", - зазначив Федоров.
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